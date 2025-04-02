Как почистить ноутбук от пыли: пошаговая инструкция

В современных офисах важно соблюдать гигиену труда: регулярно проводить влажную уборку, обеспечивать хорошую вентиляцию. Но не стоит забывать и о технике. Без должного ухода ноутбук может начать работать медленнее, зависать и перегреваться.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт moyo, со временем в системе охлаждения накапливается пыль, что может привести к перегреву и снижению производительности устройства. Потому периодическая чистка ноутбука помогает сохранить его в хорошем состоянии и продлить срок службы.

Есть два метода очистки: с разборкой устройства и без него. Первый вариант более эффективен, но требует определенных навыков. Рассмотрим процесс поподробнее.

Что нужно для чистки

Для полной очистки ноутбука понадобятся:

плоская и крестообразная отвертки;

свежая термопаста;

пластиковая карта для равномерного нанесения пасты;

ватные диски и палочки;

салфетки для очистки монитора;

спиртовой раствор для обезжиривания деталей;

малярная кисточка для удаления пыли.

В зависимости от конструкции ноутбука некоторые из этих инструментов могут быть ненужными.

Пошаговая чистка ноутбука

1. Подготовка

Перед началом работы необходимо выключить ноутбук, отсоединить его от сети и вынуть аккумулятор (если он съемный). Если батарея встроена, обратитесь к специалисту.

2. Демонтаж корпуса

Открутите винты на нижней панели.

Аккуратно снять клавиатуру (если это необходимо для доступа к системе охлаждения).

Снять нижнюю крышку ноутбука.

3. Чистка системы охлаждения

Отсоедините кулер и радиатор.

Очистить вентилятор от пыли с помощью кисточки.

Удалить старую термопасту и нанести новый слой.

4. Сборка ноутбука

Установите радиатор и кулер на место.

Закрутите все винты в правильном порядке.

Закрыть корпус ноутбука.

Как очистить ноутбук без разборки

Если нет возможности или желания разбирать устройство, можно ограничиться поверхностной очисткой:

Удалите пыль с клавиатуры и разъемов с помощью пылесоса на низкой мощности.

Продуть вентиляционные отверстия пылесосом в обратном направлении потока воздуха.

Протереть экран и корпус салфетками из микрофибры.

Как часто нужно чистить ноутбук

Частота чистки зависит от условий эксплуатации. Общие рекомендации:

Поверхностная очистка (экран, клавиатура, порты) – раз в 2–3 месяца.

Чистка системы охлаждения с разборкой – раз в 6–12 месяцев или при появлении проблем с перегревом.

Признаки, что ноутбуку нужна очистка

Устройство сильно греется даже без нагрузки.

Вентилятор шумит громче обычного.

Ноутбук начинает работать медленнее, зависать.

Возникает запах перегретого пластика.

Дополнительный уход за ноутбуком

Кроме очистки пыли важно поддерживать чистоту:

Регулярно протирать тачпад, избегая агрессивных моющих средств.

Периодически очищайте разъемы от пыли.

Чистить динамики с помощью мягкой кисточки.

Следуя этим советам, вы сможете продлить срок службы ноутбука и избежать многих проблем, связанных с перегревом и снижением производительности.