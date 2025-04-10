Как подготовить машину к весне: простые советы и важные рекомендации

С приходом весны автовладельцам стоит задуматься не только о смене резины, но и о комплексной подготовке автомобиля к новому сезону. Зима — серьёзное испытание для любой машины: соль, влага, морозы и перепады температур сказываются на состоянии кузова, ходовой части и электроники. Чтобы продлить срок службы авто, избежать поломок и обеспечить безопасность на дороге, важно правильно перейти от зимнего режима к весеннему. В этой статье DNEWS — понятные шаги и практические рекомендации, которые помогут подготовить машину к весне.

Замените зимнюю резину на летнюю

Первое и самое очевидное — своевременная замена шин. Делать это нужно, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7 °C. Зимняя резина теряет сцепление при плюсовых температурах, быстрее изнашивается и ухудшает управляемость.

Перед установкой летней резины проверьте:

глубину протектора (не менее 1,6 мм);

отсутствие порезов и вздутий;

дату производства — шинам старше 5 лет желательно найти замену.

Также проверьте давление в шинах — зимой оно может быть занижено.

Помойте автомобиль «до металла»

Весной особенно важно тщательно вымыть автомобиль, включая днище, арки и подвеску. За зиму на машине оседает соль, реагенты и грязь, которые ускоряют коррозию. Лучше всего сделать это на профессиональной мойке с подъёмником и нижним проливом.

Обратите внимание:

отмойте резиновые уплотнители и обработайте их силиконом;

проверьте состояние лакокрасочного покрытия и при необходимости нанесите полироль;

промойте щётки стеклоочистителей и проверьте их состояние.

Замените масло и фильтры (по необходимости)

Весна — хорошее время, чтобы провести ТО. Если подходит срок замены масла — не откладывайте. Вместе с маслом желательно заменить масляный, воздушный и салонный фильтры.

Обязательно проверьте:

уровень и состояние тормозной жидкости;

уровень охлаждающей жидкости (антифриза);

герметичность систем.

Это поможет избежать перегрева двигателя в тёплое время года и обеспечить стабильную работу всех узлов.

Осмотрите подвеску и тормоза

Зимой подвеска и тормозная система испытывают повышенные нагрузки. После сезона ям, реагентов и ледяных бугров обязательно проверьте:

стойки стабилизатора и амортизаторы;

колодки и диски на износ;

состояние тормозных шлангов и магистралей;

наличие люфтов или стуков при движении.

Диагностику лучше доверить СТО, особенно если замечаете посторонние звуки, вибрации или изменение хода педали тормоза.

Проверьте аккумулятор и электрическую систему

После морозов аккумулятор может терять ёмкость. Даже если машина заводится — проверьте напряжение, клеммы и заряд. Очистите их от окислов и обработайте токопроводящей смазкой.

Также стоит:

проверить фары, габариты и стоп-сигналы;

заменить перегоревшие лампы;

проверить работу стеклоподъёмников и обогревов.

Уделите внимание климатической системе

Перед жарким сезоном обязательно проверьте кондиционер. Если он не охлаждает — причина может быть в утечке фреона или засорении испарителя. Также замените салонный фильтр, особенно если зимой он не менялся.

Дополнительно:

проверьте наличие неприятных запахов;

обработайте воздуховоды антибактериальным средством;

проверьте режим обдува и обогрева.

Проверьте и обновите аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки

Весна — хорошее время, чтобы освежить набор обязательных предметов в авто:

аптечка: сроки годности и укомплектованность;

огнетушитель: дата изготовления и давление;

знак аварийной остановки: наличие и целостность.

Также рекомендуется иметь запасную жидкость для стеклоомывателя, трос и провода для «прикуривания» — весной перепады температур всё ещё возможны.

Что ещё стоит сделать весной

Проверьте наличие влаги в салоне и багажнике, просушите коврики.

Настройте давление в шинах согласно норме — особенно после замены колёс.

Смойте с двигателя пыль и реагенты, но только в проверенном автосервисе.

Проверьте страховку и при необходимости продлите полис.

Установите навигационные обновления, если пользуетесь GPS.

Грамотная подготовка машины к весне не требует значительных затрат, но позволяет избежать серьёзных проблем в дороге, продлить ресурс узлов и повысить комфорт поездок. Сделайте комплексную диагностику, доверьте обслуживание специалистам и следите за мелочами — они влияют на всё.

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