Смартфоны становятся всё больше, умнее и функциональнее — и это уже не просто замена обычной звонилки. Современные устройства способны справляться с большинством задач, которые раньше мы выполняли исключительно на планшетах. Многие модели по характеристикам и экрану приближаются к планшетным, а в некоторых случаях даже превосходят их по производительности. Но действительно ли смартфон может заменить планшет на 100%? Всё зависит от сценариев использования, технической совместимости, а также от готовности пользователя немного адаптировать интерфейс и аксессуары под свои потребности. DNEWS рассказывает детали.
Сегодня разберем, в каких ситуациях смартфон вполне способен выполнять роль планшета: от просмотра фильмов и чтения, до учёбы, рисования и удалённой работы. Также дадим обзор моделей, которые подходят для этих целей, рассмотрим режимы многозадачности и покажем, какие аксессуары помогут превратить телефон в универсальное устройство.
Ключевые отличия планшета и смартфона
Перед тем как заменить одно устройство другим, важно понять, чем они действительно отличаются и какие особенности следует учесть.
Диагональ и площадь дисплея
Хотя современные смартфоны растут в размерах, дисплеи планшетов остаются удобнее для сложных интерфейсов и больших документов. Но:
- Смартфоны с дисплеем 6.7–7.1 дюйма уже считаются «планшетофонами»
- Площадь экрана смартфона растёт за счёт минимальных рамок и складных экранов
Программная адаптация интерфейса
Android 12L, Android 13 и 14 оптимизировали поведение интерфейса под большие дисплеи. Samsung добавил режим DeX, Huawei — Desktop Mode, а Google адаптировал Pixel Fold под мультитач и разделение экрана.
Когда смартфон полностью заменяет планшет
Некоторые повседневные сценарии почти не требуют планшета — смартфон легко справляется с ними при грамотной настройке.
Чтение и просмотр контента
Для чтения электронных книг, новостей или просмотра фильмов смартфоны уже давно конкурируют с планшетами:
- AMOLED-дисплеи с HDR10+ (у Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Pixel 8 Pro)
- Высокая плотность пикселей (от 500 ppi), что даёт чёткий шрифт без ряби
- Поддержка режима чтения и ночной подсветки
Браузинг и социальные сети
Интерфейсы приложений адаптированы под мобильные экраны. А браузеры вроде Kiwi или Vivaldi позволяют запускать полноценные десктопные сайты, включая работу с документами и веб-интерфейсами.
Работа с документами и офисными приложениями
Если вам нужно заменить планшет для работы — смартфон способен это обеспечить.
Режимы ПК и подключения периферии
Samsung DeX, Huawei Desktop Mode и Motorola Ready For превращают интерфейс в подобие Windows. К смартфону можно подключить:
- Монитор (через USB-C или HDMI)
- Клавиатуру и мышь (по Bluetooth или кабелю)
- Док-станции и хабы с портами
Облачные офисные пакеты
Приложения Google Docs, Microsoft Office, Notion или Zoho поддерживают полноценную работу через браузер и мобильное приложение. Можно одновременно редактировать документы и таблицы в режиме split-screen.
Графические задачи и цифровое рисование на смартфоне
Современные смартфоны могут успешно справляться и с графикой, хотя здесь есть ограничения по площади дисплея.
Рисование стилусом и редактирование фото
Устройства с поддержкой пера (S Pen, M Pen, Moto Stylus) позволяют рисовать с точностью до 4096 уровней давления. Подходящие модели:
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Huawei Mate 50 Pro
- Moto G Stylus 5G
Программы: Infinite Painter, Ibis Paint, Concepts, Lightroom Mobile
Работа в приложениях для дизайна
Мобильные версии Canva, Adobe Express, Sketchbook позволяют делать баннеры, логотипы и обложки прямо на экране телефона. Складные смартфоны дают больше пространства.
Использование смартфона для демонстрации экрана и презентаций
Даже без планшета можно успешно показывать материалы или вести презентации на смартфоне.
Подключение к телевизору и монитору
Функции беспроводной трансляции (Miracast, Smart View, AirPlay) дают возможность:
- Показывать слайды на экране
- Демонстрировать интерфейс приложений
- Воспроизводить видео с телефона
Интерактивные презентации с телефона
Программы типа Google Slides и Microsoft PowerPoint поддерживают:
- Режим презентатора с заметками
- Кликер через Bluetooth
- Переходы и анимации прямо с телефона
Дистанционное обучение и видеосвязь на смартфоне
Образование на расстоянии — это ещё одна сфера, где смартфон может заменить планшет.
Платформы для онлайн-уроков
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams отлично работают на смартфонах. Главное — наличие:
- Фронтальной камеры от 8 Мп+
- Гарнитуры или Bluetooth-наушников
- Стабильного интернета
Приложения для студентов и учителей
Смартфон поддерживает:
- Электронные дневники и Moodle
- Google Класс и домашние задания
- PDF и Office-файлы для лекций
Какие модели смартфонов оптимальны для замены планшета
Не каждый телефон подойдёт. Вот топ моделей, которые максимально раскрываются в роли «мини-планшета»:
Samsung Galaxy S-серии и Z Fold
- DeX, стилус, большие дисплеи от 6.7 до 7.6 дюйма
- Поддержка HDR10, OTG, HDMI-выход
Xiaomi Mix Fold и 13 Ultra
- Развёрнутый экран до 8 дюймов
- Боковая многозадачность
- Стереозвук, Bluetooth 5.3
iPhone 15 Pro Max
- 6.7 дюйма, высокое разрешение
- Поддержка Magic Keyboard и Bluetooth-мыши
- Stage Manager в macOS-среде
Необходимые аксессуары для повышения функциональности
Для комфортной работы смартфон желательно дополнить аксессуарами.
Док-станции и адаптеры
- Baseus Metal Gleam — 6–9 портов
- UGREEN USB-C Hub — HDMI + Ethernet + USB 3.0
Клавиатуры и мыши
- Logitech K380 — компактная Bluetooth-клавиатура
- Xiaomi Mi Portable Mouse — универсальная и лёгкая
Стилусы и перья
- S Pen Fold Edition (для Galaxy Fold)
- Adonit Dash 4 (универсальный для Android и iOS)
Настройка интерфейса и ПО под «планшетный» формат
Для удобства стоит внести некоторые изменения в систему.
Установка приложений и лаунчеров
- Nova Launcher, Smart Launcher — масштабирование и кастомизация
- Floating Apps — мультиоконность
Адаптация под большие пальцы
Увеличьте размеры значков и шрифта, активируйте крупную навигацию в Accessibility (Доступность).
Когда смартфон всё же не сможет заменить планшет
Хотя смартфон — универсальный инструмент, в ряде задач планшет оказывается удобнее.
Работа с текстом в больших объёмах
Маленький экран и виртуальная клавиатура не подходят для написания курсовых, книг или презентаций. Планшет в связке с клавиатурой выигрывает.
Создание графики и видео
Рисовать удобно только на экранах от 10 дюймов. Планшет с Apple Pencil или Galaxy Tab — выбор профессионалов.
Совместная работа и Zoom на конференциях
Экран 10–12 дюймов позволяет показать больше данных участникам, удобен при демонстрации диаграмм и досок.
Насколько смартфон может заменить планшет
Смартфон вполне способен заменить планшет в большинстве пользовательских сценариев: от видео и чтения до удалённой работы. Особенно это касается моделей с диагональю от 6.7 дюйма, поддержкой стилуса, USB-C и HDMI. Но есть нюансы — для больших документов, профессионального рисования и коллективных презентаций планшет остаётся вне конкуренции.
Если вы хотите получить гибкое устройство 2-в-1 — выбирайте смартфон с режимом ПК и поддержкой аксессуаров. Это выгодное вложение, особенно в 2025 году.
Ранее мы писали о том, какой лучший смартфон для школьников и студентов: обзор ТОП популярных моделей.