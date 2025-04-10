Как подготовить машину к весне: простые советы и важные рекомендации

С приходом весны автовладельцам стоит задуматься не только о смене резины, но и о комплексной подготовке автомобиля к новому сезону. Зима — серьёзное испытание для любой машины: соль, влага, морозы и перепады температур сказываются на состоянии кузова, ходовой части и электроники. Чтобы продлить срок службы авто, избежать поломок и обеспечить безопасность на дороге, важно правильно перейти от зимнего режима к весеннему. В этой статье DNEWS — понятные шаги и практические рекомендации, которые помогут подготовить машину к весне.
Замените зимнюю резину на летнюю
Первое и самое очевидное — своевременная замена шин. Делать это нужно, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7 °C. Зимняя резина теряет сцепление при плюсовых температурах, быстрее изнашивается и ухудшает управляемость.
Перед установкой летней резины проверьте:
- глубину протектора (не менее 1,6 мм);
- отсутствие порезов и вздутий;
- дату производства — шинам старше 5 лет желательно найти замену.
Также проверьте давление в шинах — зимой оно может быть занижено.
Помойте автомобиль «до металла»
Весной особенно важно тщательно вымыть автомобиль, включая днище, арки и подвеску. За зиму на машине оседает соль, реагенты и грязь, которые ускоряют коррозию. Лучше всего сделать это на профессиональной мойке с подъёмником и нижним проливом.
Обратите внимание:
- отмойте резиновые уплотнители и обработайте их силиконом;
- проверьте состояние лакокрасочного покрытия и при необходимости нанесите полироль;
- промойте щётки стеклоочистителей и проверьте их состояние.
Замените масло и фильтры (по необходимости)
Весна — хорошее время, чтобы провести ТО. Если подходит срок замены масла — не откладывайте. Вместе с маслом желательно заменить масляный, воздушный и салонный фильтры.
Обязательно проверьте:
- уровень и состояние тормозной жидкости;
- уровень охлаждающей жидкости (антифриза);
- герметичность систем.
Это поможет избежать перегрева двигателя в тёплое время года и обеспечить стабильную работу всех узлов.
Осмотрите подвеску и тормоза
Зимой подвеска и тормозная система испытывают повышенные нагрузки. После сезона ям, реагентов и ледяных бугров обязательно проверьте:
- стойки стабилизатора и амортизаторы;
- колодки и диски на износ;
- состояние тормозных шлангов и магистралей;
- наличие люфтов или стуков при движении.
Диагностику лучше доверить СТО, особенно если замечаете посторонние звуки, вибрации или изменение хода педали тормоза.
Проверьте аккумулятор и электрическую систему
После морозов аккумулятор может терять ёмкость. Даже если машина заводится — проверьте напряжение, клеммы и заряд. Очистите их от окислов и обработайте токопроводящей смазкой.
Также стоит:
- проверить фары, габариты и стоп-сигналы;
- заменить перегоревшие лампы;
- проверить работу стеклоподъёмников и обогревов.
Уделите внимание климатической системе
Перед жарким сезоном обязательно проверьте кондиционер. Если он не охлаждает — причина может быть в утечке фреона или засорении испарителя. Также замените салонный фильтр, особенно если зимой он не менялся.
Дополнительно:
- проверьте наличие неприятных запахов;
- обработайте воздуховоды антибактериальным средством;
- проверьте режим обдува и обогрева.
Проверьте и обновите аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки
Весна — хорошее время, чтобы освежить набор обязательных предметов в авто:
- аптечка: сроки годности и укомплектованность;
- огнетушитель: дата изготовления и давление;
- знак аварийной остановки: наличие и целостность.
Также рекомендуется иметь запасную жидкость для стеклоомывателя, трос и провода для «прикуривания» — весной перепады температур всё ещё возможны.
Что ещё стоит сделать весной
- Проверьте наличие влаги в салоне и багажнике, просушите коврики.
- Настройте давление в шинах согласно норме — особенно после замены колёс.
- Смойте с двигателя пыль и реагенты, но только в проверенном автосервисе.
- Проверьте страховку и при необходимости продлите полис.
- Установите навигационные обновления, если пользуетесь GPS.
Грамотная подготовка машины к весне не требует значительных затрат, но позволяет избежать серьёзных проблем в дороге, продлить ресурс узлов и повысить комфорт поездок. Сделайте комплексную диагностику, доверьте обслуживание специалистам и следите за мелочами — они влияют на всё.
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