Современные технологии позволяют не только узнать происхождение семьи, но и точно определить этническое происхождение человека. Один из самых популярных способов — сделать ДНК-тест на национальность. Это простой и доступный метод, которым активно пользуются и в Украине. В статье

DNEWS рассказывает, как проходит тест, что можно узнать по результатам и на что обратить внимание при выборе лаборатории.

Что такое ДНК-тест на национальность

ДНК-тест — это анализ генетического материала человека, чаще всего слюны или соскоба с внутренней стороны щеки. Современные алгоритмы сравнивают ваш генетический код с базами данных, содержащими образцы ДНК представителей разных народов и этнических групп со всего мира.

На основании совпадений формируется этнический профиль: в каких пропорциях в вашей ДНК представлены гены восточных славян, балканских народов, тюркских этносов, кавказцев, евреев, финно-угров и других групп.

Что показывает ДНК-тест

Результаты теста могут дать ответы на такие вопросы:

Какое у вас преобладающее этническое происхождение;

С какими регионами мира или Украины у вас самая высокая генетическая схожесть;

Есть ли у вас еврейские, ромские, скандинавские, балканские или азиатские корни;

Кто ваши вероятные дальние родственники — многие сервисы предлагают функции поиска ДНК-совпадений с другими участниками базы данных.

Как сдать ДНК-тест в Украине

Сдать тест можно двумя способами:

Через украинские лаборатории

Есть лаборатории, которые делают этногенетические тесты на территории Украины. Преимущества:

Быстрая доставка набора и анализов;

Локализованные результаты по регионам Украины;

Украиноязычная поддержка и консультации.

Примеры: MyDNA, Diagen, DNK Expert, UkrDNA.

Через международные сервисы

Это более популярный способ. Заказ оформляется через сайт, набор приходит по почте. Вы отправляете образец в США или ЕС. Через 4–8 недель получаете подробные результаты в личном кабинете.

Популярные компании:

MyHeritage;

AncestryDNA;

23andMe;

Living DNA.

Что важно учитывать

Надёжность : выбирайте лаборатории с хорошими отзывами и прозрачной политикой конфиденциальности.

: выбирайте лаборатории с хорошими отзывами и прозрачной политикой конфиденциальности. Конфиденциальность : читайте пользовательское соглашение — кто будет иметь доступ к вашей ДНК-информации.

: читайте пользовательское соглашение — кто будет иметь доступ к вашей ДНК-информации. Обновления : некоторые сервисы пересчитывают результаты по мере роста базы данных, это может дать новую информацию через несколько лет.

: некоторые сервисы пересчитывают результаты по мере роста базы данных, это может дать новую информацию через несколько лет. Языковая поддержка: если не знаете английского — выбирайте сервис с русскоязычным или украиноязычным интерфейсом.

Можно ли точно определить национальность

Важно понимать: национальность — это социальное и культурное понятие, а не биологическое. ДНК показывает этнические корни, то есть происхождение ваших предков, но не может определить, к какому народу вы себя относите по самоидентификации, языку и культуре.

Например, у человека с украинской самоидентификацией могут быть польские, еврейские или тюркские корни — и это нормально. ДНК лишь расширяет понимание собственной истории, но не определяет вашу личность.

ДНК-тест на национальность — это увлекательный и познавательный способ узнать больше о себе. Он помогает восстановить семейную историю, найти неожиданные связи и лучше понять собственное происхождение. Главное — воспринимать результат как дополнение к вашей идентичности, а не как строгий ярлык. В Украине сделать такой тест становится всё проще — как с помощью местных лабораторий, так и международных сервисов.

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