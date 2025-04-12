Зубы мудрости — это третьи моляры, которые завершают формирование постоянного зубного ряда человека. В большинстве случаев они начинают прорезаться в возрасте от 17 до 25 лет, хотя бывают случаи, когда это происходит и позже. Их появление — процесс сугубо индивидуальный: у кого-то восьмёрки выходят легко и безболезненно, а у других — сопровождаются отёками, болью, воспалениями и осложнениями. Поэтому крайне важно понимать, как понять, что растёт зуб мудрости, чтобы вовремя среагировать и не упустить начало проблем.

В этой статье DNEWS подробно рассмотрит:

симптомы роста зуба мудрости;

признаки правильного и патологического прорезывания;

опасные сигналы;

рекомендации по уходу;

ситуации, когда зуб нужно удалять;

и многое другое.

Что такое зуб мудрости и зачем он нужен

Зуб мудрости — это третий большой коренной зуб (третий моляр), находящийся самым последним в зубном ряду с каждой стороны челюсти. У человека может быть до четырёх зубов мудрости — по одному с каждой стороны верхней и нижней челюсти. Однако у некоторых людей они не формируются вообще, и это считается вариантом нормы.

С точки зрения эволюции, зубы мудрости нужны были нашим предкам для пережёвывания грубой пищи, которой они питались — сырого мяса, кореньев, орехов. Сегодня же, с учётом изменения рациона и строения челюсти, у многих просто не хватает места для нормального роста восьмёрок.

На каком этапе жизни начинает расти зуб мудрости

Прорезывание зубов мудрости может начаться:

в возрасте 16–18 лет — рано, но не считается патологией;

— рано, но не считается патологией; в возрасте 20–25 лет — наиболее типичный период;

— наиболее типичный период; после 30 лет — встречается реже, но возможно.

Зубы мудрости не имеют молочных предшественников. Их корни развиваются медленно, и иногда они не успевают полностью сформироваться, что приводит к аномалиям прорезывания.

Как понять, что у вас начал расти зуб мудрости: ранние признаки

Существуют несколько характерных симптомов, которые могут сигнализировать о начале роста восьмёрок:

Дискомфорт в задней части челюсти

Наиболее частый признак — ощущение давления, лёгкой боли или распирания в области, где нет зуба. Это может сопровождаться зудом в десне.

Умеренное воспаление десны

Десна в области роста зуба может слегка припухать, покраснеть и стать более чувствительной при жевании.

Повышенное слюноотделение

Организм реагирует на раздражение тканей. Иногда это сопровождается неприятным привкусом во рту.

Щелчки и чувство «набухания»

Может ощущаться, будто под десной что-то двигается или пульсирует — это растёт зуб.

Болезненность при открывании рта

Если зуб растёт в неправильном положении, он может мешать нормальному движению челюсти.

Как выглядит десна при росте зуба мудрости

Визуально десна может изменяться:

становится округлой и приподнятой;

появляется небольшая складка или «капюшон»;

может быть чувствительной на ощупь, но без сильной боли.

Если прорезывание происходит нормально, десна со временем раздвигается и зуб появляется на поверхности.

Отличие нормального роста от патологического

Важно различать физиологические и патологические признаки роста:

Признак Нормальный рост Осложнение Боль Умеренная, тянущая, проходит через 2–3 дня Острая, пульсирующая, усиливающаяся Отёк Незначительный, без внешней деформации Сильный, может распространяться на щёку или шею Температура Норма или незначительное повышение Часто поднимается выше 37,5°С Глотание Не нарушено Может быть затруднено Движения челюсти Свободные Ограничены, появляется тризм Общее состояние В норме Слабость, головная боль, озноб

Почему зубы мудрости часто растут неправильно

Среди основных причин:

Нехватка места в челюсти

Изменения прикуса и смещение зубного ряда

Неправильное положение зачатка зуба

Генетическая предрасположенность

В результате зуб начинает расти под углом, горизонтально или даже в сторону щеки, что может вызывать боль, воспаление и смещение соседних зубов.

Опасные симптомы при прорезывании зуба мудрости

Ниже признаки, при которых необходимо незамедлительно обратиться к стоматологу:

боль, не проходящая более 3–5 дней;

нагноение или появление белого налета на десне;

отёк, из-за которого трудно открыть рот;

кровь из-под десны;

неприятный запах изо рта;

ощущение давления на другие зубы;

затруднённое глотание.

Что делать, если зуб мудрости начал расти

Если вы заметили признаки роста восьмёрки:

1. Прополощите рот антисептиком

Подойдут растворы хлоргексидина, мирамистина или отвар ромашки.

2. Избегайте твёрдой пищи

Не нагружайте челюсть. На время исключите орехи, сухари, жвачку.

3. Следите за гигиеной

Зуб мудрости сложно чистить, но важно делать это тщательно. Используйте ирригатор и зубную нить.

4. Не трогайте воспалённую область пальцами

Это может привести к инфицированию.

Как проводится диагностика

Для точной оценки положения зуба врач может назначить:

панорамный снимок челюсти (ортопантомограмма) ;

; прицельный рентген ;

; 3D-компьютерную томографию.

Это покажет, как расположен зуб, есть ли деформация корней, риск давления на нервы и соседние зубы.

Когда зуб мудрости подлежит удалению

Стоматолог может рекомендовать удаление зуба, если:

он растёт горизонтально;

создаёт давление на соседние зубы;

вызывает воспаления и рецидивирующий перикоронарит;

образует кисты;

мешает протезированию или установке брекетов;

вызывает постоянную боль или головные боли.

Удаление проводится под местной анестезией, в ряде случаев — под седацией.

Можно ли предотвратить осложнения при росте зуба мудрости

Полностью исключить риск невозможно, но вы можете:

регулярно проходить осмотр у стоматолога (раз в 6 месяцев);

следить за положением зубов с подросткового возраста;

соблюдать гигиену полости рта;

не откладывать визит к врачу при первых симптомах.

Восстановление после прорезывания или удаления

Если зуб вырос правильно:

ухаживайте за ним особенно тщательно;

чистите не менее 2 раз в день;

применяйте антибактериальные ополаскиватели;

посещайте стоматолога минимум раз в год.

Если зуб был удалён:

избегайте физической нагрузки 2–3 дня;

не полощите рот первые сутки;

не употребляйте горячую пищу;

не курите минимум 3–5 дней;

при боли — используйте препараты, рекомендованные врачом.

Вопросы, которые часто задают пациенты

Можно ли заранее узнать, будет ли зуб мудрости расти правильно?

Да, на основании рентгеновского снимка можно определить наклон, глубину и вероятность осложнений.

Нужно ли удалять все зубы мудрости?

Нет. Если зубы растут правильно и не мешают — они могут служить наравне с остальными.

Что делать, если зуб прорезался частично?

Частичное прорезывание — частый источник инфекций. Возможно, потребуется удаление десневого «капюшона» или самого зуба.

Знать, как понять, что растёт зуб мудрости, — значит вовремя отреагировать и избежать серьёзных осложнений. Лёгкая боль, припухлость и неприятные ощущения в задней части челюсти — это не повод для паники, но сигнал к наблюдению. Если появляются тревожные симптомы, затягивать с визитом к стоматологу нельзя.

Регулярная диагностика, хорошая гигиена и контроль состояния помогут сохранить здоровье полости рта и избежать неприятных последствий.

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