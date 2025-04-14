Как открыть файл HEIC на компьютере с Windows 10

Формат HEIC (High Efficiency Image Coding) — это современный формат изображений, используемый на устройствах Apple по умолчанию начиная с iOS 11. Он заменил JPEG, позволяя сохранять фотографии с тем же качеством, но при этом в меньшем размере. Однако пользователи Windows 10 часто сталкиваются с проблемой: файл HEIC не открывается. В этой статье DNEWS расскажеn, как легко и бесплатно открыть HEIC на компьютере с Windows 10, а также какие программы и расширения могут в этом помочь.

Что такое формат HEIC

HEIC — это контейнерный формат изображений, основанный на технологии HEIF (High Efficiency Image Format). Его главное преимущество — высокое качество при меньшем объёме файла. Однако стандартный просмотр изображений в Windows 10 не поддерживает этот формат без дополнительного расширения.

Файлы с расширением .heic чаще всего появляются при передаче фото с iPhone или iPad на ПК через кабель или облако.

Почему Windows 10 не открывает HEIC

Система Windows 10 изначально не поддерживает HEIC по умолчанию. При попытке открыть такой файл стандартным приложением «Фотографии», пользователь увидит сообщение: «Невозможно открыть этот файл» или предложение установить расширение.

Это связано с тем, что для чтения HEIC в Windows необходим специальный кодек HEIF Image Extensions, который доступен в Microsoft Store.

Способ 1: Установить официальное расширение из Microsoft Store

Инструкция:

Откройте файл HEIC двойным кликом. В открывшемся окне выберите «Найти в Microsoft Store». Установите HEIF Image Extensions (бесплатное расширение). При необходимости дополнительно установите HEVC Video Extensions (может быть платным, но часто не требуется для обычных фото). После установки попробуйте снова открыть HEIC — изображение должно отобразиться в приложении «Фотографии».

Важно: Для установки из Microsoft Store необходимо наличие подключения к интернету и авторизация в учётной записи Microsoft.

Способ 2: Использовать сторонние программы

Если вы не хотите устанавливать кодеки из Microsoft Store, можно воспользоваться бесплатными сторонними приложениями:

1. CopyTrans HEIC for Windows

Бесплатное расширение, интегрируется в Проводник

Позволяет открывать HEIC в стандартной программе просмотра

Позволяет конвертировать HEIC в JPEG по правому клику мыши

2. IrfanView

Лёгкая бесплатная программа для просмотра изображений

При установке плагинов поддерживает HEIC

Подходит для просмотра и базового редактирования

3. XnView MP

Мощный просмотрщик изображений с поддержкой более 500 форматов

Поддерживает HEIC из коробки

Бесплатен для некоммерческого использования

Способ 3: Онлайн-конвертация HEIC в JPEG

Если не хотите ничего устанавливать, можно воспользоваться онлайн-сервисами:

heictojpg.com

cloudconvert.com

convertio.co

Просто загрузите HEIC-файл, выберите формат JPEG, скачайте результат. Это удобно для единичных конвертаций, но не подходит для регулярной работы с большим числом файлов.

Внимание: Не загружайте личные фотографии на сомнительные сайты — это может быть небезопасно.

Способ 4: Изменить формат фото на iPhone

Чтобы избежать будущих проблем с HEIC-файлами, можно настроить iPhone так, чтобы он сохранял фото в формате JPEG.

Как это сделать:

Перейдите в Настройки > Камера > Форматы Выберите Наиболее совместимые вместо Высокая эффективность

Теперь новые фото будут сохраняться в привычном формате JPEG.

Открыть файл HEIC на Windows 10 — несложно. Вы можете установить официальное расширение HEIF из Microsoft Store, использовать бесплатные программы вроде CopyTrans HEIC или конвертировать изображения онлайн. При постоянной работе с такими файлами лучше выбрать стационарное решение. А для владельцев iPhone можно просто изменить настройки съёмки, чтобы больше не сталкиваться с форматом HEIC на ПК.

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