Как почистить ноутбук от пыли: пошаговая инструкция

В современных офисах важно соблюдать гигиену труда: регулярно проводить влажную уборку, обеспечивать хорошую вентиляцию. Но не стоит забывать и о технике. Без должного ухода ноутбук может начать работать медленнее, зависать и перегреваться.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт moyo, со временем в системе охлаждения накапливается пыль, что может привести к перегреву и снижению производительности устройства. Потому периодическая чистка ноутбука помогает сохранить его в хорошем состоянии и продлить срок службы.
Есть два метода очистки: с разборкой устройства и без него. Первый вариант более эффективен, но требует определенных навыков. Рассмотрим процесс поподробнее.
Что нужно для чистки
Для полной очистки ноутбука понадобятся:
- плоская и крестообразная отвертки;
- свежая термопаста;
- пластиковая карта для равномерного нанесения пасты;
- ватные диски и палочки;
- салфетки для очистки монитора;
- спиртовой раствор для обезжиривания деталей;
- малярная кисточка для удаления пыли.
В зависимости от конструкции ноутбука некоторые из этих инструментов могут быть ненужными.
Пошаговая чистка ноутбука
1. Подготовка
Перед началом работы необходимо выключить ноутбук, отсоединить его от сети и вынуть аккумулятор (если он съемный). Если батарея встроена, обратитесь к специалисту.
2. Демонтаж корпуса
- Открутите винты на нижней панели.
- Аккуратно снять клавиатуру (если это необходимо для доступа к системе охлаждения).
- Снять нижнюю крышку ноутбука.
3. Чистка системы охлаждения
- Отсоедините кулер и радиатор.
- Очистить вентилятор от пыли с помощью кисточки.
- Удалить старую термопасту и нанести новый слой.
4. Сборка ноутбука
- Установите радиатор и кулер на место.
- Закрутите все винты в правильном порядке.
- Закрыть корпус ноутбука.
Как очистить ноутбук без разборки
Если нет возможности или желания разбирать устройство, можно ограничиться поверхностной очисткой:
- Удалите пыль с клавиатуры и разъемов с помощью пылесоса на низкой мощности.
- Продуть вентиляционные отверстия пылесосом в обратном направлении потока воздуха.
- Протереть экран и корпус салфетками из микрофибры.
Как часто нужно чистить ноутбук
Частота чистки зависит от условий эксплуатации. Общие рекомендации:
- Поверхностная очистка (экран, клавиатура, порты) – раз в 2–3 месяца.
- Чистка системы охлаждения с разборкой – раз в 6–12 месяцев или при появлении проблем с перегревом.
Признаки, что ноутбуку нужна очистка
- Устройство сильно греется даже без нагрузки.
- Вентилятор шумит громче обычного.
- Ноутбук начинает работать медленнее, зависать.
- Возникает запах перегретого пластика.
Дополнительный уход за ноутбуком
Кроме очистки пыли важно поддерживать чистоту:
- Регулярно протирать тачпад, избегая агрессивных моющих средств.
- Периодически очищайте разъемы от пыли.
- Чистить динамики с помощью мягкой кисточки.
Следуя этим советам, вы сможете продлить срок службы ноутбука и избежать многих проблем, связанных с перегревом и снижением производительности.