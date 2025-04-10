Как понять, что кошка рожает: что нужно делать

Беременность кошки длится около 60–67 дней, и ближе к сроку хозяевам важно знать, какие признаки указывают на скорые роды, как подготовить кошке комфортное место и что делать, если начался процесс. Даже если у вашей любимицы это первый помёт, вы сможете оказать ей необходимую поддержку, соблюдая спокойствие и правильную последовательность действий. В этой статье подробно DNEWS рассказывает, как определить начало родов у кошки и что нужно делать на каждом этапе.

Как понять, что у кошки начинаются роды

За несколько дней до родов поведение и физиология кошки меняются. Основные признаки приближения родов:

Снижение аппетита — животное может отказаться от еды за сутки до родов.

— животное может отказаться от еды за сутки до родов. Гнездовое поведение — кошка активно ищет укромное тёплое место, роет подушки, залезает в шкафы или коробки.

— кошка активно ищет укромное тёплое место, роет подушки, залезает в шкафы или коробки. Пониженная активность — будущая мама становится спокойнее, больше лежит.

— будущая мама становится спокойнее, больше лежит. Понижение температуры тела — у кошек температура перед родами падает с обычных 38–38,5 °C до 37–37,5 °C.

— у кошек температура перед родами падает с обычных 38–38,5 °C до 37–37,5 °C. Увеличение и расслабление живота — плод опускается ближе к выходу.

— плод опускается ближе к выходу. Выделения из половых путей — слизистая пробка выходит за 12–24 часа до родов.

— слизистая пробка выходит за 12–24 часа до родов. Мяуканье, беспокойство — перед началом схваток кошка может часто ходить, менять позу, издавать тревожные звуки.

— перед началом схваток кошка может часто ходить, менять позу, издавать тревожные звуки. Частое вылизывание под хвостом — кошка инстинктивно очищает область родовых путей.

Если вы наблюдаете сразу несколько этих признаков — роды, скорее всего, начнутся в ближайшие часы.

Как подготовить место для родов

Подготовьте укромное и спокойное место заранее, чтобы кошка почувствовала безопасность и тепло.

Идеально подойдёт:

большая коробка с бортиками (например, из картона),

пластиковый контейнер с подстилкой,

специальный родильный домик для животных.

Внутрь положите:

чистую пелёнку или мягкую простыню,

впитывающую подложку (можно аптечную или из зоомагазина),

тёплое одеяло под низ — чтобы было не холодно.

Установите коробку в тихом, тёмном и тёплом углу, подальше от сквозняков и шума. Не перемещайте кошку насильно — пусть сама выберет, где ей комфортно.

Как проходят роды у кошки

Роды у кошки состоят из нескольких этапов:

Подготовительный (схватки) — длится от 2 до 12 часов. Животное проявляет беспокойство, часто дышит, вылизывает себя. Активные роды (потуги) — начинаются тужащие движения, выходят воды, рождается котёнок. Пауза между родами — может длиться от 10 минут до часа и больше между детёнышами. Выход последа — после каждого котёнка выходит плацента. Обязательно следите, чтобы количество последов совпадало с числом малышей.

Обычно кошка рожает от 1 до 6 котят. Роды могут длиться от 2 до 6 часов, иногда дольше.

Что нужно делать во время родов

Если роды проходят нормально, вмешательство не требуется. Но будьте рядом и контролируйте процесс:

Обеспечьте тишину и полумрак , не тревожьте кошку без необходимости.

, не тревожьте кошку без необходимости. Следите, чтобы котята выходили головой вперёд или хвостом — это допустимо.

— это допустимо. Если плод застрял — не тяните его силой . Обратитесь к ветеринару.

. Обратитесь к ветеринару. Не давайте кошке лекарства или пищу. Только чистая вода.

Можно аккуратно обтереть новорождённого котёнка сухой салфеткой , если мама устала или занята другим малышом.

, если мама устала или занята другим малышом. Не выкидывайте послед — чаще всего кошка его съедает, это нормально и не вредно.

Важно: если с начала схваток прошло более 6 часов и котята не появляются — вызывайте ветеринара.

После родов

Когда все котята рождены и кошка успокоилась:

Замените подстилку на свежую и сухую.

Дайте кошке воды и немного мягкого корма.

Убедитесь, что малыши активно сосут молоко и мама спокойна.

Следите за состоянием кошки в течение суток: если появилась слабость, температура, отказ от еды — необходим осмотр у врача.

Когда стоит обращаться к ветеринару

Срочно вызывайте специалиста, если:

с начала потуг прошло более 30 минут, а котёнок не выходит;

между родами проходит более 2 часов без результатов;

кошка сильно кричит, напряжена, но родовая активность отсутствует;

из влагалища идут тёмные кровянистые выделения с неприятным запахом;

общее состояние кошки резко ухудшается.

Не стесняйтесь вызвать ветеринара на дом — это может спасти жизнь не только котятам, но и их маме.

Знание признаков родов у кошки и правильные действия помогут обеспечить ей безопасность, а вам — спокойствие. Будьте рядом, сохраняйте уверенность и при необходимости обращайтесь к специалистам — и тогда роды пройдут успешно.

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