Смартфоны становятся всё больше, умнее и функциональнее — и это уже не просто замена обычной звонилки. Современные устройства способны справляться с большинством задач, которые раньше мы выполняли исключительно на планшетах. Многие модели по характеристикам и экрану приближаются к планшетным, а в некоторых случаях даже превосходят их по производительности. Но действительно ли смартфон может заменить планшет на 100%? Всё зависит от сценариев использования, технической совместимости, а также от готовности пользователя немного адаптировать интерфейс и аксессуары под свои потребности. DNEWS рассказывает детали.

Сегодня разберем, в каких ситуациях смартфон вполне способен выполнять роль планшета: от просмотра фильмов и чтения, до учёбы, рисования и удалённой работы. Также дадим обзор моделей, которые подходят для этих целей, рассмотрим режимы многозадачности и покажем, какие аксессуары помогут превратить телефон в универсальное устройство.

Ключевые отличия планшета и смартфона

Перед тем как заменить одно устройство другим, важно понять, чем они действительно отличаются и какие особенности следует учесть.

Диагональ и площадь дисплея

Хотя современные смартфоны растут в размерах, дисплеи планшетов остаются удобнее для сложных интерфейсов и больших документов. Но:

Смартфоны с дисплеем 6.7–7.1 дюйма уже считаются «планшетофонами»

Площадь экрана смартфона растёт за счёт минимальных рамок и складных экранов

Программная адаптация интерфейса

Android 12L, Android 13 и 14 оптимизировали поведение интерфейса под большие дисплеи. Samsung добавил режим DeX, Huawei — Desktop Mode, а Google адаптировал Pixel Fold под мультитач и разделение экрана.

Когда смартфон полностью заменяет планшет

Некоторые повседневные сценарии почти не требуют планшета — смартфон легко справляется с ними при грамотной настройке.

Чтение и просмотр контента

Для чтения электронных книг, новостей или просмотра фильмов смартфоны уже давно конкурируют с планшетами:

AMOLED-дисплеи с HDR10+ (у Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Pixel 8 Pro)

Высокая плотность пикселей (от 500 ppi), что даёт чёткий шрифт без ряби

Поддержка режима чтения и ночной подсветки

Браузинг и социальные сети

Интерфейсы приложений адаптированы под мобильные экраны. А браузеры вроде Kiwi или Vivaldi позволяют запускать полноценные десктопные сайты, включая работу с документами и веб-интерфейсами.

Работа с документами и офисными приложениями

Если вам нужно заменить планшет для работы — смартфон способен это обеспечить.

Режимы ПК и подключения периферии

Samsung DeX, Huawei Desktop Mode и Motorola Ready For превращают интерфейс в подобие Windows. К смартфону можно подключить:

Монитор (через USB-C или HDMI)

Клавиатуру и мышь (по Bluetooth или кабелю)

Док-станции и хабы с портами

Облачные офисные пакеты

Приложения Google Docs, Microsoft Office, Notion или Zoho поддерживают полноценную работу через браузер и мобильное приложение. Можно одновременно редактировать документы и таблицы в режиме split-screen.

Графические задачи и цифровое рисование на смартфоне

Современные смартфоны могут успешно справляться и с графикой, хотя здесь есть ограничения по площади дисплея.

Рисование стилусом и редактирование фото

Устройства с поддержкой пера (S Pen, M Pen, Moto Stylus) позволяют рисовать с точностью до 4096 уровней давления. Подходящие модели:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Huawei Mate 50 Pro

Moto G Stylus 5G

Программы: Infinite Painter, Ibis Paint, Concepts, Lightroom Mobile

Работа в приложениях для дизайна

Мобильные версии Canva, Adobe Express, Sketchbook позволяют делать баннеры, логотипы и обложки прямо на экране телефона. Складные смартфоны дают больше пространства.

Использование смартфона для демонстрации экрана и презентаций

Даже без планшета можно успешно показывать материалы или вести презентации на смартфоне.

Подключение к телевизору и монитору

Функции беспроводной трансляции (Miracast, Smart View, AirPlay) дают возможность:

Показывать слайды на экране

Демонстрировать интерфейс приложений

Воспроизводить видео с телефона

Интерактивные презентации с телефона

Программы типа Google Slides и Microsoft PowerPoint поддерживают:

Режим презентатора с заметками

Кликер через Bluetooth

Переходы и анимации прямо с телефона

Дистанционное обучение и видеосвязь на смартфоне

Образование на расстоянии — это ещё одна сфера, где смартфон может заменить планшет.

Платформы для онлайн-уроков

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams отлично работают на смартфонах. Главное — наличие:

Фронтальной камеры от 8 Мп+

Гарнитуры или Bluetooth-наушников

Стабильного интернета

Приложения для студентов и учителей

Смартфон поддерживает:

Электронные дневники и Moodle

Google Класс и домашние задания

PDF и Office-файлы для лекций

Какие модели смартфонов оптимальны для замены планшета

Не каждый телефон подойдёт. Вот топ моделей, которые максимально раскрываются в роли «мини-планшета»:

Samsung Galaxy S-серии и Z Fold

DeX, стилус, большие дисплеи от 6.7 до 7.6 дюйма

Поддержка HDR10, OTG, HDMI-выход

Xiaomi Mix Fold и 13 Ultra

Развёрнутый экран до 8 дюймов

Боковая многозадачность

Стереозвук, Bluetooth 5.3

iPhone 15 Pro Max

6.7 дюйма, высокое разрешение

Поддержка Magic Keyboard и Bluetooth-мыши

Stage Manager в macOS-среде

Необходимые аксессуары для повышения функциональности

Для комфортной работы смартфон желательно дополнить аксессуарами.

Док-станции и адаптеры

Baseus Metal Gleam — 6–9 портов

UGREEN USB-C Hub — HDMI + Ethernet + USB 3.0

Клавиатуры и мыши

Logitech K380 — компактная Bluetooth-клавиатура

Xiaomi Mi Portable Mouse — универсальная и лёгкая

Стилусы и перья

S Pen Fold Edition (для Galaxy Fold)

Adonit Dash 4 (универсальный для Android и iOS)

Настройка интерфейса и ПО под «планшетный» формат

Для удобства стоит внести некоторые изменения в систему.

Установка приложений и лаунчеров

Nova Launcher, Smart Launcher — масштабирование и кастомизация

Floating Apps — мультиоконность

Адаптация под большие пальцы

Увеличьте размеры значков и шрифта, активируйте крупную навигацию в Accessibility (Доступность).

Когда смартфон всё же не сможет заменить планшет

Хотя смартфон — универсальный инструмент, в ряде задач планшет оказывается удобнее.

Работа с текстом в больших объёмах

Маленький экран и виртуальная клавиатура не подходят для написания курсовых, книг или презентаций. Планшет в связке с клавиатурой выигрывает.

Создание графики и видео

Рисовать удобно только на экранах от 10 дюймов. Планшет с Apple Pencil или Galaxy Tab — выбор профессионалов.

Совместная работа и Zoom на конференциях

Экран 10–12 дюймов позволяет показать больше данных участникам, удобен при демонстрации диаграмм и досок.

Насколько смартфон может заменить планшет

Смартфон вполне способен заменить планшет в большинстве пользовательских сценариев: от видео и чтения до удалённой работы. Особенно это касается моделей с диагональю от 6.7 дюйма, поддержкой стилуса, USB-C и HDMI. Но есть нюансы — для больших документов, профессионального рисования и коллективных презентаций планшет остаётся вне конкуренции.

Если вы хотите получить гибкое устройство 2-в-1 — выбирайте смартфон с режимом ПК и поддержкой аксессуаров. Это выгодное вложение, особенно в 2025 году.

Ранее мы писали о том, какой лучший смартфон для школьников и студентов: обзор ТОП популярных моделей.