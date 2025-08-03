В условиях продолжающегося конфликта в Украине логистика стала одной из самых уязвимых и важных составляющих для большинства компаний. Война с Россией, блокировка границ, кадровые проблемы и рост цен – все это влияет на процессы поставок товаров, а также на развитие торговых и производственных цепочек. Однако многие компании, благодаря гибкости и адаптивности, нашли способы справляться с этими вызовами. Детали — в статье от DNEWS.

Путь к оптимизации логистики в условиях войны

Планирование и прогнозирование становятся основными факторами успеха в логистике. Компании, заранее подготавливаясь к возможным трудностям, могут значительно снизить риски. Многие украинские ритейлеры, например, вынуждены были искать альтернативные маршруты поставок, сотрудничать с несколькими перевозчиками, а также оптимизировать складские процессы, чтобы минимизировать задержки. Прогнозирование позволяет заранее подстраиваться под изменения ситуации и оперативно адаптировать логистику под новые реалии.

Пример: Сеть аптек «Подорожник» столкнулась с проблемой подорожания логистики и нехватки кадров в условиях войны. Однако компания успела адаптироваться, обеспечив достаточные остатки товаров в стране и установив гибкие договоренности с перевозчиками.

Как украинские компании решают проблемы с поставками товаров

Несмотря на сложную ситуацию, многие компании нашли эффективные решения для преодоления логистических проблем. Например, компания ISEI, которая производит азиатскую косметику, столкнулась с проблемами в 2022 году, когда потеряла логистику на аутсорсинге. В результате оккупации Киевской области, их основной склад в Немешаеве был разрушен. Однако компания смогла восстановить собственный импорт и логистическую структуру в 2023 году, несмотря на блокировку границ и сложности с транспортировкой.

Пример: Компания O!Some, имеющая опыт работы в международной логистике, столкнулась с проблемами, когда один из контейнеров шел через территорию агрессора. Благодаря опытным специалистам компания смогла доставить товары без увеличения расходов, несмотря на нестабильность маршрутов и блокировку портов.

Еще пример: В сети «Будинок іграшок» вынуждены были перевести все отправки на одного логистического оператора, когда началась блокировка морских портов в 2022 году, а также повысились тарифы на топливо. Это решение позволило минимизировать риски на первые месяцы, однако к 2023 году компания вернулась к прежней логистике, ориентируясь на новые порты Европы.

Стратегии оптимизации логистики для украинских ритейлеров

Ритейлеры в Украине адаптируют свои логистические процессы, подстраиваясь под условия войны. Это требует гибкости и быстрых решений. Например, сеть «Будинок іграшок» перенесла свои поставки на одного оператора, что позволило снизить риски, связанные с блокировкой портов и подорожанием топлива. С начала 2023 года они снова начали использовать автотранспорт в рамках оптимизированных маршрутов, что позволило сократить затраты.

Пример: В сети аптек «Подорожник» решили использовать автомобильные перевозки, чтобы обойти блокировку Одесского порта, что также позволило ускорить процесс доставки товаров. Однако с увеличением нагрузки на порты соседних стран и ростом цен на автотранспорт, стоимость доставки, к сожалению, увеличилась. Это также повлияло на сроки доставки и стоимость товаров на полках.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются компании

Одной из основных проблем остаются задержки и рост стоимости доставки. В связи с блокировкой границ и нестабильностью на дорогах, компании сталкиваются с трудностями в планировании поставок. Особенно это касается международных перевозок, где стоимость логистики выросла почти в два раза.

Пример: Для компании EVA и их интернет-магазина EVA.UA основным вызовом стало удорожание транспортных перевозок с учетом блокировки границ и новых морских маршрутов. Несмотря на это, компания продолжила выполнение поставок, хотя сроки доставки увеличились до 3 недель или даже месяца. Это потребовало дополнительных усилий по планированию и коммуникации с клиентами.

Советы для бизнеса по оптимизации логистики в условиях войны

Гибкость в выборе перевозчиков

В условиях войны важно иметь несколько альтернативных поставщиков логистических услуг, чтобы минимизировать риски зависимости от одного оператора. Использование различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного) поможет справиться с задержками и повышением цен. Долгосрочное планирование и прогнозирование

Рекомендуется создавать запасы на 2-3 месяца вперед. Прогнозирование и планирование помогут заранее оценить риски и выбрать оптимальные маршруты доставки, чтобы избежать перебоев с товаром. Оптимизация складских процессов

Использование автоматизации на складах и улучшение управления запасами позволяет значительно снизить затраты на хранение товаров и ускорить их доставку. Работа с местными поставщиками и производителями

В условиях войны важно минимизировать зависимость от внешних поставок, перенести производство или складирование ближе к конечному потребителю, что также сокращает затраты на транспортировку и повышает оперативность. Адаптация к новым условиям таможенной и валютной политики

С учетом изменений в таможенной политике и валютных операциях, компаниям важно быть гибкими и быстро реагировать на изменения, чтобы избежать задержек в поставках и дополнительных расходов. Использование резервных поставок и продуктов

Когда невозможно доставить определенный товар, стоит предложить клиентам альтернативные решения. Заранее прорабатывайте варианты аналогов, чтобы минимизировать негативное влияние на бизнес. Обучение и повышение квалификации персонала

В условиях кадрового голода важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Обучение сотрудников и повышение их квалификации поможет повысить эффективность работы при ограниченных людских ресурсах. Взаимодействие с государственными и частными структурами

Важно использовать все доступные возможности для сотрудничества с государственными органами или частными организациями, чтобы снизить риски и получить доступ к новым логистическим маршрутам.

Прогнозы на будущее: как будет развиваться логистика

Предсказать точные сроки восстановления нормальной логистики в Украине крайне сложно, однако тенденции последних лет показывают, что ситуация постепенно стабилизируется. Ожидается, что в 2025 году украинские ритейлеры продолжат искать новые пути доставки, а также укреплять сотрудничество с логистическими партнерами. Важно, чтобы компании продолжали адаптировать свои бизнес-модели под изменяющиеся условия.

Также стоит отметить, что ожидания по срокам доставки и стоимости логистики будут зависеть от политической ситуации и изменений на фронте. Многие компании уже начали адаптировать свои бизнес-модели под эти условия, что позволит им эффективно действовать в будущем.

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