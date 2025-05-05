Резюме — это ваш главный билет к новой работе. Именно по нему работодатель составляет первое впечатление, которое формируется всего за 6–8 секунд просмотра. Хорошее CV выделяется сразу: оно лаконичное, логично оформленное, визуально чистое и содержит точную информацию о том, чем вы будете полезны компании.

В этой статье DNEWS разбирается, как составить резюме так, чтобы вас точно пригласили на собеседование, какие ошибки стоит избегать и как с первого взгляда убедить рекрутера в своей ценности.

Что обязательно должно быть в хорошем резюме

Идеальное резюме — это документ объёмом в 1–2 страницы, где каждая строка работает на цель: показать вашу компетентность, опыт и профессиональные качества.

Контактная информация и цель

В верхней части указываются имя, фамилия, номер телефона, электронная почта и, по желанию, ссылки на LinkedIn, портфолио или сайт. Рядом можно кратко обозначить цель: «Ищу позицию контент-маркетолога в IT-компании с возможностью роста».

Основные блоки содержания

Резюме обязательно включает:

ФИО и контакты

Цель или желаемую должность

Ключевые навыки

Опыт работы

Образование

Дополнительные сведения (сертификаты, языки, хобби — по необходимости)

Как описывать опыт работы правильно

Опыт работы — это не просто список компаний. Это ключевой блок, который говорит о вашем профессиональном развитии и уровне компетенции.

Хронология и структура

Оформляйте опыт в обратном порядке — от последней должности к первой. Указывайте название компании, город, сроки работы, должность и кратко — до 4–5 пунктов — ваши функции и достижения.

Пример:

SMM-специалист, XYZ Digital (Киев), июнь 2022 — апрель 2024

– Вела 4 проекта одновременно: от контент-планов до аналитики

– Повысила вовлечённость на 45% за 3 месяца

– Запустила Telegram-канал, набравший 5 000 подписчиков за 4 месяца

Сильные глаголы и цифры

Используйте активные глаголы: «организовал», «увеличил», «разработала», «автоматизировал». Добавляйте цифры: процент роста, число клиентов, объём бюджета. Это усиливает доверие и делает опыт измеримым.

Как выгодно подать навыки и сильные стороны

Сильные стороны — это то, что отличает вас от других кандидатов. Но шаблонные фразы вроде «коммуникабельный» или «умею работать в команде» уже не работают.

Подбирайте под вакансию

Читайте внимательно описание вакансии. Из него вытащите ключевые слова и адаптируйте навыки под конкретные требования. Если в вакансии акцент на аналитику — поставьте её в начало списка.

Объединяйте хард- и софт-скиллы

Хард-скиллы — это конкретные умения: знание Excel, SQL, Photoshop, копирайтинг, управленческие инструменты. Софт-скиллы — это личные качества: способность обучаться, тайм-менеджмент, гибкость. Пример хорошего оформления:

Ключевые навыки:

– Копирайтинг (опыт 4 года)

– Продвижение в социальных сетях

– Работа с Tilda и Figma

– Управление проектами (Trello, Notion)

– Стрессоустойчивость и самоорганизация

Каким должно быть оформление резюме

Даже самый богатый опыт можно «спрятать» за неудачным дизайном. А можно, наоборот, выгодно подать информацию, даже если опыта немного.

Стиль и визуальный баланс

Используйте один шрифт, стандартный чёрный цвет, межстрочный интервал 1.15–1.5. Оставьте поля, абзацы, выделяйте названия компаний и даты полужирным. Не используйте рамки, декоративные элементы или цветной фон.

Формат файла и название

Отправляйте резюме в PDF, чтобы сохранить верстку. Название файла должно быть понятным: Ivanova_SMM_Resume.pdf. Это облегчает рекрутеру поиск и навигацию среди десятков документов.

Что добавит ценности резюме

Иногда именно дополнительные детали делают вашу кандидатуру интересной. Важно не перегружать документ, но в нужных случаях такие акценты работают на вас.

Сертификаты и обучение

Если вы прошли курсы или обучение, связанные с профессией — обязательно укажите. Особенно, если вы — начинающий специалист. Это компенсирует недостаток опыта.

Пример:

Курс «Дизайн интерфейсов», Projector, 2023

Сертификат Google Digital Marketing, 2022

Портфолио и сопроводительное письмо

Добавьте активную ссылку на портфолио (Behance, Google Drive, Notion). Также не забывайте об отдельном сопроводительном письме, адаптированном под вакансию. Это не повтор резюме, а краткое пояснение, почему вы заинтересованы в компании.

Основные ошибки, которых нужно избегать

Даже хороший специалист может не получить отклик из-за банальных промахов. Проверяйте документ перед отправкой.

Орфографические ошибки и вода

Тексты с ошибками и канцеляризмами («имею большой опыт», «занимался ведением», «принял участие») создают ощущение небрежности. Проверяйте орфографию и сокращайте всё лишнее.

Несоответствие вакансии

Не отправляйте одно и то же резюме на все вакансии подряд. Лучше иметь 2–3 версии под разные сферы: например, для маркетинга, PR и копирайтинга. Рекрутер видит, если текст не адаптирован под конкретную должность.

Хорошее резюме — это не просто список работ, а чёткий, логичный и честный рассказ о вашей профессиональной ценности. Оно помогает рекрутеру быстро понять, зачем именно вы нужны команде. Используйте сильные глаголы, добавляйте цифры, убирайте клише, оформляйте чисто — и у вас не просто будут просмотры, а реальные приглашения на собеседования. А значит — и работа, к которой вы стремитесь.

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