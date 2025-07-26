Если вам нужно передать свои права на автомобиль другому человеку, будь то для его управления, продажи или других действий, вам обязательно потребуется доверенность на автомобиль. В 2025 году процесс оформления доверенности стал удобнее, но важно учитывать все нюансы. В этой статье от DNEWS мы подробно расскажем, как правильно оформить доверенность на автомобиль в Украине, какие виды доверенностей существуют, а также сколько это будет стоить и какие документы понадобятся.

Оформление доверенности на авто: все, что нужно знать

Оформление доверенности на автомобиль — важный процесс, который помогает владельцам транспортных средств передавать полномочия на выполнение различных действий. Это может быть покупка, продажа, регистрация или выезд за границу. Для того чтобы процесс прошел без проблем, нужно правильно оформить все документы и выбрать подходящий тип доверенности.

Нотариально заверенная доверенность на автомобиль позволяет лицу, которое ее получило, действовать от имени владельца авто. Однако важно понимать, что не все доверенности одинаковы. В зависимости от ваших потребностей существует несколько типов доверенностей. Рассмотрим их более подробно.

Виды доверенностей на автомобиль

Доверенность на автомобиль может быть разной в зависимости от того, какие полномочия вы хотите передать доверенному лицу. Основные виды доверенностей на автомобиль включают:

Генеральная доверенность

Генеральная доверенность предоставляет максимально широкие полномочия доверенному лицу. Она может включать право продажи, обмена, регистрации, снятия с учета, а также право на выезд автомобиля за границу. Этот вид доверенности подходит для тех случаев, когда доверитель хочет передать своему представителю обширные полномочия на длительный срок.

Доверенность на продажу

Доверенность на продажу автомобиля дает право доверенному лицу реализовать автомобиль от имени владельца. Важно отметить, что этот вид доверенности необходим при продаже автомобиля, если собственник не может лично присутствовать на сделке.

Доверенность на выезд за границу

Если нужно, чтобы автомобиль выехал за пределы Украины, например, в Россию, Польшу или другие страны, необходимо оформить доверенность с правом выезда за границу. Это также касается случаев, когда требуется въезд в Автономную Республику Крым.

Доверенность на управление автомобилем

Данный вид доверенности позволяет передать право на управление автомобилем другому лицу. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы кто-то другой управлял вашим автомобилем на постоянной основе или для выезда в другую страну.

Доверенность на регистрацию и постановку на учет

Если вы покупаете новый автомобиль, то необходимо оформить доверенность на постановку авто на учет. Это нужно для того, чтобы доверенное лицо могло зарегистрировать авто в Сервисном центре МВС и получить техпаспорт.

Доверенность на перегон автомобиля

Перегон автомобиля, например, из Одессы в другое место, требует доверенности на право пригона. Этот документ позволяет доверенному лицу перемещать транспортное средство в другой город или страну.

Процедура оформления доверенности на автомобиль

Процесс оформления доверенности на автомобиль достаточно простой, если у вас есть все необходимые документы. Для этого вам нужно обратиться к нотариусу, который проверит данные владельца автомобиля, а также убедится в отсутствии арестов на автомобиль и других ограничений.

Что нужно для оформления доверенности

Для оформления доверенности на автомобиль вам потребуется:

Паспорт собственника автомобиля

Идентификационный код собственника

Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт)

Кроме того, нотариус может запросить дополнительные документы в зависимости от типа доверенности. Например, для доверенности на продажу автомобиля может понадобиться документ, подтверждающий право собственности на авто.

Этапы оформления доверенности

Сбор необходимых документов. Обращение к нотариусу для оформления доверенности. Проверка нотариусом всех данных и отсутствие ограничений. Подписание доверенности и заверение документа нотариусом.

Процесс оформления займет минимум времени, если у вас все документы в порядке.

Стоимость оформления доверенности на автомобиль

Стоимость оформления доверенности на автомобиль зависит от ее типа, а также от нотариуса, у которого вы будете оформлять документ. В среднем, цена может варьироваться от 300 до 1000 грн, в зависимости от того, какие полномочия передаются и на какой срок.

Преимущества доверенности на автомобиль

Оформление доверенности на автомобиль имеет несколько очевидных преимуществ:

Удобство: вы не обязаны лично присутствовать при совершении всех необходимых действий с автомобилем.

Экономия времени: доверенное лицо может выполнить все действия за вас.

Гибкость: вы можете выбрать, какие именно полномочия передать и на какой срок.

Особенности оформления генеральной доверенности

При оформлении генеральной доверенности важно помнить о нескольких особенностях. В частности, желательно указывать минимум два поверенных лица, чтобы не возникло проблем при постановке автомобиля на учет в Сервисном центре МВС.

Кроме того, в генеральной доверенности могут быть указаны следующие полномочия:

Право выезда за границу

Прохождение техосмотра

Получение свидетельства о регистрации

Оформление страховки

Образец доверенности на автомобиль

Чтобы процесс оформления доверенности прошел быстро, рекомендуется заранее подготовить образец доверенности. Образец можно получить у нотариуса или скачать в интернете, чтобы ознакомиться с требованиями и убедиться, что все необходимые пункты указаны.

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