Уши — один из самых деликатных и чувствительных органов человека. Они обеспечивают не только слух, но и равновесие, участвуют в передаче звуков, вибраций и поддержании ориентации в пространстве. При этом уши нуждаются в регулярной, но очень аккуратной гигиене, ведь неправильный уход может привести к ухудшению слуха, травмам, воспалениям и даже потере равновесия.

В этой статье DNEWS подробно расскажет, как правильно чистить уши, чего делать категорически нельзя, и какие мифы о гигиене ушей до сих пор мешают людям заботиться о себе безопасно.

Зачем вообще чистить уши

В ушах вырабатывается ушная сера — густой секрет, который выделяется железами в слуховом канале. Это естественная защита, выполняющая сразу несколько функций:

очищает проход от пыли, грязи и мелких частиц;

обладает антибактериальными свойствами;

предотвращает пересыхание кожи в ухе.

В норме ушная сера самостоятельно выводится наружу при движении челюсти — например, во время разговора, жевания или зевания. Однако у некоторых людей (по причине анатомии или повышенной секреции) сера скапливается, образуя серные пробки. Тогда и возникает необходимость в дополнительной гигиене.

Как понять, что уши нуждаются в чистке

Признаки того, что пора заняться ушной гигиеной:

ощущение заложенности уха;

снижение слуха (часто — внезапное);

зуд или лёгкое щекотание в слуховом проходе;

появление серых, коричневых или жёлтых выделений;

ощущение давления или «пузырька» в ухе при наклоне головы.

Если таких симптомов нет, а уши снаружи выглядят чистыми, — никаких активных манипуляций не требуется.

Что говорят врачи: мнение отоларингологов

ЛОР-врачи подчёркивают:

«Большинство травм уха и пробок возникает не из-за грязи, а из-за излишнего рвения в очистке. Человек “вычищает” серу глубоко ватной палочкой, утрамбовывая её дальше к барабанной перепонке.»

Норма — это когда:

уши чистятся самостоятельно;

человек моет наружное ухо при гигиенических процедурах;

нет зуда, боли или ощущения закупорки.

Как правильно чистить уши в домашних условиях

Если всё-таки необходимо удалить избыток серы, действовать нужно очень осторожно.

Этап 1. Очистка наружной части уха

Смочите ватный диск или мягкую салфетку тёплой водой. Осторожно протрите ушную раковину: за ухом, мочку, вход в слуховой проход. Промокните сухим полотенцем.

Совет: можно использовать детское мыло или специальный гель для гигиены ушей, если кожа чувствительная.

Этап 2. Глубокая очистка (при необходимости)

Если чувствуете заложенность, но нет боли или гноя, можно использовать:

Аптечные капли для размягчения серы

– Препараты: Ремо-Вакс, А-Церумен, Ваксол

– Закапать по инструкции, подождать 10–15 минут

– Остатки аккуратно удалить ватной салфеткой у входа в ухо

Перекись водорода 3%

– Закапать 3–4 капли в ухо, лечь на бок

– Через 5–7 минут наклонить голову, дать жидкости вытечь

– Протереть вход в ухо сухой салфеткой

Важно: использовать перекись не чаще 1 раза в месяц и только при отсутствии воспалений и повреждений.

Спреи с морской водой

– Мягко промывают ухо без давления

– Подходят для профилактики серных пробок (особенно у детей)

Что нельзя делать категорически

Использовать ватные палочки для глубокой чистки

Они лишь проталкивают серу внутрь, могут повредить кожу и даже пробить барабанную перепонку.

Чистить уши острыми предметами

Булавки, шпильки, спички — прямой путь к травме и инфекции.

Промывать уши из шприца без опыта

Неправильный напор воды — риск повреждения перепонки и головокружения.

Использовать эфирные масла без консультации

Некоторые масла вызывают аллергию и раздражение.

Как часто нужно чистить уши

1 раз в неделю — лёгкое очищение наружной части уха во время душа.

— лёгкое очищение наружной части уха во время душа. 1–2 раза в месяц — при склонности к образованию серных пробок.

— при склонности к образованию серных пробок. Ежедневно — не требуется, особенно если у вас нет проблем с ушами.

Факт: у людей с нормальным выведением серы не требуется вмешательство годами — достаточно гигиены ушной раковины.

Особенности гигиены ушей у детей

У детей ушной проход более узкий и чувствительный. Чистка ушей у малышей требует особой аккуратности:

очищайте только наружную часть уха и мочку ;

; используйте детские ватные палочки с ограничителем (но только у входа!);

(но только у входа!); не используйте капли без назначения врача ;

; следите, чтобы в ухо не попадала мыльная вода при купании.

Когда нужно обратиться к врачу

Обратитесь к ЛОР-врачу, если:

появилось снижение слуха;

чувствуете резкую боль, особенно при нажатии на ухо;

течёт гной или кровь из уха;

чувствуете шум, звон, давление;

домашняя чистка не помогает — ощущения закупорки остаются.

Альтернатива чистке — профилактика

Лучший способ избежать проблем — не доводить до них. Вот как можно профилактически заботиться об ушах:

регулярно мыться — вода сама смывает лишнюю серу;

— вода сама смывает лишнюю серу; не переохлаждать уши — носите головные уборы в холод;

— носите головные уборы в холод; не ковырять уши пальцами — это провоцирует воспаления;

— это провоцирует воспаления; не вставлять в уши наушники с грязными руками ;

; избегать громких звуков — берегите барабанные перепонки.

Чистка ушей — процедура, которую нужно выполнять редко, мягко и осторожно. Ушная сера не враг, а естественная защита, и вмешиваться в её работу стоит только тогда, когда организм сам не справляется.

Главные правила:

никогда не лезьте глубоко в ухо;

используйте только безопасные средства;

при симптомах пробки — лучше обратиться к врачу.

Здоровье ушей напрямую связано с вашим слухом и балансом. Уход за ними должен быть бережным, продуманным и не навязчивым. Ваши уши скажут за это спасибо.

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