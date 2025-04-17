Страх перед стоматологом — одна из самых распространённых фобий в мире. Даже взрослые, успешные и уверенные в себе люди признаются: перед визитом к врачу «сжимается всё». Потные ладони, напряжение, тревожные мысли — знакомо? Хорошая новость в том, что бояться — нормально, но паниковать не нужно. Современная стоматология шагнула далеко вперёд, а психологические техники позволяют минимизировать стресс.

В этой статье DNEWS — 10 действенных способов, как перестать нервничать перед стоматологом, снизить тревожность и прийти на приём спокойно и уверенно.

Почему мы боимся стоматолога

Причин несколько:

Негативный опыт в прошлом (особенно из детства)

Боязнь боли

Страх потерять контроль

Запах, звук бормашины, стерильная атмосфера

Стеснение из-за состояния зубов

Психологи называют это дентофобией. Она может быть лёгкой (волнение), средней (откладывание визита) или тяжёлой (панические атаки, отказ от лечения). Но с любой степенью можно работать.

Как перестать бояться стоматолога: проверенные советы

Найдите «своего» врача

Самое главное — доверие. Хороший стоматолог умеет не только лечить, но и разговаривать, объяснять, успокаивать. Почитайте отзывы, спросите рекомендации у друзей, познакомьтесь перед процедурой. Даже 5 минут тёплого общения снижают тревожность в разы.

Приходите на приём утром

Утренние визиты — лучший вариант. Ваш мозг ещё не успел раскрутить тревожный сценарий и не начинает бояться, а уровень гормонов стресса ниже, чем вечером. К тому же, меньше времени на ожидание.

Не читайте страшные истории в интернете

Избегайте форумов с рассказами «как всё было ужасно». Мозг запоминает негатив лучше, чем позитив, и потом крутит это как фильм. Лучше посмотреть видео о современном безболезненном лечении или поговорить с тем, кто недавно прошёл процедуру без проблем.

Используйте дыхательные техники

Глубокое медленное дыхание помогает снизить уровень кортизола. Сделайте несколько вдохов на счёт 4 и выдохов на счёт 6. Повторите 5–10 раз. Это поможет снизить сердцебиение и расслабить тело.

Слушайте музыку в наушниках

Договоритесь с врачом и возьмите на приём любимую музыку или расслабляющие звуки. Это отвлекает, создаёт ощущение безопасности и помогает сосредоточиться на чём-то другом, а не на звуках бормашины.

Не стесняйтесь сказать о своём страхе

Хороший стоматолог всегда отнесётся с пониманием. Скажите прямо: «Я волнуюсь», «Мне нужно немного времени», «Я могу предупредить, если станет страшно». Это нормально. Вы не обязаны быть «смелыми» — вы человек.

Попросите сделать паузу, если тяжело

Договоритесь заранее с врачом о «сигнале» — например, поднятая рука. Это даст ощущение контроля и уверенности, что вас не «привяжут к креслу». Если вы знаете, что можете остановить процесс — становится гораздо спокойнее.

Придите не в последний момент

Приходите за 10–15 минут до приёма, чтобы адаптироваться. Слишком раннее прибытие или, наоборот, прибегание в спешке только усилят стресс.

Не идите в одиночку, если вам страшно

Попросите близкого человека прийти с вами. Даже если он останется в коридоре — ощущение поддержки рядом помогает справляться с тревогой.

Начинайте с простых процедур

Если вы давно не были у стоматолога, не начинайте с серьёзного лечения. Начните с осмотра, профессиональной чистки, консультации. Познакомьтесь с врачом, почувствуйте обстановку — и постепенно переходите к следующему шагу.

Что ещё может помочь

Не отказывайтесь от обезболивания — современные анестетики работают быстро и эффективно.

Используйте ароматерапию — запах лаванды или мяты снижает тревожность.

Сформируйте награду — после приёма порадуйте себя чем-то приятным.

Ведите дневник ощущений — записывайте, что пугало и как вы справились.

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