Весна, пыль, холодный воздух или даже домашняя пыль — всё это может вызывать похожие симптомы: насморк, чихание, заложенность носа, слезоточивость. И в такой ситуации трудно понять: это простуда или аллергия? Особенно если температура невысокая, а горло только немного першит. Неправильный вывод — неправильное лечение. А значит, затяжной дискомфорт и ухудшение состояния.

В этой статье DNEWS разберётся, как отличить аллергию от простуды, какие симптомы указывают на каждое состояние и что советуют врачи.

Почему важно отличать аллергию от простуды

Простуда вызывается вирусами, передаётся от человека к человеку и проходит за несколько дней. Аллергия — это реакция иммунной системы на раздражитель (пыльца, шерсть, пыль, еда), которая может длиться неделями или даже месяцами.

Неправильное лечение может только усугубить ситуацию:

принимать противовирусные при аллергии — бесполезно;

лечить аллергию «народными» средствами от простуды — неэффективно и опасно.

Основные различия между аллергией и простудой

Ниже — удобная таблица, чтобы сразу заметить разницу:

Симптом Простуда Аллергия Причина Вирус Аллерген Температура Часто повышена (37,5–38,5 °C) Отсутствует Насморк Слизь густая, желтоватая Водянистая, прозрачная Чихание Бывает, но нечасто Часто, приступами Кашель Сухой или с мокротой Редко, если нет бронхиальной формы Зуд в носу/глазах Почти не бывает Часто и ярко выражен Слезотечение Иногда Часто Продолжительность 5–10 дней Пока контакт с аллергеном Время появления В любое время Часто — в одно и то же время года

Характерные признаки аллергии

Быстрое начало: буквально за несколько минут после контакта с раздражителем.

Улучшение состояния в помещении или при смене обстановки.

Сопровождается кожной сыпью, зудом, покраснением глаз.

Реакция повторяется из года в год в одно и то же время (например, весной при цветении).

Важно: аллергия не вызывает температуру. Если она есть — скорее всего, причина в вирусной инфекции.

Характерные признаки простуды

Развивается постепенно: сначала першит горло, потом появляется насморк и кашель.

Сопровождается слабостью, ломотой, ознобом.

Часто повышается температура.

Проходит самостоятельно или с лёгким лечением через 5–7 дней.

Если симптомы исчезают без приёма антигистаминных препаратов — это точно не аллергия.

Что делать, если не можете определить

Если симптомы неясные, держатся больше недели и не поддаются обычному лечению — обратитесь к врачу. Он поможет исключить воспаление, сделает осмотр и, если нужно, направит на анализы:

общий анализ крови (при простуде повышаются лейкоциты, при аллергии — эозинофилы);

аллергопробы (при подозрении на сезонную или контактную аллергию);

мазки из носа (для уточнения природы воспаления).

Советы врачей при подозрении на аллергию

Ведите дневник симптомов : когда начались, сколько длятся, что ели, где были.

: когда начались, сколько длятся, что ели, где были. Убирайте аллерген: чаще проветривайте, мойте руки, меняйте одежду после улицы.

Промывайте нос солевым раствором — он снимает раздражение.

Используйте антигистаминные препараты только по рекомендации врача .

. При сезонной аллергии — обсудите с аллергологом препараты для профилактики (начинать приём лучше за 2–3 недели до сезона пыльцы).

Когда обращаться к врачу

Симптомы держатся более 7 дней и не проходят.

Есть подозрение на бронхиальную форму аллергии (приступы кашля, затруднение дыхания).

Возникает сыпь, зуд кожи, отёк губ, век — это может быть началом тяжёлой аллергической реакции.

У ребёнка — особенно важно не затягивать с визитом.

Отличить аллергию от простуды — не всегда просто, но возможно. Главное — наблюдать за собой и не игнорировать тревожные сигналы. Простуда проходит быстро и без следа, а аллергия может вернуться снова и снова, если её не лечить.

Если сомневаетесь — лучше обратиться к врачу, чем гадать. Правильный диагноз — это залог здоровья, комфорта и уверенности в себе

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