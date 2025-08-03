Понедельник, 4 августа, 2025
19.8 C
Киев
type here...
Как украинские компании адаптируют логистику в условиях войны, какие решения помогают минимизировать риски доставки товаров в 2025 году.
Как украинские компании адаптируют логистику в условиях войны, какие решения помогают минимизировать риски доставки товаров в 2025 году.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Как наладить логистику в условиях войны в Украине в 2025 году

В условиях продолжающегося конфликта в Украине логистика стала одной из самых уязвимых и важных составляющих для большинства компаний. Война с Россией, блокировка границ, кадровые проблемы и рост цен – все это влияет на процессы поставок товаров, а также на развитие торговых и производственных цепочек. Однако многие компании, благодаря гибкости и адаптивности, нашли способы справляться с этими вызовами. Детали — в статье от DNEWS.

Путь к оптимизации логистики в условиях войны

Планирование и прогнозирование становятся основными факторами успеха в логистике. Компании, заранее подготавливаясь к возможным трудностям, могут значительно снизить риски. Многие украинские ритейлеры, например, вынуждены были искать альтернативные маршруты поставок, сотрудничать с несколькими перевозчиками, а также оптимизировать складские процессы, чтобы минимизировать задержки. Прогнозирование позволяет заранее подстраиваться под изменения ситуации и оперативно адаптировать логистику под новые реалии.

Пример: Сеть аптек «Подорожник» столкнулась с проблемой подорожания логистики и нехватки кадров в условиях войны. Однако компания успела адаптироваться, обеспечив достаточные остатки товаров в стране и установив гибкие договоренности с перевозчиками.

Как украинские компании решают проблемы с поставками товаров

Несмотря на сложную ситуацию, многие компании нашли эффективные решения для преодоления логистических проблем. Например, компания ISEI, которая производит азиатскую косметику, столкнулась с проблемами в 2022 году, когда потеряла логистику на аутсорсинге. В результате оккупации Киевской области, их основной склад в Немешаеве был разрушен. Однако компания смогла восстановить собственный импорт и логистическую структуру в 2023 году, несмотря на блокировку границ и сложности с транспортировкой.

Пример: Компания O!Some, имеющая опыт работы в международной логистике, столкнулась с проблемами, когда один из контейнеров шел через территорию агрессора. Благодаря опытным специалистам компания смогла доставить товары без увеличения расходов, несмотря на нестабильность маршрутов и блокировку портов.

Еще пример: В сети «Будинок іграшок» вынуждены были перевести все отправки на одного логистического оператора, когда началась блокировка морских портов в 2022 году, а также повысились тарифы на топливо. Это решение позволило минимизировать риски на первые месяцы, однако к 2023 году компания вернулась к прежней логистике, ориентируясь на новые порты Европы.

Стратегии оптимизации логистики для украинских ритейлеров

Ритейлеры в Украине адаптируют свои логистические процессы, подстраиваясь под условия войны. Это требует гибкости и быстрых решений. Например, сеть «Будинок іграшок» перенесла свои поставки на одного оператора, что позволило снизить риски, связанные с блокировкой портов и подорожанием топлива. С начала 2023 года они снова начали использовать автотранспорт в рамках оптимизированных маршрутов, что позволило сократить затраты.

Пример: В сети аптек «Подорожник» решили использовать автомобильные перевозки, чтобы обойти блокировку Одесского порта, что также позволило ускорить процесс доставки товаров. Однако с увеличением нагрузки на порты соседних стран и ростом цен на автотранспорт, стоимость доставки, к сожалению, увеличилась. Это также повлияло на сроки доставки и стоимость товаров на полках.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются компании

Одной из основных проблем остаются задержки и рост стоимости доставки. В связи с блокировкой границ и нестабильностью на дорогах, компании сталкиваются с трудностями в планировании поставок. Особенно это касается международных перевозок, где стоимость логистики выросла почти в два раза.

Пример: Для компании EVA и их интернет-магазина EVA.UA основным вызовом стало удорожание транспортных перевозок с учетом блокировки границ и новых морских маршрутов. Несмотря на это, компания продолжила выполнение поставок, хотя сроки доставки увеличились до 3 недель или даже месяца. Это потребовало дополнительных усилий по планированию и коммуникации с клиентами.

Советы для бизнеса по оптимизации логистики в условиях войны

  1. Гибкость в выборе перевозчиков
    В условиях войны важно иметь несколько альтернативных поставщиков логистических услуг, чтобы минимизировать риски зависимости от одного оператора. Использование различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного) поможет справиться с задержками и повышением цен.
  2. Долгосрочное планирование и прогнозирование
    Рекомендуется создавать запасы на 2-3 месяца вперед. Прогнозирование и планирование помогут заранее оценить риски и выбрать оптимальные маршруты доставки, чтобы избежать перебоев с товаром.
  3. Оптимизация складских процессов
    Использование автоматизации на складах и улучшение управления запасами позволяет значительно снизить затраты на хранение товаров и ускорить их доставку.
  4. Работа с местными поставщиками и производителями
    В условиях войны важно минимизировать зависимость от внешних поставок, перенести производство или складирование ближе к конечному потребителю, что также сокращает затраты на транспортировку и повышает оперативность.
  5. Адаптация к новым условиям таможенной и валютной политики
    С учетом изменений в таможенной политике и валютных операциях, компаниям важно быть гибкими и быстро реагировать на изменения, чтобы избежать задержек в поставках и дополнительных расходов.
  6. Использование резервных поставок и продуктов
    Когда невозможно доставить определенный товар, стоит предложить клиентам альтернативные решения. Заранее прорабатывайте варианты аналогов, чтобы минимизировать негативное влияние на бизнес.
  7. Обучение и повышение квалификации персонала
    В условиях кадрового голода важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Обучение сотрудников и повышение их квалификации поможет повысить эффективность работы при ограниченных людских ресурсах.
  8. Взаимодействие с государственными и частными структурами
    Важно использовать все доступные возможности для сотрудничества с государственными органами или частными организациями, чтобы снизить риски и получить доступ к новым логистическим маршрутам.

Прогнозы на будущее: как будет развиваться логистика

Предсказать точные сроки восстановления нормальной логистики в Украине крайне сложно, однако тенденции последних лет показывают, что ситуация постепенно стабилизируется. Ожидается, что в 2025 году украинские ритейлеры продолжат искать новые пути доставки, а также укреплять сотрудничество с логистическими партнерами. Важно, чтобы компании продолжали адаптировать свои бизнес-модели под изменяющиеся условия.

Также стоит отметить, что ожидания по срокам доставки и стоимости логистики будут зависеть от политической ситуации и изменений на фронте. Многие компании уже начали адаптировать свои бизнес-модели под эти условия, что позволит им эффективно действовать в будущем.

Ранее мы писали о том, как открыть бизнес в селе: идеи, которые работают.

Горячее за неделю

Общество

США и Индия запустили спутник NISAR, который предсказывает природные катастрофы с точностью до миллиметра

0
NISAR фиксирует движения Земли до миллиметра: спутник от NASA и ISRO способен предсказывать катастрофы задолго до их начала.
Статьи

Прогноз погоды на август 2025: Украина готовится к аномальной жаре

0
В августе 2025 в Украине — жара до +38°, осадков почти нет. Что говорят синоптики, где будет прохладнее, когда ждать дождей?
Статьи

Как ведёт себя машина при проблемах с подвеской: пути решения

0
Узнайте, как неисправности подвески влияют на управление автомобилем, какие признаки стоит обратить внимание и как устранить проблемы.
Культура

Три сильные молитвы о финансовом благополучии

0
Молитвы о финансовом благополучии помогут улучшить финансовое положение и привлечь богатство в вашу жизнь. Три молитвы для процветания.
Общество

Луна в Весах: особенности лунного дня 29 июля 2025 года

0
Узнайте точный астропрогноз для 29 июля 2025 года: влияние Луны в знаке Весов и советы на шестой лунный день для успешных начинаний.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что ждёт пассажиров в новом терминале 3 аэропорта Франкфурта с 2026 года
Следующая статья
США и Индия запустили спутник NISAR, который предсказывает природные катастрофы с точностью до миллиметра

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Энергия Луны 2 августа 2025 года: что сулит этот субботний день

0
2 августа 2025 — смена лунных дней, влияние Сатурна и мощь Скорпиона. Что делать и чего избегать для гармоничного дня.

Как прополис помогает в лечении? От инфекций до заболеваний кожи и желудка

0
Прополис — это продукт пчеловодства, который используют в народной медицине и фармацевтике уже тысячи лет.

Какой гороскоп на сегодня 30 июля 2025 года: точный прогноз для каждого знака

0
Гороскоп на 30 июля 2025 года для всех знаков зодиака: узнайте, что предсказывают звезды, и как правильно провести этот день.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.