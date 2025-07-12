Перевозка домашних животных в автобусах — это актуальный вопрос для многих владельцев животных. Новые правила, введенные в Украине, значительно изменили условия транспортировки, обеспечив как удобство для пассажиров, так и безопасность для животных. В этой статье от DNEWS мы расскажем о новых требованиях, которые касаются перевозки животных в междугородных и международных автобусах.

В 2025 году в Украине утвердили единые правила перевозки домашних животных в автобусах, которые теперь обязательны для всех перевозчиков. Эти правила касаются как межрегиональных, так и международных маршрутов. Владельцы животных должны соблюдать новые требования. Они охватывают вес, размер животных и их размещение в транспорте.

Что изменилось в правилах перевозки животных

Главным изменением стало введение единых стандартов для перевозки животных. Ранее правила могли отличаться у разных перевозчиков, теперь же они унифицированы. Это улучшает процесс перевозки и делает его более прозрачным для всех пассажиров.

Теперь владельцы животных должны соблюдать следующие правила:

Маленькие животные (до 10 кг): кошки, собаки, декоративные птицы и грызуны могут путешествовать в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Эти животные могут быть на руках у владельца, под сиденьем или на отдельном месте, если оно выкупается по тарифу взрослого пассажира.

кошки, собаки, декоративные птицы и грызуны могут путешествовать в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Эти животные могут быть на руках у владельца, под сиденьем или на отдельном месте, если оно выкупается по тарифу взрослого пассажира. Средние и крупные собаки (10-45 кг): такие животные должны быть в наморднике и на поводке. Владелец должен выкупить все соседние места в ряду и разместить питомца на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено.

такие животные должны быть в наморднике и на поводке. Владелец должен выкупить все соседние места в ряду и разместить питомца на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено. Собаки весом более 45 кг: такие животные перевозятся только на специально оборудованном транспорте, в зависимости от условий перевозчика.

такие животные перевозятся только на специально оборудованном транспорте, в зависимости от условий перевозчика. Собаки-поводыри: для людей с инвалидностью собаки-поводыри могут путешествовать бесплатно. Они должны быть в наморднике и на коротком поводке, рядом с сопровождающим человеком.

Как подготовить животное к поездке

Перед поездкой важно позаботиться о ветеринарных документах. Все животные, независимо от их размера, должны иметь ветеринарный паспорт с актуальной информацией о прививках и состоянии здоровья. Этот документ обязательно проверяют при посадке.

Для мелких животных, которые путешествуют в контейнерах, нужно обеспечить достаточно воздуха и воды. Для крупных собак владельцу нужно заранее подготовить место для комфортного размещения питомца. Все требования и рекомендации следует заранее обсудить с перевозчиком.

Перевозка животных на междугородных и международных маршрутах

При перевозке животных на дальние расстояния следует учитывать особенности маршрута. В международных автобусах требования могут различаться в зависимости от страны. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнать все детали у перевозчика и при необходимости подготовить дополнительные документы для прохождения пограничного контроля.

Эти правила обязательны для всех компаний, которые осуществляют межрегиональные и международные автобусные перевозки. Перевозчики, которые не будут соблюдать новые требования, могут столкнуться с штрафами или даже лишением лицензии.

Когда перевозка животных может быть запрещена

Существуют случаи, когда перевозка животных может быть запрещена. Например, если животное больное или агрессивное, оно может не быть допущено в автобус. Также могут быть ограничения на перевозку определенных видов животных в зависимости от времени года или других факторов.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, обязательно ознакомьтесь с правилами перевозки до поездки и подготовьте все необходимые документы.

Как выбрать удобное место для путешествия с животным

Выбирая место для поездки с животным, важно учитывать комфорт питомца. Для мелких животных лучше выбрать место рядом с вами. Для крупных собак нужно выкупить все соседние места, чтобы питомец мог спокойно лежать на полу, не занимая сиденье.

Перевозка нескольких животных

Если вы путешествуете с несколькими питомцами, помните, что в автобусе разрешается перевозить не более двух животных на одно место. Для каждого питомца нужно будет выкупить отдельное место или предпринять другие меры, чтобы животные не создавали неудобства для других пассажиров.

Что делать, если ваши планы изменились

Если по какой-то причине вы не можете взять животное с собой в автобус, подумайте о других вариантах транспортировки. Например, можно воспользоваться такси, которое специализируется на перевозке животных, или же обратиться к перевозчикам, занимающимся транспортировкой животных.

Как поведение вашего питомца влияет на комфорт поездки

Важно помнить, что поведение вашего питомца также влияет на комфорт поездки. Чтобы ваш питомец не создавал неудобства для других пассажиров, постарайтесь заранее обеспечить его спокойствие и комфорт. Хорошо обученные животные, которые привыкли к транспорту, легче перенесут поездку.

Пожелания по безопасности в автобусе

Для обеспечения безопасности животных в автобусе нужно соблюдать несколько простых правил. Убедитесь, что питомец не может вырваться из контейнера, если он в нем находится. Также важно всегда иметь при себе ветеринарные документы для проверки.

Правила перевозки животных в автобусах — это важный шаг к обеспечению безопасности и комфорта как для животных, так и для пассажиров. Обязательно соблюдайте новые требования и не забывайте о подготовке к поездке. Правильная подготовка поможет вам избежать неприятных ситуаций и сделает путешествие комфортным для всех участников.

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Источник, фото: UNN