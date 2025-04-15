Артериальное давление — один из важнейших показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его изменения могут указывать на скрытые заболевания или риски развития гипертонии, инфаркта и инсульта. В последние годы подходы к определению нормальных значений давления изменились, что вызвало немало вопросов. В 2025 году кардиологи и терапевты используют обновлённые рекомендации. DNEWS расксазывает, как изменились нормы артериального давления, что теперь считается нормой и какие значения требуют внимания.

Что такое артериальное давление

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) и состоит из двух показателей:

Систолическое (верхнее) — давление в момент сокращения сердца.

— давление в момент сокращения сердца. Диастолическое (нижнее) — давление в момент расслабления сердечной мышцы.

Оптимальное значение давления помогает обеспечить нормальный кровоток, насыщение органов кислородом и работу всех систем организма.

Какие нормы артериального давления были раньше

Долгое время нормой считались значения:

120/80 мм рт. ст. — идеальное давление

до 139/89 мм рт. ст. — в пределах нормы

выше 140/90 мм рт. ст. — гипертония

Такая система использовалась во многих странах, включая Украину, Россию и европейские государства. Однако новые исследования показали, что даже показатели 130/85 могут быть опасны при наличии дополнительных факторов риска.

Какие нормы действуют в 2025 году

По состоянию на 2025 год кардиологические общества ориентируются на обновлённые рекомендации ВОЗ, ESC (Европейское кардиологическое общество), а также американской ассоциации AHA. Согласно этим стандартам:

Оптимальное давление : <120/80 мм рт. ст.

: <120/80 мм рт. ст. Нормальное давление : 120–129 / 80–84 мм рт. ст.

: 120–129 / 80–84 мм рт. ст. Высокое нормальное давление : 130–139 / 85–89 мм рт. ст.

: 130–139 / 85–89 мм рт. ст. Артериальная гипертония 1 степени : 140–159 / 90–99 мм рт. ст.

: 140–159 / 90–99 мм рт. ст. Гипертония 2 степени : 160–179 / 100–109 мм рт. ст.

: 160–179 / 100–109 мм рт. ст. Гипертония 3 степени: ≥180 / ≥110 мм рт. ст.

В 2025 году всё большее внимание уделяется промежуточной зоне между 130/85 и 139/89 — так называемому «высокому нормальному» давлению. Именно здесь скрываются начальные стадии гипертонии, особенно у людей старше 40 лет.

Что изменилось в подходах к измерению

Повторные измерения

Ранее диагностика гипертонии могла основываться на одном повышенном значении. Теперь для постановки диагноза требуется как минимум три измерения в разное время и в спокойном состоянии.

Домашний мониторинг

Рекомендуется вести дневник давления, измеряя его утром и вечером в течение нескольких дней. Это даёт более объективную картину, чем разовое измерение в кабинете врача.

Амбулаторное мониторирование (СМАД)

В спорных случаях назначается суточный мониторинг артериального давления с помощью носимого аппарата. Он регистрирует давление каждые 15–30 минут в течение 24 часов, что позволяет отследить скачки ночью и при физической нагрузке.

Как возраст влияет на нормы давления

Раньше считалось, что с возрастом допустимо «прибавлять» к норме. Например, давление 140/90 у пожилого считалось допустимым. В 2025 году подход более строгий:

для людей до 60 лет — целевое давление: до 130/80

— целевое давление: для людей от 60 до 75 лет — целевое давление: до 140/80

— целевое давление: для пожилых старше 75 лет — допустимо давление до 150/85, если не вызывает симптомов

Однако в любом возрасте давление выше 140/90 требует наблюдения и коррекции образа жизни, а при необходимости — медикаментозного лечения.

У кого давление может быть выше нормы, но это не патология

У спортсменов : из-за тренированной сердечной мышцы в состоянии покоя давление может быть ниже нормы, а при нагрузке — выше.

: из-за тренированной сердечной мышцы в состоянии покоя давление может быть ниже нормы, а при нагрузке — выше. У беременных : в первом триместре возможно снижение давления, во втором — незначительное повышение.

: в первом триместре возможно снижение давления, во втором — незначительное повышение. У людей с белым халатом: это феномен, при котором давление повышается только в медицинском учреждении из-за волнения.

В таких случаях необходим домашний контроль и повторные измерения.

Чем опасно повышенное давление

Даже небольшие отклонения от нормы повышают риск:

инсульта;

инфаркта миокарда;

почечной недостаточности;

ухудшения зрения;

сердечной недостаточности.

Поэтому важно не игнорировать «пограничные» значения и контролировать ситуацию до наступления осложнений.

Как нормализовать давление без лекарств

На ранних стадиях давления до 140/90 мм рт. ст. можно обойтись без медикаментов:

ограничение соли (до 5 г в день);

отказ от алкоголя и курения;

снижение веса;

регулярная физическая активность (ходьба, плавание);

снижение стресса;

достаточный сон;

рацион с высоким содержанием овощей, фруктов и магния.

Если в течение 3–6 месяцев при этих мерах давление остаётся высоким, врач может назначить препараты.

Что делать при скачках давления

Если давление поднялось до 140–160 / 90–100 : лечь, расслабиться, измерить через 15 минут. При стабильном повышении — обратиться к врачу.

: лечь, расслабиться, измерить через 15 минут. При стабильном повышении — обратиться к врачу. Если давление выше 180 / 110 : это криз, при наличии головной боли, боли в груди, тошноты — срочно вызывать скорую.

: это криз, при наличии головной боли, боли в груди, тошноты — срочно вызывать скорую. Не заниматься самолечением : даже «мягкие» препараты от давления могут вызывать побочные эффекты и требуют контроля.

: даже «мягкие» препараты от давления могут вызывать побочные эффекты и требуют контроля.

Нормы артериального давления в 2025 году стали более гибкими и точными. Порог в 120/80 по-прежнему считается идеальным, но теперь акцент делается на выявление ранних отклонений, даже если они не вызывают симптомов. Постоянный контроль, здоровый образ жизни и своевременная медицинская помощь — основа профилактики гипертонии и осложнений. Следите за своим давлением так же внимательно, как за уровнем сахара или холестерина — это одна из лучших инвестиций в долголетие.

Ранее мы писали о том, как быстро снизить давление без таблеток.