Посещение ресторана — это не только удовольствие от еды, но и соблюдение правил хорошего тона. Одним из важнейших элементов ресторанного этикета является правильное использование салфетки. Казалось бы, простая деталь, но именно она многое говорит об уровне воспитания и культуре человека. Салфетка в ресторане используется не только для того, чтобы вытереть руки или губы. Она помогает поддерживать опрятность за столом и демонстрирует уважение к окружающим. В этой статье DNEWS расскажет, как правильно пользоваться салфеткой согласно нормам этикета, чтобы чувствовать себя уверенно в любой обстановке.

Когда использовать салфетку за столом

Салфетка становится частью вашего общения за столом сразу после того, как вы сели за него. Игнорировать её недопустимо.

Раннее правильное действие создаёт первое положительное впечатление.

Момент размещения салфетки

Как только вы заняли своё место и официант принёс меню или начал сервировать блюда, салфетку нужно развернуть.

Не стоит ждать начала подачи еды.

Как правильно разложить салфетку

Тканевую салфетку аккуратно раскладывают на коленях, сложив вдвое. Сгиб должен быть обращён к телу.

Это помогает использовать её максимально удобно и опрятно.

Как пользоваться салфеткой во время еды

Во время трапезы салфетка используется для лёгкого промокания губ и пальцев. При этом действовать нужно деликатно и незаметно.

Грубые движения считаются проявлением невоспитанности.

Промокание губ

Перед тем как пить напиток, следует аккуратно промокнуть губы салфеткой. Это предотвращает появление следов на бокале.

Действие выполняется легко, без растирания кожи.

Очистка пальцев

Если блюдо едят руками (например, морепродукты), пальцы аккуратно промокают салфеткой. В некоторых случаях подаются специальные влажные салфетки.

Важно не совершать резких и неаккуратных движений.

Что делать с салфеткой во время перерыва

Если необходимо временно покинуть стол, важно знать, как правильно поступить с салфеткой.

Это показывает уважение к официантам и другим гостям.

Правильное размещение салфетки

Салфетку следует положить на сиденье стула. Это сигнал официанту, что вы вернётесь за стол.

Оставлять салфетку на столе во время перерыва считается ошибкой.

Как правильно завершить трапезу с салфеткой

После окончания трапезы салфетку тоже следует использовать согласно правилам этикета.

Окончание ужина — это тоже часть впечатления, которое вы оставляете о себе.

Завершение использования

Салфетку аккуратно складывают без тщательного сворачивания. Она должна выглядеть использованной, но не небрежной.

Это подчёркивает уважение к обслуживающему персоналу.

Куда положить салфетку

По окончании еды салфетку кладут слева от тарелки на стол. Не стоит засовывать её обратно в кольцо или складывать в причудливые формы.

Главное — сохранить опрятность и лёгкость жестов.

Основные ошибки при использовании салфетки

Некоторые распространённые ошибки могут испортить впечатление даже о безупречно одетых людях.

Избежать их несложно, зная базовые принципы.

Использование салфетки для вытирания лица

Салфетка предназначена для лёгкого касания губ и пальцев. Протирать ею всё лицо считается грубой ошибкой.

Такие действия недопустимы за столом.

Игра с салфеткой

Крутить салфетку в руках, делать из неё фигурки или нервно теребить — признак дурного тона.

Салфетка должна использоваться только по назначению.

Дополнительные рекомендации по этикету с салфеткой

Правильное использование салфетки — часть общей культуры поведения за столом. Она формирует ваш образ в глазах окружающих.

Маленькие детали имеют большое значение.

Следите за чистотой салфетки

Используйте салфетку аккуратно, чтобы она оставалась относительно чистой до конца трапезы.

Это показывает ваше уважение к себе и другим.

Учитывайте тип салфетки

Тканевые салфетки требуют более внимательного обращения, чем бумажные. В дорогих ресторанах чаще используют именно тканевые.

Бумажные салфетки обычно предназначены для более непринуждённых обстановок.

Как правильно пользоваться салфеткой в ресторане

Правильное использование салфетки в ресторане подчёркивает вашу культуру, уважение к себе и к окружающим. Следование простым правилам этикета делает ваше поведение уверенным и изящным.

Салфетка — это не просто аксессуар, а важная часть вашего имиджа за столом. Умение обращаться с ней безупречно помогает чувствовать себя комфортно в любой компании.

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