Артроз коленного сустава — одно из самых распространённых хронических заболеваний опорно-двигательной системы. Им страдает почти каждый третий человек старше 45 лет, а у людей в возрасте 60+ эта цифра достигает 60%. Болезнь проявляется постепенным разрушением хрящевой ткани, снижением подвижности и нарастающей болью в коленях.

На ранних этапах артроз можно успешно замедлить, но для этого важно уметь определить признаки артроза и чётко понимать, что нельзя делать при артрозе коленного сустава, чтобы не ухудшить состояние.

Ниже DNEWS разберёт, как проявляется заболевание, какие методы диагностики наиболее точные и какие действия категорически противопоказаны при артрозе колена.

Первые признаки артроза: на что обратить внимание

Артроз развивается медленно, а его симптомы могут казаться безобидными. Но чем раньше вы обратите внимание на тревожные сигналы, тем больше шансов сохранить здоровье сустава.

Наиболее характерные симптомы:

1. Утренняя скованность

После пробуждения сустав «не слушается» — трудно согнуть или разогнуть ногу. Обычно скованность проходит через 10–15 минут, но это уже повод для обследования.

2. Боль при нагрузке

Колено начинает болеть при подъёме по лестнице, длительной ходьбе, стоянии. Боль может быть тупой, ноющей или усиливающейся к вечеру.

3. Хруст и щелчки

Если при движении вы слышите хруст или треск, это признак истончения хрящевой ткани и нарушения смазки в суставе.

4. Отёки и припухлость

Сустав может немного опухать после физической активности. В запущенных случаях припухлость не проходит даже после отдыха.

5. Ограничение подвижности

Становится сложно полностью согнуть ногу или сесть на корточки. Также могут появляться боли при резких поворотах корпуса или при спуске с лестницы.

Если вы наблюдаете хотя бы два из этих симптомов регулярно, нужно как можно скорее обратиться к врачу — артроз легче контролировать на начальной стадии.

Как диагностируют артроз коленного сустава

Чтобы подтвердить или исключить диагноз, врач назначит комплексное обследование. Самостоятельно поставить диагноз невозможно.

Основные методы диагностики:

– Рентгенография. Показывает степень износа сустава, наличие остеофитов (костных наростов) и сужение суставной щели.

– МРТ коленного сустава. Выявляет начальные изменения хряща, повреждения связок, воспаление мягких тканей.

– УЗИ сустава. Используется для оценки количества синовиальной жидкости и состояния оболочек.

– Общие и биохимические анализы крови. Исключают воспалительные и аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит).

– Функциональные тесты. Врач проверяет амплитуду движения, болевой порог, симметрию суставов.

Диагноз ставится не только по снимку, но и по совокупности симптомов, физикальному осмотру и результатам анализов.

Что нельзя делать при артрозе коленного сустава

При диагностированном артрозе крайне важно не усугублять ситуацию. Ниже — конкретные действия, которых следует избегать:

1. Нельзя заниматься бегом и прыгать

Бег и прыжки — самая опасная нагрузка для повреждённого коленного сустава. Они ускоряют разрушение хряща. Лучше заменить бег на плавание, аквааэробику или велотренажёр.

2. Нельзя поднимать тяжести без подготовки

Переноска тяжёлых сумок, ведер или работа в саду с наклонами — прямая дорога к обострению артроза. Если тяжести избежать нельзя — надевайте фиксирующий ортез.

3. Нельзя долго стоять или сидеть без движения

Длительное сидение приводит к застойным процессам, а стояние — к избыточному давлению на сустав. Каждые 30–40 минут обязательно делайте разминку.

4. Нельзя использовать горячие компрессы без показаний

Греющие процедуры при воспалении противопоказаны — они только усилят отёк и боль. Если колено горячее на ощупь — нужно охлаждать, а не прогревать.

5. Нельзя носить неудобную обувь

Туфли на высоком каблуке, слишком жёсткая или плоская подошва нарушают биомеханику и увеличивают нагрузку на колени. Рекомендуется мягкая, стабильная обувь с хорошей амортизацией.

6. Нельзя заниматься самолечением

Применение мазей, таблеток, народных рецептов без контроля врача может привести к осложнениям. Например, длительный приём НПВП может повредить желудок.

7. Нельзя игнорировать лечение

Отказ от выполнения назначенных упражнений или приёма лекарств ускоряет прогрессирование артроза. Даже лёгкая терапия на ранней стадии даёт результат.

Что делать при артрозе: советы по образу жизни

Если вам поставлен диагноз артроз коленного сустава, необходимо скорректировать повседневную активность:

– Контролируйте массу тела. Каждые 5 кг лишнего веса увеличивают нагрузку на сустав в 3–4 раза.

– Регулярно делайте ЛФК. Физиотерапевт подберёт комплекс упражнений для укрепления мышц бедра и голени.

– Применяйте хондропротекторы по назначению врача. Они не восстанавливают хрящ мгновенно, но могут замедлить разрушение.

– Следите за питанием. Полезны продукты, содержащие коллаген (холодец, рыба, желе), витамины D и С, омега-3 жирные кислоты.

– Избегайте резких движений и травм. Они могут привести к надрыву менисков и ускорить деформацию сустава.

– Проходите курсы физиопроцедур: магнитотерапия, лазер, электрофорез часто уменьшают боль и воспаление.

Когда необходима операция

Если лечение не приносит результатов, сустав сильно деформирован, боль не даёт спать, а движение ограничено — возможно, потребуется хирургическое вмешательство. Современные методы включают:

– Артроскопию — удаление повреждённой ткани

– Остеотомию — коррекцию оси конечности

– Эндопротезирование — полная замена сустава на имплант

Чем раньше начать лечение, тем меньше вероятность, что потребуется операция.

Артроз коленного сустава — это не приговор, но требует дисциплины и бережного отношения к своему телу. Важно рано распознать симптомы артроза: боль, хруст, отёк, скованность и ограничение подвижности. Своевременное обследование, отказ от травмирующих привычек и грамотно выстроенное лечение помогают на долгое время сохранить активность без боли.

Избегайте перегрузок, занимайтесь лечебной физкультурой, следите за массой тела и не пренебрегайте консультациями специалистов. Только комплексный подход поможет замедлить развитие болезни и избежать инвалидности.

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