Уши — один из самых деликатных и чувствительных органов человека. Они обеспечивают не только слух, но и равновесие, участвуют в передаче звуков, вибраций и поддержании ориентации в пространстве. При этом уши нуждаются в регулярной, но очень аккуратной гигиене, ведь неправильный уход может привести к ухудшению слуха, травмам, воспалениям и даже потере равновесия.
В этой статье DNEWS подробно расскажет, как правильно чистить уши, чего делать категорически нельзя, и какие мифы о гигиене ушей до сих пор мешают людям заботиться о себе безопасно.
Зачем вообще чистить уши
В ушах вырабатывается ушная сера — густой секрет, который выделяется железами в слуховом канале. Это естественная защита, выполняющая сразу несколько функций:
- очищает проход от пыли, грязи и мелких частиц;
- обладает антибактериальными свойствами;
- предотвращает пересыхание кожи в ухе.
В норме ушная сера самостоятельно выводится наружу при движении челюсти — например, во время разговора, жевания или зевания. Однако у некоторых людей (по причине анатомии или повышенной секреции) сера скапливается, образуя серные пробки. Тогда и возникает необходимость в дополнительной гигиене.
Как понять, что уши нуждаются в чистке
Признаки того, что пора заняться ушной гигиеной:
- ощущение заложенности уха;
- снижение слуха (часто — внезапное);
- зуд или лёгкое щекотание в слуховом проходе;
- появление серых, коричневых или жёлтых выделений;
- ощущение давления или «пузырька» в ухе при наклоне головы.
Если таких симптомов нет, а уши снаружи выглядят чистыми, — никаких активных манипуляций не требуется.
Что говорят врачи: мнение отоларингологов
ЛОР-врачи подчёркивают:
«Большинство травм уха и пробок возникает не из-за грязи, а из-за излишнего рвения в очистке. Человек “вычищает” серу глубоко ватной палочкой, утрамбовывая её дальше к барабанной перепонке.»
Норма — это когда:
- уши чистятся самостоятельно;
- человек моет наружное ухо при гигиенических процедурах;
- нет зуда, боли или ощущения закупорки.
Как правильно чистить уши в домашних условиях
Если всё-таки необходимо удалить избыток серы, действовать нужно очень осторожно.
Этап 1. Очистка наружной части уха
- Смочите ватный диск или мягкую салфетку тёплой водой.
- Осторожно протрите ушную раковину: за ухом, мочку, вход в слуховой проход.
- Промокните сухим полотенцем.
Совет: можно использовать детское мыло или специальный гель для гигиены ушей, если кожа чувствительная.
Этап 2. Глубокая очистка (при необходимости)
Если чувствуете заложенность, но нет боли или гноя, можно использовать:
Аптечные капли для размягчения серы
– Препараты: Ремо-Вакс, А-Церумен, Ваксол
– Закапать по инструкции, подождать 10–15 минут
– Остатки аккуратно удалить ватной салфеткой у входа в ухо
Перекись водорода 3%
– Закапать 3–4 капли в ухо, лечь на бок
– Через 5–7 минут наклонить голову, дать жидкости вытечь
– Протереть вход в ухо сухой салфеткой
Важно: использовать перекись не чаще 1 раза в месяц и только при отсутствии воспалений и повреждений.
Спреи с морской водой
– Мягко промывают ухо без давления
– Подходят для профилактики серных пробок (особенно у детей)
Что нельзя делать категорически
Использовать ватные палочки для глубокой чистки
Они лишь проталкивают серу внутрь, могут повредить кожу и даже пробить барабанную перепонку.
Чистить уши острыми предметами
Булавки, шпильки, спички — прямой путь к травме и инфекции.
Промывать уши из шприца без опыта
Неправильный напор воды — риск повреждения перепонки и головокружения.
Использовать эфирные масла без консультации
Некоторые масла вызывают аллергию и раздражение.
Как часто нужно чистить уши
- 1 раз в неделю — лёгкое очищение наружной части уха во время душа.
- 1–2 раза в месяц — при склонности к образованию серных пробок.
- Ежедневно — не требуется, особенно если у вас нет проблем с ушами.
Факт: у людей с нормальным выведением серы не требуется вмешательство годами — достаточно гигиены ушной раковины.
Особенности гигиены ушей у детей
У детей ушной проход более узкий и чувствительный. Чистка ушей у малышей требует особой аккуратности:
- очищайте только наружную часть уха и мочку;
- используйте детские ватные палочки с ограничителем (но только у входа!);
- не используйте капли без назначения врача;
- следите, чтобы в ухо не попадала мыльная вода при купании.
Когда нужно обратиться к врачу
Обратитесь к ЛОР-врачу, если:
- появилось снижение слуха;
- чувствуете резкую боль, особенно при нажатии на ухо;
- течёт гной или кровь из уха;
- чувствуете шум, звон, давление;
- домашняя чистка не помогает — ощущения закупорки остаются.
Альтернатива чистке — профилактика
Лучший способ избежать проблем — не доводить до них. Вот как можно профилактически заботиться об ушах:
- регулярно мыться — вода сама смывает лишнюю серу;
- не переохлаждать уши — носите головные уборы в холод;
- не ковырять уши пальцами — это провоцирует воспаления;
- не вставлять в уши наушники с грязными руками;
- избегать громких звуков — берегите барабанные перепонки.
Чистка ушей — процедура, которую нужно выполнять редко, мягко и осторожно. Ушная сера не враг, а естественная защита, и вмешиваться в её работу стоит только тогда, когда организм сам не справляется.
Главные правила:
- никогда не лезьте глубоко в ухо;
- используйте только безопасные средства;
- при симптомах пробки — лучше обратиться к врачу.
Здоровье ушей напрямую связано с вашим слухом и балансом. Уход за ними должен быть бережным, продуманным и не навязчивым. Ваши уши скажут за это спасибо.
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