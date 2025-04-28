Весна, пыль, холодный воздух или даже домашняя пыль — всё это может вызывать похожие симптомы: насморк, чихание, заложенность носа, слезоточивость. И в такой ситуации трудно понять: это простуда или аллергия? Особенно если температура невысокая, а горло только немного першит. Неправильный вывод — неправильное лечение. А значит, затяжной дискомфорт и ухудшение состояния.
В этой статье DNEWS разберётся, как отличить аллергию от простуды, какие симптомы указывают на каждое состояние и что советуют врачи.
Почему важно отличать аллергию от простуды
Простуда вызывается вирусами, передаётся от человека к человеку и проходит за несколько дней. Аллергия — это реакция иммунной системы на раздражитель (пыльца, шерсть, пыль, еда), которая может длиться неделями или даже месяцами.
Неправильное лечение может только усугубить ситуацию:
- принимать противовирусные при аллергии — бесполезно;
- лечить аллергию «народными» средствами от простуды — неэффективно и опасно.
Основные различия между аллергией и простудой
Ниже — удобная таблица, чтобы сразу заметить разницу:
|Симптом
|Простуда
|Аллергия
|Причина
|Вирус
|Аллерген
|Температура
|Часто повышена (37,5–38,5 °C)
|Отсутствует
|Насморк
|Слизь густая, желтоватая
|Водянистая, прозрачная
|Чихание
|Бывает, но нечасто
|Часто, приступами
|Кашель
|Сухой или с мокротой
|Редко, если нет бронхиальной формы
|Зуд в носу/глазах
|Почти не бывает
|Часто и ярко выражен
|Слезотечение
|Иногда
|Часто
|Продолжительность
|5–10 дней
|Пока контакт с аллергеном
|Время появления
|В любое время
|Часто — в одно и то же время года
Характерные признаки аллергии
- Быстрое начало: буквально за несколько минут после контакта с раздражителем.
- Улучшение состояния в помещении или при смене обстановки.
- Сопровождается кожной сыпью, зудом, покраснением глаз.
- Реакция повторяется из года в год в одно и то же время (например, весной при цветении).
Важно: аллергия не вызывает температуру. Если она есть — скорее всего, причина в вирусной инфекции.
Характерные признаки простуды
- Развивается постепенно: сначала першит горло, потом появляется насморк и кашель.
- Сопровождается слабостью, ломотой, ознобом.
- Часто повышается температура.
- Проходит самостоятельно или с лёгким лечением через 5–7 дней.
Если симптомы исчезают без приёма антигистаминных препаратов — это точно не аллергия.
Что делать, если не можете определить
Если симптомы неясные, держатся больше недели и не поддаются обычному лечению — обратитесь к врачу. Он поможет исключить воспаление, сделает осмотр и, если нужно, направит на анализы:
- общий анализ крови (при простуде повышаются лейкоциты, при аллергии — эозинофилы);
- аллергопробы (при подозрении на сезонную или контактную аллергию);
- мазки из носа (для уточнения природы воспаления).
Советы врачей при подозрении на аллергию
- Ведите дневник симптомов: когда начались, сколько длятся, что ели, где были.
- Убирайте аллерген: чаще проветривайте, мойте руки, меняйте одежду после улицы.
- Промывайте нос солевым раствором — он снимает раздражение.
- Используйте антигистаминные препараты только по рекомендации врача.
- При сезонной аллергии — обсудите с аллергологом препараты для профилактики (начинать приём лучше за 2–3 недели до сезона пыльцы).
Когда обращаться к врачу
- Симптомы держатся более 7 дней и не проходят.
- Есть подозрение на бронхиальную форму аллергии (приступы кашля, затруднение дыхания).
- Возникает сыпь, зуд кожи, отёк губ, век — это может быть началом тяжёлой аллергической реакции.
- У ребёнка — особенно важно не затягивать с визитом.
Отличить аллергию от простуды — не всегда просто, но возможно. Главное — наблюдать за собой и не игнорировать тревожные сигналы. Простуда проходит быстро и без следа, а аллергия может вернуться снова и снова, если её не лечить.
Если сомневаетесь — лучше обратиться к врачу, чем гадать. Правильный диагноз — это залог здоровья, комфорта и уверенности в себе
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