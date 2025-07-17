eSIM становится всё более популярным в Украине. Это виртуальная SIM-карта, которая позволяет вам использовать мобильную связь без физической SIM-карты. Этот процесс значительно упрощает жизнь, позволяя одновременно использовать несколько номеров, а также облегчает подключение для туристов. В этой статье от DNEWS мы подробно расскажем, как подключить eSIM в Украине, а также о его преимуществах и возможностях.

Подключение eSIM стало проще, чем когда-либо. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции, которые помогут вам настроить eSIM на вашем устройстве и начать пользоваться мобильной связью.

Что такое eSIM

eSIM (Embedded SIM) — это электронная SIM-карта, встроенная в смартфон или планшет, которая позволяет подключаться к сети мобильного оператора без необходимости вставлять физическую SIM-карту. В отличие от традиционной SIM-карты, eSIM можно активировать через интернет с помощью QR-кода или через приложение оператора.

Этот тип сим-карты имеет несколько преимуществ:

Отсутствие необходимости в физической карте;

Возможность использовать несколько номеров на одном устройстве;

Простота в подключении и активации через интернет;

Поддержка путешественников и международных тарифов.

С развитием технологий eSIM становится доступной для множества устройств и операторов в Украине, что делает её идеальной для людей, которым нужно больше гибкости и удобства в использовании мобильной связи.

Как проверить, поддерживает ли телефон eSIM

Перед тем как подключить eSIM, важно убедиться, что ваш смартфон поддерживает эту технологию. Поддержка eSIM доступна на многих современных моделях смартфонов, таких как:

iPhone XR, XS и новее;

Samsung Galaxy S20 и новее;

Google Pixel 3 и новее;

Xiaomi Mi 10 и новее.

Чтобы проверить поддержку eSIM на вашем устройстве, перейдите в настройки и найдите раздел «Сотовая связь» или «Сетевые подключения». Если в меню есть возможность добавить eSIM, значит, ваше устройство поддерживает эту функцию.

Если вы не уверены в совместимости устройства, можно проверить информацию на официальном сайте производителя или обратиться к продавцу.

Как получить eSIM Lifecell

Один из крупных мобильных операторов Украины, Lifecell, предлагает подключение eSIM через несколько удобных способов:

Скачайте и откройте приложение My Lifecell; В приложении выберите раздел для подключения eSIM и следуйте инструкциям; Также можно получить eSIM в фирменных магазинах оператора, где вам предоставят QR-код для активации.

После получения QR-кода вам останется только сканировать его через настройки смартфона, и ваша eSIM будет активирована.

Как получить eSIM Киевстар

Для получения eSIM от Киевстар существует несколько вариантов:

Через приложение Мій Київстар; На официальном сайте оператора; В одном из салонов связи оператора.

После оформления eSIM вы получите QR-код, который нужно отсканировать через меню настроек телефона. Активировать профиль можно будет сразу после сканирования кода.

Как получить eSIM Vodafone

Подключение eSIM от Vodafone можно оформить через несколько каналов:

Используйте приложение My Vodafone; Заказ через сайт Vodafone; Покупка через терминалы City24 или в офисах оператора.

После получения QR-кода необходимо отсканировать его с помощью телефона, а затем позвонить на номер 111 для активации eSIM.

Как установить eSIM

Процесс установки eSIM на смартфоне довольно прост и состоит из нескольких шагов.

Установка eSIM на iPhone:

Откройте Настройки → Сотовая связь → Добавить тариф; Сканируйте полученный QR-код от оператора; Выберите линию для звонков и интернета.

Установка eSIM на Android:

Перейдите в Настройки → Сеть и интернет → SIM-карты → Добавить eSIM; Сканируйте QR-код; Завершите настройку, следуя подсказкам на экране.

Этот процесс займет всего несколько минут, и вы сможете сразу использовать свою новую виртуальную SIM-карту.

Туристические eSIM

Для гостей Украины также доступны туристические eSIM, которые можно приобрести через онлайн-сервисы, такие как:

Airalo

Yesim

Drimsim

Эти eSIM предназначены преимущественно для мобильного интернета, и их можно активировать через QR-код. Они являются отличным решением для путешественников, которым нужно подключение к мобильной сети без необходимости покупать физическую SIM-карту.

Важные советы

Вы можете установить несколько eSIM на одно устройство, но активной будет только одна из них;

При удалении eSIM профиль можно восстановить через тот же QR-код, при этом некоторые операторы позволяют восстановить профиль до 5 раз;

Через приложения Monobank или Приват24 можно заказать eSIM полностью онлайн, не посещая магазины.

eSIM — это не просто тренд, а реальность, которая значительно упрощает использование мобильной связи. С помощью этой технологии можно иметь несколько номеров на одном устройстве и путешествовать по миру, не заботясь о смене SIM-карт.

Подключение eSIM в Украине стало доступным и простым процессом. Все, что нужно для использования этой технологии — смартфон с поддержкой eSIM и QR-код от оператора. Это идеальный вариант для тех, кто часто путешествует, нуждается в нескольких номерах или просто хочет избавиться от физических SIM-карт. Мы надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в этом процессе и настроить eSIM на вашем устройстве.

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