Вторник, 5 августа, 2025
24.3 C
Киев
type here...
Реальные советы, как повысить либидо, питание, спорт, витамины, причины снижения и шаги для возвращения сексуального желания.
Реальные советы, как повысить либидо, питание, спорт, витамины, причины снижения и шаги для возвращения сексуального желания.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Как повысить либидо и вернуть сексуальное желание

Желание близости — важная часть жизни, влияющая не только на отношения, но и на общее самочувствие. Потеря либидо может быть временной, но если этот процесс затянулся, важно разобраться, что влияет на половое влечение и как его вернуть. В этой статье от DNEWS мы разберём причины снижения сексуального желания, способы его восстановления у мужчин и женщин, включая питание, физическую активность, гормональный фон, психоэмоциональные факторы и даже влияние сна и гаджетов. Всё — с конкретикой, цифрами и советами, которые можно применить уже сегодня.

Проблема пониженного либидо встречается у каждого пятого взрослого, вне зависимости от пола. При этом большинство людей не обращаются за помощью, считая снижение сексуального интереса «нормой». Но это может быть сигналом — не только физическим, но и психологическим. Мы расскажем, как повысить либидо, используя безопасные и проверенные методы. Ни мифов, ни табу — только реальные способы вернуть яркие краски в интимную жизнь.

Содержание

Почему снижается либидо у мужчин и женщин

Снижение сексуального влечения не всегда связано с возрастом. Часто потеря либидо становится следствием накопленных стрессов, гормональных сбоев, неправильного образа жизни и хронической усталости. У мужчин причиной может быть снижение тестостерона, у женщин — колебания эстрогена и прогестерона, особенно в период ПМС, менопаузы или после родов.

Гормональные причины у мужчин и женщин

Одним из самых значимых факторов является уровень половых гормонов. У мужчин нормальный уровень тестостерона — от 300 до 1000 нг/дл. Падение ниже 300 нг/дл часто сопровождается:

  • снижением либидо
  • вялостью
  • потерей мышечной массы
  • ухудшением настроения

У женщин либидо регулируется балансом эстрогена, тестостерона и пролактина. Например:

  • высокий пролактин — блокирует желание
  • нехватка тестостерона — снижает чувствительность и возбуждение

Психоэмоциональное состояние и стресс

Хронический стресс увеличивает уровень кортизола — гормона, подавляющего выработку тестостерона и дофамина. Это приводит к:

  • снижению интереса к сексу
  • раздражительности
  • апатии и депрессии

По данным исследований, у 70% людей с депрессией наблюдается сексуальная дисфункция.

Питание и физическая активность в восстановлении либидо

Коррекция рациона и движения — первый шаг к улучшению состояния. Пища и спорт напрямую влияют на уровень гормонов, настроение и кровообращение, что критично для половой функции. Особенно важны:

  • омега-3 жирные кислоты
  • витамины D и группы B
  • цинк
  • магний

Какие продукты усиливают половое влечение

Полезно регулярно включать в рацион:

  • морепродукты (устрицы, креветки, мидии)
  • орехи и семечки (особенно грецкие орехи, тыквенные семечки)
  • авокадо, бананы, инжир
  • горький шоколад
  • ягоды и гранат

Все эти продукты способствуют улучшению кровообращения, гормонального фона и повышению либидо.

Спорт как стимул полового влечения

Для усиления полового влечения подойдут следующие виды физической активности:

  • силовые тренировки — 3 раза в неделю по 45–60 минут
  • кардио (бег, плавание, велосипед) — не менее 150 минут в неделю
  • йога или пилатес — для снижения тревожности и улучшения кровообращения

Уже через 2–3 недели активной практики возможен заметный результат.

Роль сна, режима дня и гаджетов в снижении либидо

Наш ритм жизни напрямую влияет на интимную сферу. Современные технологии, ночной образ жизни, работа до изнеможения и бессонница стали нормой. Но именно эти факторы становятся убийцами сексуального желания.

Почему важно высыпаться

Хронический недосып снижает выработку половых гормонов. Последствия нехватки сна:

  • снижение тестостерона на 10–15% у мужчин
  • ухудшение настроения и самочувствия
  • снижение возбуждаемости у женщин
  • слабость и отсутствие желания

Гаджеты и сексуальная энергия

Использование гаджетов перед сном нарушает интимный настрой. Особенно вредно:

  • использование телефона в кровати
  • просмотр сериалов/видео до полуночи
  • отсутствие «тишины» и ритуалов сна

Решение: минимум за 1,5–2 часа до сна — без экрана. Замените гаджеты тёплым душем, книгой и спокойной музыкой.

Натуральные добавки и проверенные методы стимуляции либидо

Дополнительная поддержка может усилить эффект от изменений образа жизни. Некоторые растения и добавки известны своим влиянием на либидо.

Адаптогены и растительные афродизиаки

  • Женьшень — увеличивает энергию и улучшает эрекцию
  • Мака перуанская — повышает желание и гормональный баланс
  • Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris) — усиливают синтез тестостерона
  • Гинкго билоба — улучшает кровообращение в половых органах

Проверенные биодобавки

  • L-аргинин — по 2–3 г в день
  • Цинк — 30 мг в сутки
  • Витамин D3 — до 4000 МЕ, особенно в зимний период
  • Ашваганда — адаптоген, снижающий уровень кортизола

Перед приёмом добавок желательно проконсультироваться с врачом.

Психотерапия и работа с психологическими блоками

Интимная близость начинается с головы. Многие проблемы либидо не связаны с физиологией напрямую, а уходят корнями в внутренние конфликты.

Когда стоит обратиться за помощью

Показания к психотерапии:

  • либидо отсутствует более 3 месяцев
  • присутствует тревожность или депрессия
  • проблемы в отношениях
  • заниженная самооценка и телесные блоки

Практики, улучшающие контакт с телом

  • телесно-ориентированная терапия
  • дыхательные и расслабляющие техники
  • йога и медитация
  • интимная гимнастика (упражнения Кегеля)
  • парный массаж и ритуалы прикосновений

Медицинские причины и когда нужно обследование

Если изменения образа жизни не помогают — обратитесь к врачу. Некоторые состояния требуют диагностики и корректировки медикаментозной терапии.

Какие болезни влияют на либидо

  • сахарный диабет
  • гипотиреоз
  • заболевания сосудов и сердца
  • депрессия, тревожные расстройства
  • ожирение и гормональный дисбаланс

Медикаменты, подавляющие сексуальность

Особенно важно обратить внимание на препараты:

  • антидепрессанты (СИОЗС)
  • бета-блокаторы и другие препараты от давления
  • гормональные контрацептивы
  • седативные и психотропные средства

Если вы подозреваете, что лекарство влияет на либидо — обсудите это с врачом.

Простые шаги для возвращения сексуального желания

Чтобы вернуть влечение, начните с малого. Даже 3–5 простых действий способны изменить состояние в лучшую сторону.

Что можно начать делать уже сегодня

  • высыпайтесь — 7–8 часов каждую ночь
  • откажитесь от телефона перед сном
  • включите в рацион орехи, морепродукты, зелень
  • занимайтесь спортом 3–4 раза в неделю
  • общайтесь с партнёром честно и открыто
  • пробуйте новые сценарии близости и ритуалы сближения

Как вернуть либидо безопасно и эффективно

Сексуальное желание — не случайность, а отражение внутреннего и внешнего баланса. Его можно вернуть без таблеток, если подойти комплексно: через работу с телом, эмоциями, привычками и вниманием к себе. Тело говорит, когда ему плохо — важно слышать сигналы и заботиться о себе вовремя.

Ранее мы писали о том, как продлить мужскую фертильность: что влияет, какие риски и ключевые факторы.

Горячее за неделю

Статьи

Повышенный пролактин: причины, симптомы у мужчин и женщин, норма, как снизить

0
Что вызывает повышение пролактина, как выявить отклонения от нормы и какие способы лечения помогут нормализовать уровень этого гормона.
Статьи

Лунный календарь маникюра на август 2025 года: выбираем лучшие дни

0
Узнайте, когда делать маникюр в августе 2025 года. Благоприятные и опасные дни, фазы Луны, таблица, советы по уходу за ногтями.
Статьи

Как выбрать самый лучший GPS-навигатор для автомобиля

0
Рассмотрены топовые модели, включая Waze, Google Maps, MAPS.ME и другие, с ключевыми функциями и преимуществами.
Статьи

Чем полезна дыня для здоровья и как ее употреблять: полезные свойства, калорийность и рекомендации по употреблению

0
Дыня – это не просто вкусный фрукт. Как она влияет на здоровье, какие ее полезные свойства и сколько можно есть? Узнайте в нашей статье.
Статьи

Как определить, несущая стена или нет: секреты безопасного ремонта

0
Узнайте, как определить, несущая стена или нет. Полное руководство по проверке стен в вашем доме с практическими советами и рекомендациями.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Эффективные способы защиты растений от жары на открытом участке
Следующая статья
Проблемы со сцеплением: признаки неисправности, диагностика и замена

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Энергия Луны 2 августа 2025 года: что сулит этот субботний день

0
2 августа 2025 — смена лунных дней, влияние Сатурна и мощь Скорпиона. Что делать и чего избегать для гармоничного дня.

Как выбрать игровую консоль: XBOX или PlayStation в 2025 году

0
Сравнение игровых консолей Xbox и PlayStation в 2025 году. Узнайте, какая консоль подойдет для вас, с учётом игр, характеристик и подписок.

Флюороз у взрослых и детей: причины, симптомы, лечение и профилактика

0
Флюороз у взрослых и детей — причины, симптомы, лечение и профилактика. Как распознать флюороз, чтобы сохранить здоровье зубов.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.