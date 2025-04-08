Вторник, 8 апреля, 2025
2.1 C
Киев
type here...
Инструкция, как открыть командную строку на ПК и Mac. Простые способы запуска CMD и Терминала, основные команды и советы по использованию оболочки.
Инструкция, как открыть командную строку на ПК и Mac. Простые способы запуска CMD и Терминала, основные команды и советы по использованию оболочки.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Как открыть командную строку на Mac и ПК

Работа с командной строкой — важный навык как для начинающих пользователей, так и для опытных специалистов. Она позволяет выполнять действия быстрее, обходить ограничения графического интерфейса и глубже управлять системой. Как открыть командную строку на Mac и ПК — это вопрос, который часто задают пользователи, сталкиваясь с задачами настройки, диагностики или установки программ.

Несмотря на внешние отличия между macOS и Windows, обе операционные системы имеют удобные встроенные инструменты для работы с командной строкой. Главное — знать, где их искать и как правильно запускать. В этой статье
DNEWS подробно рассмотрит способы запуска командной строки на обоих типах устройств, а также дадим базовые советы по использованию.

Командная строка на ПК с Windows

Командная строка в Windows называется Command Prompt или просто CMD. Также можно использовать PowerShell — более продвинутую оболочку, включающую возможности CMD и дополнительные функции.

Способ 1: запуск через поиск

  1. Нажмите клавишу Windows или кликните по кнопке Пуск.
  2. Введите cmd или командная строка.
  3. Нажмите Enter или выберите пункт из списка.

Если вы хотите запустить командную строку от имени администратора:

  • Кликните правой кнопкой мыши по найденному значению и выберите Запуск от имени администратора.

Способ 2: сочетание клавиш

  • Нажмите Win + R.
  • Введите cmd и нажмите Enter.

Эта команда откроет обычную командную строку. Чтобы получить больше возможностей, используйте PowerShell.

Способ 3: запуск PowerShell

PowerShell также можно открыть через поиск или нажатием:

  • Win + X → выберите Windows PowerShell (или Терминал Windows).

Командная строка на Mac (macOS)

На Mac командная строка представлена приложением Терминал (Terminal). Это мощный инструмент, через который можно управлять системой, устанавливать пакеты, изменять права доступа и выполнять десятки других задач.

Способ 1: через Launchpad

  1. Откройте Launchpad (иконка ракеты в доке).
  2. Перейдите в папку Другие (Other).
  3. Нажмите на значок Терминал.

Способ 2: через Spotlight

  1. Нажмите сочетание клавиш Cmd + Пробел.
  2. Введите Terminal.
  3. Нажмите Enter — откроется окно терминала.

Способ 3: через Finder

  1. Откройте Программы (Applications).
  2. Перейдите в Утилиты (Utilities).
  3. Найдите Терминал и запустите его двойным щелчком.

Основные команды для начала

Вот несколько базовых команд, которые можно использовать сразу после открытия командной строки:

В Windows:

  • dir — показать список файлов в директории
  • cd — сменить каталог
  • ipconfig — узнать IP-адрес
  • exit — выйти из командной строки

В macOS:

  • ls — отобразить содержимое папки
  • cd — перейти в другой каталог
  • ifconfig — информация о сети
  • exit — закрыть терминал

Полезные советы

  • На Mac можно использовать Homebrew — это менеджер пакетов, упрощающий установку программ через терминал.
  • В Windows командную строку можно заменить на Windows Terminal — это современный инструмент, поддерживающий вкладки, цвета и плагины.
  • Командную строку можно кастомизировать под себя — менять цвет фона, шрифт, использовать псевдонимы (aliases).

Ранее мы писали о том, как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook.

Горячее за неделю

Общество

Ливерпуль рассматривает Андрея Рациу как потенциальную замену

0
В трансферном пространстве, где слухи появляются быстрее, чем футбольные...
Экономика

День Ангела Аркадия 7 апреля: благородное имя, несущее в себе покой, мудрость и вдохновение

0
7 апреля владельцы имени Аркадий празднуют свой День Ангела,...
Статьи

Почему Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет

0
Узнайте, почему Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет. Причины долгого пути, духовное очищение и подготовка израильтян к жизни в Земле Обетованной.
Статьи

Какие женские стрижки в 2025 году самые модные: короткие, средние, длинные

0
Узнайте, какие женские стрижки будут модными в 2025 году: от коротких до длинных, с разнообразными укладками и текстурами для всех типов волос.
Общество

Цены на топливо могут упасть в Украине: какие причины и что ждет водителей

0
Цены на топливо на украинских АЗС могут снизиться на...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Microsoft открыла бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для всех желающих
Следующая статья
Каждый глоток алкоголя повышает риск рака: правда или миф

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что такое сквиш-лапка и почему она популярна

0
Узнайте, что такое сквиш-лапка и почему она стала так популярна. В статье рассматриваются преимущества этих антистрессовых игрушек и их влияние на снятие стресса.

Кубок Украины: «Полесье» победой над «Вересом» приблизилось к домашнему финалу

0
Житомирское "Полесье" на...

Темпы продвижения окупантов в Украине снижаются — Минобороны Британии

0
В марте 2025 года российские войска смогли продвинуться лишь...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.