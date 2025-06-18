Летняя жара может испортить даже самый продуманный образ, если не учесть особенности кожи и средства макияжа. Поэтому важно заранее подготовить лицо, выбрать правильные текстуры и продумать этапы фиксации. Это позволит избежать растекшихся теней, «плывущего» тонального крема и размазанных контуров. В данной статье DNEWS вы узнаете, какие продукты не подходят для знойной погоды, как заменить тяжёлые крема на лёгкие формулы, какие инструменты помогут обновить макияж в течение дня и как правильно закрепить каждый слой. Следуя этим советам, вы получите свежий и стойкий летний макияж без лишних усилий.

Подготовка кожи к летнему макияжу

Первый шаг к стойкому образу — идеальная база. Перед тем как краситься в жару, убедитесь, что лицо очищено и увлажнено. Нельзя использовать плотные питательные кремы — они создают тяжёлую плёнку и блокируют поры. Вместо этого подберите лёгкий гель или флюид с увлажняющими компонентами и SPF.

Нанесите увлажняющий тонер или эссенцию, дайте впитаться и промокните излишки. Затем воспользуйтесь силиконовым праймером с матирующим эффектом: он сгладит микрорельеф и предотвратит скатывание тонального крема. Благодаря этому тон ляжет ровнее и продержится дольше.

Чего не использовать на этапе подготовки

Избегайте густых питательных масок и масел перед макияжем, они препятствуют сцеплению косметики с кожей.

Не наносите сразу сыворотки и кремы с разной текстурой — это увеличивает слой и снижает стойкость.

Откажитесь от спиртосодержащих лосьонов: они могут пересушить кожу и спровоцировать усиленное выделение себума.

Практические рекомендации

Для умывания используйте гель с мягкими ПАВ без мыла, чтобы не нарушать липидный барьер.

Выждите 2–3 минуты после увлажняющей эмульсии, затем переходите к праймеру.

Наносите всё тонкими слоями, дайте каждому подсохнуть.

Выбор тонального средства для знойной погоды

Лёгкие формулы — главный залог успеха. Вместо плотных тональных кремов с высоким покрытием отдайте предпочтение флюидам, ВВ-кремам или кушонам. Они позволяют коже дышать и дают тонкую полупрозрачную вуаль.

Переходя к тональному средству, обратите внимание на состав. Должен быть минимум масел и максимум силиконов-смягчителей. Силикон создаёт барьер от влаги и влаги, а также выравнивает кожу. Откажитесь от средств с частицами шиммера: они подчёркивают блеск и быстро «растают» под солнцем.

Лёгкие флюиды и их применение

Лёгкие флюиды наносятся пальцами или кистью из синтетического ворса. Равномерно распределите средство от центра лица к краям, затем лёгкими вбивающими движениями добейтесь ровного покрытия.

Кушоны и их преимущества

Кушон — это тональный флюид, пропитанный в пористую губку. Он дарит влажный финиш и удобен для корректировок в течение дня. Чтобы избежать эффекта маски, наносите средство тонким слоем и промакивающими движениями.

Что не использовать в качестве тональной основы

Избегайте BB-кремов с плотным покрытием и тональных кремов, содержащих масла.

Не смешивайте тон с уходовыми средствами — это снижает эффективность SPF.

Не наносите тональный крем пальцами без базы — так слой будет неровным и быстро слезет.

Фиксация тона и контроль блеска

После нанесения основы важно закрепить её пудрой. Не используйте прессованную пудру с плотной текстурой — она утяжеляет. Выберите рассыпчатую прозрачную пудру с микронизированными частицами.

Не сразу после тонального крема — дождитесь подсыхания основы (1–2 минуты). Потом тонко припудрите Т-зону пушистой кистью. Это исключит блеск и снизит активность сальных желёз.

Пудра и её нанесение

Пользуйтесь кистью-муссом или пуховкой из мягкого ворса.

Небольшое количество пудры позволяет избегать эффекта «старой» кожи.

При необходимости подкорректируйте зону под глазами плоской кистью.

Блоттинги для экстренной помощи

Бумажные матирующие салфетки спасают ситуацию в дороге. Промакните ими самые блестящие участки, затем слегка припудрите эти места.

Макияж глаз, стойкий к влаге и поту

Переходное предложение. Летом взгляд привлекает больше внимания, однако без подготовки тени могут скатываться. Кроме того, жидкие подводки часто разводятся под влиянием влаги на коже. Именно поэтому важно использовать праймер, выбирать водостойкие текстуры и регулярно обновлять макияж.

База под тени и её применение

Нанесите тонкую базу на веки и дайте ей подсохнуть 30–60 секунд. Это предотвратит скатывание и усилит яркость пигмента.

Кремовые тени и гелевые лайнеры

Кремовые тени наносятся пальцем и быстро фиксируются в сухом финише.

Гелевая подводка устойчива к влажности и сохраняет чёткий контур.

Избегайте пудровых теней без базы — они осыпаются и подчеркивают морщинки.

Водостойкая тушь

Выбирайте тушь с маркировкой waterproof. Наносите её в два слоя, давая каждому подсохнуть в течение 20–30 секунд. Не растягивайте ресницы — это может привести к осыпанию микрочастиц.

Контуринг и румяна в условиях жары

Переходное предложение. Чтобы лицо не выглядело плоским, выберите сухие текстуры для контуринга и румян. Они не сдвинутся с места и сохранят деликатное сияние. Для этого желательно использовать мягкую кисть и лёгкие штрихи.

Сухие средства для румян

Пудровые румяна с матовым финишем не скатываются и равномерно ложатся.

Наносите румяна на выступающие точки щёк круговым движением кисти.

Избегайте кремовых румян в зной — они быстро «поплывут».

Контуринг с помощью бронзера

Бронзер добавит лицу свежести и лёгкого загара. Выберите тёплый оттенок без шиммера. Наносите вдоль скул, линии роста волос и вдоль нижней челюсти для естественного эффекта.

Макияж губ для знойного дня

Переходное предложение. Летом губы чаще сохнут, а помада быстро стирается с центров чашек. Поэтому лучше отдать предпочтение тинтам и бальзамам с пигментом. Кроме того, они не требуют частых подправок и не забивают складки.

Тинты и их преимущества

Тинт создаёт полупрозрачный стойкий слой. Дайте ему подсохнуть 1–2 минуты, затем промокните салфеткой излишки.

Увлажняющие бальзамы с лёгким оттенком

Бальзам с пигментом не только защищает губы, но и придаёт лёгкий оттенок.

Используйте бальзамы на основе масла ши или кокоса для питания.

Наносите их тонким слоем, чтобы избежать скатывания.

Обновление макияжа в течение дня

Периодически используйте блоттинги и компактный кушон для корректировок. Промокните жирную зону, затем нанесите немного средства из кушона по всей зоне Т.

Не забывайте носить с собой фиксирующий спрей — распылите 1–2 раза на расстоянии 20 см, чтобы вернуть макияжу стойкость.

Снятие макияжа и вечерний уход

Двухэтапное очищение — залог здоровой кожи. Сначала уберите макияж маслом или бальзамом, затем умывайтесь гелем без SLS.

После очищения нанесите лёгкую сыворотку с алоэ или пантенолом, а затем — ночной гель-крем. Это восстановит водный баланс и успокоит кожу после жары.

Ранее мы писали о том, что наносить первым: консилер или тональный крем.