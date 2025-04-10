Как понять, что кошка рожает: что нужно делать

Беременность кошки длится около 60–67 дней, и ближе к сроку хозяевам важно знать, какие признаки указывают на скорые роды, как подготовить кошке комфортное место и что делать, если начался процесс. Даже если у вашей любимицы это первый помёт, вы сможете оказать ей необходимую поддержку, соблюдая спокойствие и правильную последовательность действий. В этой статье подробно DNEWS рассказывает, как определить начало родов у кошки и что нужно делать на каждом этапе.
Как понять, что у кошки начинаются роды
За несколько дней до родов поведение и физиология кошки меняются. Основные признаки приближения родов:
- Снижение аппетита — животное может отказаться от еды за сутки до родов.
- Гнездовое поведение — кошка активно ищет укромное тёплое место, роет подушки, залезает в шкафы или коробки.
- Пониженная активность — будущая мама становится спокойнее, больше лежит.
- Понижение температуры тела — у кошек температура перед родами падает с обычных 38–38,5 °C до 37–37,5 °C.
- Увеличение и расслабление живота — плод опускается ближе к выходу.
- Выделения из половых путей — слизистая пробка выходит за 12–24 часа до родов.
- Мяуканье, беспокойство — перед началом схваток кошка может часто ходить, менять позу, издавать тревожные звуки.
- Частое вылизывание под хвостом — кошка инстинктивно очищает область родовых путей.
Если вы наблюдаете сразу несколько этих признаков — роды, скорее всего, начнутся в ближайшие часы.
Как подготовить место для родов
Подготовьте укромное и спокойное место заранее, чтобы кошка почувствовала безопасность и тепло.
Идеально подойдёт:
- большая коробка с бортиками (например, из картона),
- пластиковый контейнер с подстилкой,
- специальный родильный домик для животных.
Внутрь положите:
- чистую пелёнку или мягкую простыню,
- впитывающую подложку (можно аптечную или из зоомагазина),
- тёплое одеяло под низ — чтобы было не холодно.
Установите коробку в тихом, тёмном и тёплом углу, подальше от сквозняков и шума. Не перемещайте кошку насильно — пусть сама выберет, где ей комфортно.
Как проходят роды у кошки
Роды у кошки состоят из нескольких этапов:
- Подготовительный (схватки) — длится от 2 до 12 часов. Животное проявляет беспокойство, часто дышит, вылизывает себя.
- Активные роды (потуги) — начинаются тужащие движения, выходят воды, рождается котёнок.
- Пауза между родами — может длиться от 10 минут до часа и больше между детёнышами.
- Выход последа — после каждого котёнка выходит плацента. Обязательно следите, чтобы количество последов совпадало с числом малышей.
Обычно кошка рожает от 1 до 6 котят. Роды могут длиться от 2 до 6 часов, иногда дольше.
Что нужно делать во время родов
Если роды проходят нормально, вмешательство не требуется. Но будьте рядом и контролируйте процесс:
- Обеспечьте тишину и полумрак, не тревожьте кошку без необходимости.
- Следите, чтобы котята выходили головой вперёд или хвостом — это допустимо.
- Если плод застрял — не тяните его силой. Обратитесь к ветеринару.
- Не давайте кошке лекарства или пищу. Только чистая вода.
- Можно аккуратно обтереть новорождённого котёнка сухой салфеткой, если мама устала или занята другим малышом.
- Не выкидывайте послед — чаще всего кошка его съедает, это нормально и не вредно.
Важно: если с начала схваток прошло более 6 часов и котята не появляются — вызывайте ветеринара.
После родов
Когда все котята рождены и кошка успокоилась:
- Замените подстилку на свежую и сухую.
- Дайте кошке воды и немного мягкого корма.
- Убедитесь, что малыши активно сосут молоко и мама спокойна.
- Следите за состоянием кошки в течение суток: если появилась слабость, температура, отказ от еды — необходим осмотр у врача.
Когда стоит обращаться к ветеринару
Срочно вызывайте специалиста, если:
- с начала потуг прошло более 30 минут, а котёнок не выходит;
- между родами проходит более 2 часов без результатов;
- кошка сильно кричит, напряжена, но родовая активность отсутствует;
- из влагалища идут тёмные кровянистые выделения с неприятным запахом;
- общее состояние кошки резко ухудшается.
Не стесняйтесь вызвать ветеринара на дом — это может спасти жизнь не только котятам, но и их маме.
Знание признаков родов у кошки и правильные действия помогут обеспечить ей безопасность, а вам — спокойствие. Будьте рядом, сохраняйте уверенность и при необходимости обращайтесь к специалистам — и тогда роды пройдут успешно.
Ранее мы писали о том, как контролировать свои мысли в условиях стресса.