Иногда мы едим, потому что голодны. А иногда — потому что грустно, тревожно или просто хочется чего-то «вкусного». За этим тонким балансом между физическим голодом и эмоциональным аппетитом стоят гормоны — химические вещества, которые управляют нашими желаниями, настроением и даже пищевым поведением. Гормоны и аппетит точно связаны!

Разобраться в том, как гормоны влияют на аппетит, полезно каждому. Ведь именно они определяют, когда мы хотим есть, что именно выбираем и насколько быстро чувствуем сытость. DNEWS приводит 5 ключевых медицинских фактов о гормональной регуляции аппетита, подтверждённых наукой.

Грелин — гормон голода

Грелин вырабатывается в желудке и сигнализирует мозгу, что пора поесть. Его уровень повышается перед приёмом пищи и резко падает после еды.

Как он работает:

стимулирует аппетит, особенно на высококалорийную еду;

активирует центр удовольствия в мозге;

усиливается при недосыпе и стрессе.

Факт: если вы хронически не высыпаетесь, уровень грелина остаётся повышенным — отсюда постоянное чувство голода и тяга к сладкому.

Совет: соблюдайте режим сна и ешьте через равные промежутки времени, чтобы избежать неконтролируемых приступов голода.

Лептин — гормон сытости

Лептин вырабатывается жировыми клетками и подаёт сигнал в гипоталамус о насыщении. Чем больше жира в организме, тем выше уровень лептина. Казалось бы, это должно сдерживать аппетит — но не всегда.

Почему он может не срабатывать:

при избытке лептина возникает лептинорезистентность — мозг перестаёт распознавать сигнал;

— мозг перестаёт распознавать сигнал; уровень лептина может быть понижен при строгих диетах и голодании;

хронический стресс снижает чувствительность к лептину.

Факт: у людей с ожирением лептина много, но он не работает должным образом — отсюда постоянный голод.

Совет: для восстановления чувствительности к лептину полезны физическая активность, нормализация сна и отказ от переедания.

Инсулин — двойной регулятор

Инсулин известен как гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Но он также влияет на аппетит. После еды уровень инсулина повышается, помогая глюкозе проникать в клетки. Одновременно он посылает сигнал мозгу: «Мы поели».

Что происходит при нарушении:

при инсулинорезистентности чувство сытости приходит с опозданием;

скачки инсулина из-за сладкой пищи вызывают быстрое чувство голода ;

; высокий инсулин — стимулятор жирового накопления, особенно в области живота.

Факт: частое употребление сладкого и углеводов нарушает работу инсулина, формируя замкнутый круг: еда — всплеск сахара — инсулин — резкое падение сахара — снова голод.

Совет: ешьте продукты с низким гликемическим индексом — они дольше насыщают и не вызывают резких скачков инсулина.

Кортизол — гормон стресса и переедания

Кортизол помогает организму справляться со стрессом, но при этом сильно влияет на пищевое поведение. Он повышает уровень глюкозы и усиливает желание есть — особенно сладкое, жирное и солёное.

Как он влияет на аппетит:

увеличивает чувство голода;

замедляет сжигание жира;

стимулирует накопление висцерального жира (в области живота).

Факт: хронический стресс = хронический кортизол = постоянный аппетит, особенно вечером и ночью.

Совет: практикуйте техники расслабления — дыхание, прогулки, медитации. Даже 10 минут покоя снижают уровень кортизола.

Эстрогены и прогестерон — гормоны, влияющие на аппетит у женщин

У женщин уровень эстрогенов и прогестерона влияет на аппетит в течение менструального цикла. Особенно заметны колебания перед менструацией.

Что происходит:

во второй фазе цикла (после овуляции) повышается прогестерон — усиливается аппетит, тянет на сладкое;

эстрогены снижают аппетит, поэтому в первой половине цикла он обычно меньше;

у женщин в менопаузе сниженный уровень эстрогенов может приводить к увеличению веса.

Факт: ПМС часто сопровождается перееданием — это не слабость воли, а реакция на гормональные колебания.

Совет: не боритесь, а адаптируйтесь. Планируйте питание, учитывая фазы цикла, выбирайте полезные альтернативы сладкому — орехи, фрукты, горький шоколад.

Гормоны — не враги, а сигналы

Аппетит — это не только про еду. Это сложная система, управляемая гормонами, образом жизни, сном, стрессом и физиологическими циклами. Понимая, как именно гормоны влияют на ваши желания, вы сможете осознанно управлять поведением, не изнуряя себя диетами и запретами.

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