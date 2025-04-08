Работа с командной строкой — важный навык как для начинающих пользователей, так и для опытных специалистов. Она позволяет выполнять действия быстрее, обходить ограничения графического интерфейса и глубже управлять системой. Как открыть командную строку на Mac и ПК — это вопрос, который часто задают пользователи, сталкиваясь с задачами настройки, диагностики или установки программ.

Несмотря на внешние отличия между macOS и Windows, обе операционные системы имеют удобные встроенные инструменты для работы с командной строкой. Главное — знать, где их искать и как правильно запускать. В этой статье

DNEWS подробно рассмотрит способы запуска командной строки на обоих типах устройств, а также дадим базовые советы по использованию.

Командная строка на ПК с Windows

Командная строка в Windows называется Command Prompt или просто CMD. Также можно использовать PowerShell — более продвинутую оболочку, включающую возможности CMD и дополнительные функции.

Способ 1: запуск через поиск

Нажмите клавишу Windows или кликните по кнопке Пуск. Введите cmd или командная строка. Нажмите Enter или выберите пункт из списка.

Если вы хотите запустить командную строку от имени администратора:

Кликните правой кнопкой мыши по найденному значению и выберите Запуск от имени администратора.

Способ 2: сочетание клавиш

Нажмите Win + R .

. Введите cmd и нажмите Enter.

Эта команда откроет обычную командную строку. Чтобы получить больше возможностей, используйте PowerShell.

Способ 3: запуск PowerShell

PowerShell также можно открыть через поиск или нажатием:

Win + X → выберите Windows PowerShell (или Терминал Windows).

Командная строка на Mac (macOS)

На Mac командная строка представлена приложением Терминал (Terminal). Это мощный инструмент, через который можно управлять системой, устанавливать пакеты, изменять права доступа и выполнять десятки других задач.

Способ 1: через Launchpad

Откройте Launchpad (иконка ракеты в доке). Перейдите в папку Другие (Other). Нажмите на значок Терминал.

Способ 2: через Spotlight

Нажмите сочетание клавиш Cmd + Пробел. Введите Terminal. Нажмите Enter — откроется окно терминала.

Способ 3: через Finder

Откройте Программы (Applications). Перейдите в Утилиты (Utilities). Найдите Терминал и запустите его двойным щелчком.

Основные команды для начала

Вот несколько базовых команд, которые можно использовать сразу после открытия командной строки:

В Windows:

dir — показать список файлов в директории

— показать список файлов в директории cd — сменить каталог

— сменить каталог ipconfig — узнать IP-адрес

— узнать IP-адрес exit — выйти из командной строки

В macOS:

ls — отобразить содержимое папки

— отобразить содержимое папки cd — перейти в другой каталог

— перейти в другой каталог ifconfig — информация о сети

— информация о сети exit — закрыть терминал

Полезные советы

На Mac можно использовать Homebrew — это менеджер пакетов, упрощающий установку программ через терминал.

— это менеджер пакетов, упрощающий установку программ через терминал. В Windows командную строку можно заменить на Windows Terminal — это современный инструмент, поддерживающий вкладки, цвета и плагины.

— это современный инструмент, поддерживающий вкладки, цвета и плагины. Командную строку можно кастомизировать под себя — менять цвет фона, шрифт, использовать псевдонимы (aliases).

Ранее мы писали о том, как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook.