Желание близости — важная часть жизни, влияющая не только на отношения, но и на общее самочувствие. Потеря либидо может быть временной, но если этот процесс затянулся, важно разобраться, что влияет на половое влечение и как его вернуть. В этой статье от DNEWS мы разберём причины снижения сексуального желания, способы его восстановления у мужчин и женщин, включая питание, физическую активность, гормональный фон, психоэмоциональные факторы и даже влияние сна и гаджетов. Всё — с конкретикой, цифрами и советами, которые можно применить уже сегодня.

Проблема пониженного либидо встречается у каждого пятого взрослого, вне зависимости от пола. При этом большинство людей не обращаются за помощью, считая снижение сексуального интереса «нормой». Но это может быть сигналом — не только физическим, но и психологическим. Мы расскажем, как повысить либидо, используя безопасные и проверенные методы. Ни мифов, ни табу — только реальные способы вернуть яркие краски в интимную жизнь.

Почему снижается либидо у мужчин и женщин

Снижение сексуального влечения не всегда связано с возрастом. Часто потеря либидо становится следствием накопленных стрессов, гормональных сбоев, неправильного образа жизни и хронической усталости. У мужчин причиной может быть снижение тестостерона, у женщин — колебания эстрогена и прогестерона, особенно в период ПМС, менопаузы или после родов.

Гормональные причины у мужчин и женщин

Одним из самых значимых факторов является уровень половых гормонов. У мужчин нормальный уровень тестостерона — от 300 до 1000 нг/дл. Падение ниже 300 нг/дл часто сопровождается:

снижением либидо

вялостью

потерей мышечной массы

ухудшением настроения

У женщин либидо регулируется балансом эстрогена, тестостерона и пролактина. Например:

высокий пролактин — блокирует желание

нехватка тестостерона — снижает чувствительность и возбуждение

Психоэмоциональное состояние и стресс

Хронический стресс увеличивает уровень кортизола — гормона, подавляющего выработку тестостерона и дофамина. Это приводит к:

снижению интереса к сексу

раздражительности

апатии и депрессии

По данным исследований, у 70% людей с депрессией наблюдается сексуальная дисфункция.

Питание и физическая активность в восстановлении либидо

Коррекция рациона и движения — первый шаг к улучшению состояния. Пища и спорт напрямую влияют на уровень гормонов, настроение и кровообращение, что критично для половой функции. Особенно важны:

омега-3 жирные кислоты

витамины D и группы B

цинк

магний

Какие продукты усиливают половое влечение

Полезно регулярно включать в рацион:

морепродукты (устрицы, креветки, мидии)

(устрицы, креветки, мидии) орехи и семечки (особенно грецкие орехи, тыквенные семечки)

(особенно грецкие орехи, тыквенные семечки) авокадо, бананы, инжир

горький шоколад

ягоды и гранат

Все эти продукты способствуют улучшению кровообращения, гормонального фона и повышению либидо.

Спорт как стимул полового влечения

Для усиления полового влечения подойдут следующие виды физической активности:

силовые тренировки — 3 раза в неделю по 45–60 минут

кардио (бег, плавание, велосипед) — не менее 150 минут в неделю

йога или пилатес — для снижения тревожности и улучшения кровообращения

Уже через 2–3 недели активной практики возможен заметный результат.

Роль сна, режима дня и гаджетов в снижении либидо

Наш ритм жизни напрямую влияет на интимную сферу. Современные технологии, ночной образ жизни, работа до изнеможения и бессонница стали нормой. Но именно эти факторы становятся убийцами сексуального желания.

Почему важно высыпаться

Хронический недосып снижает выработку половых гормонов. Последствия нехватки сна:

снижение тестостерона на 10–15% у мужчин

ухудшение настроения и самочувствия

снижение возбуждаемости у женщин

слабость и отсутствие желания

Гаджеты и сексуальная энергия

Использование гаджетов перед сном нарушает интимный настрой. Особенно вредно:

использование телефона в кровати

просмотр сериалов/видео до полуночи

отсутствие «тишины» и ритуалов сна

Решение: минимум за 1,5–2 часа до сна — без экрана. Замените гаджеты тёплым душем, книгой и спокойной музыкой.

Натуральные добавки и проверенные методы стимуляции либидо

Дополнительная поддержка может усилить эффект от изменений образа жизни. Некоторые растения и добавки известны своим влиянием на либидо.

Адаптогены и растительные афродизиаки

Женьшень — увеличивает энергию и улучшает эрекцию

— увеличивает энергию и улучшает эрекцию Мака перуанская — повышает желание и гормональный баланс

— повышает желание и гормональный баланс Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris) — усиливают синтез тестостерона

— усиливают синтез тестостерона Гинкго билоба — улучшает кровообращение в половых органах

Проверенные биодобавки

L-аргинин — по 2–3 г в день

— по 2–3 г в день Цинк — 30 мг в сутки

— 30 мг в сутки Витамин D3 — до 4000 МЕ, особенно в зимний период

— до 4000 МЕ, особенно в зимний период Ашваганда — адаптоген, снижающий уровень кортизола

Перед приёмом добавок желательно проконсультироваться с врачом.

Психотерапия и работа с психологическими блоками

Интимная близость начинается с головы. Многие проблемы либидо не связаны с физиологией напрямую, а уходят корнями в внутренние конфликты.

Когда стоит обратиться за помощью

Показания к психотерапии:

либидо отсутствует более 3 месяцев

присутствует тревожность или депрессия

проблемы в отношениях

заниженная самооценка и телесные блоки

Практики, улучшающие контакт с телом

телесно-ориентированная терапия

дыхательные и расслабляющие техники

йога и медитация

интимная гимнастика (упражнения Кегеля)

парный массаж и ритуалы прикосновений

Медицинские причины и когда нужно обследование

Если изменения образа жизни не помогают — обратитесь к врачу. Некоторые состояния требуют диагностики и корректировки медикаментозной терапии.

Какие болезни влияют на либидо

сахарный диабет

гипотиреоз

заболевания сосудов и сердца

депрессия, тревожные расстройства

ожирение и гормональный дисбаланс

Медикаменты, подавляющие сексуальность

Особенно важно обратить внимание на препараты:

антидепрессанты (СИОЗС)

бета-блокаторы и другие препараты от давления

гормональные контрацептивы

седативные и психотропные средства

Если вы подозреваете, что лекарство влияет на либидо — обсудите это с врачом.

Простые шаги для возвращения сексуального желания

Чтобы вернуть влечение, начните с малого. Даже 3–5 простых действий способны изменить состояние в лучшую сторону.

Что можно начать делать уже сегодня

высыпайтесь — 7–8 часов каждую ночь

откажитесь от телефона перед сном

включите в рацион орехи, морепродукты, зелень

занимайтесь спортом 3–4 раза в неделю

общайтесь с партнёром честно и открыто

пробуйте новые сценарии близости и ритуалы сближения

Как вернуть либидо безопасно и эффективно

Сексуальное желание — не случайность, а отражение внутреннего и внешнего баланса. Его можно вернуть без таблеток, если подойти комплексно: через работу с телом, эмоциями, привычками и вниманием к себе. Тело говорит, когда ему плохо — важно слышать сигналы и заботиться о себе вовремя.

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