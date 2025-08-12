Макбуки, как и все современные устройства, могут столкнуться с проблемой нехватки памяти. Несмотря на высокую производительность и большой объем хранилища, в какой-то момент владельцы MacBook сталкиваются с тем, что раздел «другое» заполняет значительную часть диска. И если вы не можете понять, что именно в нем хранится, и как освободить место, не беспокойтесь. В этой статье от DNEWS мы подробно разберем, что такое «другое» в хранилище MacBook, как удалить файлы, которые занимают лишнее пространство, и как поддерживать устройство в оптимальном состоянии.

Почему стоит освободить память на Макбуке

Система хранения на вашем Макбуке может заполняться разными данными, включая файлы, которые не так очевидны. Один из таких разделов — это «другое». Этот термин может означать все, что не попадает в стандартные категории, такие как приложения, фотографии или документы. В этой статье вы узнаете, как распознать, что именно находится в разделе «другое», и как безопасно удалить эти данные, чтобы ускорить работу устройства и вернуть ему дополнительные гигабайты памяти.

Что такое «другое» в хранилище Макбука

Когда вы открываете вкладку «Хранилище» в вашем MacBook, вы, вероятно, сталкиваетесь с разделом «другое». Но что туда на самом деле входит? Порой его объем может составлять значительную часть всего пространства устройства, и его трудно очистить с помощью стандартных инструментов, таких как удаление файлов или приложений. На самом деле в разделе «другое» могут храниться различные файлы, которые не попадают в другие категории. Это могут быть:

Кэшированные файлы

Это данные, сохраняемые приложениями для ускорения работы. Например, кэш браузеров или системные кэши. Они могут занимать значительное количество памяти, но их удаление не повлияет на работу большинства программ.

Журналы

Файлы, которые записывают информацию о работе приложений или системы. Эти файлы создаются для отслеживания производительности, но с течением времени могут накопиться и занять много места.

Временные файлы

Файлы, создаваемые во время работы приложений, скачивания обновлений или установки программ. Обычно они не удаляются автоматически, даже после завершения их использования.

Резервные копии

Если вы синхронизировали ваш MacBook с iCloud или другими облачными сервисами, старые резервные копии устройств (например, iPhone или iPad) могут также занимать значительную часть памяти.

Данные, не идентифицированные системой

Иногда файлы не могут быть сразу отнесены к определенной категории и попадают в «другое». Это могут быть старые данные, которые не были автоматически классифицированы системой.

Как очистить кеш и временные файлы

Для начала стоит обратить внимание на кешированные файлы. Это могут быть кэши веб-браузеров, приложений, файлов, которые ускоряют работу устройства, но с течением времени становятся ненужными и занимают место. Чтобы удалить кеш, можно воспользоваться следующими шагами:

Откройте Finder. Перейдите в меню «Перейти» в верхней строке и удерживайте клавишу Option (Alt). Появится скрытая папка «Библиотека». Перейдите в нее. Найдите папку «Кэши» и удалите все старые файлы.

Эти файлы занимают значительное количество места, но их удаление не повлияет на работу большинства программ, так как они будут созданы заново при следующем запуске.

Очистка журналов и временных данных

Журналы работы приложений часто занимают много места, даже если вы о них не подозреваете. Эти файлы используются для отслеживания работы программ и могут накопиться со временем. Чтобы их удалить:

Перейдите в папку «Библиотека» через Finder. Откройте папку «Логи» и удалите файлы, которые больше не нужны.

Также не забывайте об временных файлах, которые создаются во время работы приложений, скачивания обновлений или установки программ. Для их удаления можно использовать встроенные утилиты macOS или сторонние программы.

Резервные копии и бэкапы

Если вы используете Time Machine для создания резервных копий вашего MacBook, старые копии могут занимать немалую часть пространства на устройстве. Чтобы удалить старые бэкапы:

Перейдите в «Системные настройки». Нажмите на «Time Machine» и выберите «Настройки». Удалите старые резервные копии, которые вам больше не нужны.

Если вы синхронизировали ваш MacBook с iCloud или другими облачными сервисами, старые резервные копии устройств (например, iPhone или iPad) могут также занимать место. Удаление этих данных поможет освободить несколько гигабайт памяти.

Очистка файлов системных обновлений

Каждое системное обновление или установка программ оставляют за собой временные файлы, которые могут занять значительное место. После завершения обновлений система может не всегда автоматически удалить эти файлы. Чтобы избавиться от старых установочных пакетов:

Перейдите в папку «Загрузки». Удалите все установочные файлы и пакеты обновлений.

Использование сторонних программ для очистки памяти

Для более детальной и безопасной очистки хранилища можно воспользоваться сторонними программами, такими как CleanMyMac, DaisyDisk или OnyX. Эти утилиты сканируют ваш MacBook и показывают список файлов, которые можно безопасно удалить. Они предлагают удобные способы очистки и могут помочь вам освободить значительное количество памяти. Важно помнить, что использование сторонних программ требует внимательности — всегда проверяйте, что именно удаляется.

Как освободить память с помощью оптимизации хранилища

macOS предоставляет встроенную функцию оптимизации хранилища, которая помогает эффективно управлять вашим дисковым пространством. Включив эту опцию, MacBook будет автоматически удалять старые файлы и перемещать их в облако, освобождая место на устройстве. Чтобы настроить оптимизацию:

Перейдите в меню «Яблоко» в левом верхнем углу экрана. Выберите «Об этом Mac», затем перейдите в раздел «Хранилище». Включите опцию «Оптимизировать хранилище». Это позволит MacBook удалять старые фильмы, фотографии и другие файлы, которые вы не использовали долгое время.

Как предотвратить накопление данных в разделе «другое»

Для того чтобы в будущем избежать накопления ненужных данных в разделе «другое», регулярно очищайте кеш, журналы и временные файлы. Следите за тем, чтобы системные и приложенческие обновления не оставляли за собой ненужные файлы. Также полезно периодически проверять содержимое раздела «другое» и удалять старые бэкапы и резервные копии.

Советы по оптимизации работы MacBook

Для поддержания вашего MacBook в хорошем состоянии и предотвращения переполнения памяти рекомендуется следить за несколькими аспектами:

Регулярно очищайте кеш и временные файлы. Используйте облачные сервисы для хранения данных. Удаляйте старые резервные копии и бэкапы. Используйте встроенные и сторонние утилиты для оптимизации хранилища.

Поддерживая MacBook в чистоте и порядке, вы обеспечите его стабильную работу и продлите срок службы.

Ранее мы писали о том, что Samsung выпустила SSD с ёмкостью 61 ТБ.