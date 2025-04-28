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Как отличить аллергию от простуды: таблица симптомов, признаки. Когда стоит обратиться к врачу и чем опасно неправильное лечение.
Как отличить аллергию от простуды: таблица симптомов, признаки. Когда стоит обратиться к врачу и чем опасно неправильное лечение.
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Как отличить аллергию от простуды: симптомы, признаки и рекомендации врачей

Весна, пыль, холодный воздух или даже домашняя пыль — всё это может вызывать похожие симптомы: насморк, чихание, заложенность носа, слезоточивость. И в такой ситуации трудно понять: это простуда или аллергия? Особенно если температура невысокая, а горло только немного першит. Неправильный вывод — неправильное лечение. А значит, затяжной дискомфорт и ухудшение состояния.

В этой статье DNEWS разберётся, как отличить аллергию от простуды, какие симптомы указывают на каждое состояние и что советуют врачи.

Почему важно отличать аллергию от простуды

Простуда вызывается вирусами, передаётся от человека к человеку и проходит за несколько дней. Аллергия — это реакция иммунной системы на раздражитель (пыльца, шерсть, пыль, еда), которая может длиться неделями или даже месяцами.

Неправильное лечение может только усугубить ситуацию:

  • принимать противовирусные при аллергии — бесполезно;
  • лечить аллергию «народными» средствами от простуды — неэффективно и опасно.

Основные различия между аллергией и простудой

Ниже — удобная таблица, чтобы сразу заметить разницу:

СимптомПростудаАллергия
ПричинаВирусАллерген
ТемператураЧасто повышена (37,5–38,5 °C)Отсутствует
НасморкСлизь густая, желтоватаяВодянистая, прозрачная
ЧиханиеБывает, но нечастоЧасто, приступами
КашельСухой или с мокротойРедко, если нет бронхиальной формы
Зуд в носу/глазахПочти не бываетЧасто и ярко выражен
СлезотечениеИногдаЧасто
Продолжительность5–10 днейПока контакт с аллергеном
Время появленияВ любое времяЧасто — в одно и то же время года

Характерные признаки аллергии

  • Быстрое начало: буквально за несколько минут после контакта с раздражителем.
  • Улучшение состояния в помещении или при смене обстановки.
  • Сопровождается кожной сыпью, зудом, покраснением глаз.
  • Реакция повторяется из года в год в одно и то же время (например, весной при цветении).

Важно: аллергия не вызывает температуру. Если она есть — скорее всего, причина в вирусной инфекции.

Характерные признаки простуды

  • Развивается постепенно: сначала першит горло, потом появляется насморк и кашель.
  • Сопровождается слабостью, ломотой, ознобом.
  • Часто повышается температура.
  • Проходит самостоятельно или с лёгким лечением через 5–7 дней.

Если симптомы исчезают без приёма антигистаминных препаратов — это точно не аллергия.

Что делать, если не можете определить

Если симптомы неясные, держатся больше недели и не поддаются обычному лечению — обратитесь к врачу. Он поможет исключить воспаление, сделает осмотр и, если нужно, направит на анализы:

  • общий анализ крови (при простуде повышаются лейкоциты, при аллергии — эозинофилы);
  • аллергопробы (при подозрении на сезонную или контактную аллергию);
  • мазки из носа (для уточнения природы воспаления).

Советы врачей при подозрении на аллергию

  • Ведите дневник симптомов: когда начались, сколько длятся, что ели, где были.
  • Убирайте аллерген: чаще проветривайте, мойте руки, меняйте одежду после улицы.
  • Промывайте нос солевым раствором — он снимает раздражение.
  • Используйте антигистаминные препараты только по рекомендации врача.
  • При сезонной аллергии — обсудите с аллергологом препараты для профилактики (начинать приём лучше за 2–3 недели до сезона пыльцы).

Когда обращаться к врачу

  • Симптомы держатся более 7 дней и не проходят.
  • Есть подозрение на бронхиальную форму аллергии (приступы кашля, затруднение дыхания).
  • Возникает сыпь, зуд кожи, отёк губ, век — это может быть началом тяжёлой аллергической реакции.
  • У ребёнка — особенно важно не затягивать с визитом.

Отличить аллергию от простуды — не всегда просто, но возможно. Главное — наблюдать за собой и не игнорировать тревожные сигналы. Простуда проходит быстро и без следа, а аллергия может вернуться снова и снова, если её не лечить.

Если сомневаетесь — лучше обратиться к врачу, чем гадать. Правильный диагноз — это залог здоровья, комфорта и уверенности в себе

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