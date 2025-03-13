Как Дмитрий Комаров сменил украинскую журналистику: история успеха и личные достижения

Дмитрий родился в Киеве, а на днях отпраздновал 40-летие. Благодаря активной профессиональной деятельности и авторским проектам, в 2020 году Комарова наградили званием «Заслуженного журналиста Украины». Узнаем, как менялся ведущий и чем занимается сейчас.

По данным STUDway со ссылкой на «24 канал», Дмитрий с юношества увлекался журналистикой. Первая его статья была опубликована, когда ему было 12 лет, а уже в 16 он начал работать в украинском издании «Теленеделя». У Комарова 2 образования: инженер в Национальном транспортном университете и специалист по связям с общественностью в Киевском национальном университете культуры и искусств. Во времена студента Дмитрий увлекся путешествиями по необычным маршрутам. Возвращаясь в Украину, он продавал фоторепортажи с экзотических мест, что позволяло ему финансировать дальнейшие поездки.

Находясь в Таиланде, Дмитрий задумал снимать собственное шоу, в котором он показывал бы необычные места всего мира. Телеканалы сначала скептически отнеслись к его идее, но Комаров настоял на своем и выпустил пилотный выпуск проекта «Мир наизнанку» за свой счет. На сегодняшний день вышло более 240 эпизодов, составляющих 15 сезонов. В каждое свое путешествие путешественник берет с собой сине-желтый флаг.

Дмитрий и его жена Александра Кучеренко познакомились на шоу Мисс Украина-2016, где Комаров был ведущим, а Александра — участницей. Они долго скрывали свои отношения. Предложение шоумен сделал во время воздушной прогулки вертолетом над столицей, а свадьба состоялась в столице, с венчанием в Иерусалиме. Во время войны Дмитрий находится в Украине. Сначала он фотографировал пострадавшие регионы, а впоследствии презентовал проект «Год» к годовщине вторжения. Сегодня Дмитрий работает над программой «Мир наизнанку. Украина», где показывает реалии жизни во время войны, посещает разные города и делится особенностями каждого из регионов.