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Стоматологи рекомендуют менять зубную щётку каждые 3 месяца. Как распознать, что щётка уже неэффективна, и почему это важно — в нашей статье.
Стоматологи рекомендуют менять зубную щётку каждые 3 месяца. Как распознать, что щётка уже неэффективна, и почему это важно — в нашей статье.
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Как часто нужно менять зубную щётку: рекомендации стоматологов и практические советы

Регулярная замена зубной щётки — один из важнейших шагов для поддержания здоровья полости рта. Хотя сам процесс чистки зубов стал рутиной для большинства людей, немногие задумываются, как часто нужно менять щётку, и к чему может привести её использование «до последнего». О последствиях и советах стоматологов рассказывает DNEWS. Стоматологов говорят однозначно: игнорирование сроков замены щётки чревато воспалением дёсен, кариесом и даже инфекциями.

Какой срок службы у зубной щётки

По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA), зубную щётку необходимо менять каждые 12 недель, то есть примерно раз в 3 месяца. Это касается как обычных (мануальных) щёток, так и насадок для электрических моделей. Причина в износе щетины: со временем она становится мягкой, утрачивает форму и уже не может эффективно очищать зубную эмаль и межзубные промежутки от налёта и остатков пищи.

По результатам исследований, уже после 90 дней ежедневного использования эффективность чистки снижается почти на 30%. Более того, на щетинках скапливаются микроскопические остатки пищи, слюны, бактерии, грибки и вирусы.

Признаки, что щётку нужно менять раньше срока

Иногда 3 месяцев может оказаться слишком много. Стоматологи советуют менять щётку раньше, если замечены такие признаки:

  • Щетинки разъехались в стороны, потеряли форму — щётка больше не очищает зубы должным образом.
  • Цвет щетины изменился — современные модели часто оснащены индикаторной краской, которая показывает степень износа.
  • Появился неприятный запах — это сигнал о развитии бактерий.
  • Был перенесён грипп, ангина, ковид или другая инфекция — на щётке могут остаться возбудители заболевания.
  • Щётка падала в грязную воду или на пол — даже если она выглядит чисто, безопаснее заменить её.

При любом подозрении на загрязнение или потерю гигиеничности лучше не рисковать — новая щётка стоит недорого, в отличие от лечения стоматологических заболеваний.

Что говорят про детские щётки

У детей и подростков зубные щётки изнашиваются гораздо быстрее. Особенно это касается малышей до 7 лет, которые склонны жевать щетинки и применять чрезмерную силу во время чистки.

Педиатры и детские стоматологи рекомендуют менять детскую щётку каждые 1–2 месяца, даже если визуально она ещё пригодна. Также после каждого простудного заболевания необходимо покупать новую — детский иммунитет более уязвим к бактериям, остающимся на старом аксессуаре.

Щётка для ребёнка должна быть с мягкой щетиной, эргономичной ручкой и соответствовать возрасту. Родителям следует проверять состояние щетки раз в неделю.

Почему старая щётка опасна

Использование изношенной щётки может привести к целому ряду проблем:

ПроблемаПричина
Недостаточное очищениеРаспушенные щетинки не проникают между зубами
Накопление бактерийВлажная среда благоприятна для микробов
Воспаление дёсенИзношенная щетина раздражает слизистую
Плохой запах изо ртаОстатки еды и микробы вызывают галитоз
Повторное заражениеОсобенно после инфекционных заболеваний

В некоторых случаях пациенты с жалобами на гингивит и неприятный запах изо рта обнаруживали, что единственной причиной была «переработанная» зубная щётка.

Как правильно ухаживать за зубной щёткой

Чтобы ваша щётка служила как можно дольше и не становилась рассадником бактерий, соблюдайте простые правила:

  • Промывайте щётку горячей водой после каждого использования.
  • Храните вертикально, щетиной вверх.
  • Не накрывайте колпачком сразу после чистки — влага провоцирует размножение микробов.
  • Не делитесь щёткой ни с кем, даже с близкими.
  • Меняйте насадки на электрических щётках каждые 2–3 месяца или по инструкции.

Если вы используете антисептические растворы для полоскания рта, не забудьте прополоскать в них и щётку — это убьёт часть микробов.

Сколько стоит здоровье зубов

На фоне стоимости стоматологического лечения (от 1000 грн за лечение одного кариеса и до 15 000 грн за установку импланта) замена щётки за 100–200 грн выглядит как разумное и доступное вложение в здоровье.

Щётка — это не просто аксессуар, а полноценный инструмент профилактики заболеваний ротовой полости.

Менять зубную щётку нужно не тогда, когда она выглядит «уставшей», а согласно рекомендациям специалистов — каждые 3 месяца, а иногда и раньше. Особенно важно следить за состоянием щётки детям и людям с ослабленным иммунитетом. Это простой шаг, который помогает предотвратить серьёзные стоматологические проблемы.

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