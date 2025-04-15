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Как правильно делать макияж: пошаговая инструкция для идеального образа. Подготовка кожи, макияж глаз, губ и бровей, советы и лайфхаки.
Как правильно делать макияж: пошаговая инструкция для идеального образа. Подготовка кожи, макияж глаз, губ и бровей, советы и лайфхаки.
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Время чтения 1 мин.

Как правильно делать макияж: поэтапная инструкция

Макияж — это не просто средство самовыражения, а настоящее искусство, которое при правильном подходе способно подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки и создать идеальный образ. Но чтобы результат действительно радовал, важно знать, как правильно делать макияж — поэтапно, грамотно и с учётом особенностей кожи и внешности.

Многие совершают ошибки, не понимая логики последовательности или подбирая неподходящие средства. В итоге — макияж «течёт», лицо выглядит уставшим или перегруженным. Чтобы этого избежать, DNEWS подготовил подробную инструкцию с профессиональными советами, пошаговым разбором и полезными лайфхаками, которые пригодятся как новичкам, так и тем, кто хочет усовершенствовать технику.

Подготовка кожи перед макияжем

Почему основа важнее самого макияжа

Красивый макияж невозможен без правильно подготовленной кожи. Даже самый дорогой тональный крем не скроет сухость, шелушения и усталость, если кожа не увлажнена.

Что нужно сделать:

  1. Очищение
    Мягкое средство (гель, пенка или мицеллярная вода) очищает лицо от жира и пыли.
  2. Тонизирование
    Тоник или термальная вода восстанавливают pH-баланс и подготавливают кожу к следующему этапу.
  3. Увлажнение
    Крем или сыворотка под тип кожи. Наносите за 5–10 минут до макияжа, чтобы средство успело впитаться.
  4. Праймер
    Создаёт идеальную основу, сглаживает поры и продлевает стойкость макияжа.

Выравнивание тона лица

Тон, консилер и коррекция

Идеальный тон — это не маска, а вторая кожа. Чтобы добиться естественного результата, действуйте поэтапно.

  1. Тональный крем
    Выбирайте по оттенку и текстуре: жидкий — для сухой кожи, матовый — для жирной. Наносите кистью, спонжем или пальцами от центра к краям.
  2. Консилер
    Используется для маскировки синяков, покраснений, высыпаний. Светлый — под глаза, телесный — на прыщики.
  3. Коррекция (скульптурирование)
    Свето-теневая техника, подчёркивающая черты лица: затемняем скулы, виски, под подбородком; высветляем лоб, под глаза, спинку носа.
  4. Пудра
    Фиксирует макияж и убирает жирный блеск. Для сухой кожи подойдёт рассыпчатая, для жирной — компактная матирующая.

Румяна, хайлайтер, бронзер

Объём и свежесть лицу

  • Румяна — добавляют жизни и натурального румянца. Наносятся на «яблочки» щёк.
  • Хайлайтер — придаёт сияние. Наносится на верх скул, под бровь, над верхней губой, на спинку носа.
  • Бронзер — имитирует лёгкий загар. Легко растушёвывается по периметру лица.

Макияж бровей

Рамка для лица

Оформленные брови делают лицо выразительным. Главное — соблюсти форму и не переборщить с цветом.

Этапы:

  1. Расчешите щёточкой.
  2. Заполните пробелы карандашом, тенями или фломастером.
  3. Закрепите гелем (прозрачным или оттеночным).
  4. При необходимости — подчистите контур консилером.

Макияж глаз

От нюда до вечернего образа

  1. База под тени
    Продлевает стойкость и делает цвета ярче.
  2. Тени
    Для дневного макияжа — светлые, матовые или сатиновые. Для вечернего — тёмные, с шиммером. Распределяйте цвета: светлый — на всё веко, тёмный — в складку и уголок глаза.
  3. Подводка или карандаш
    Линия у ресниц делает взгляд выразительным. Для новичков подойдёт мягкий карандаш.
  4. Тушь
    Наносите от корней к кончикам, зигзагообразными движениями. Один или два слоя.
  5. Ресницы (по желанию)
    Пучки или лента — для торжественных случаев.

Макияж губ

Завершающий акцент

  1. Скраб и бальзам
    Для гладкости и увлажнения.
  2. Карандаш
    Помогает чётко очертить контур и предотвратить растекание помады.
  3. Помада или блеск
    Матовые — для стойкости, глянцевые — для объёма.

Пошаговая инструкция макияжа: итоговый порядок

  1. Очищение, тоник, увлажнение, праймер.
  2. Тональный крем.
  3. Консилер.
  4. Коррекция (скульптор, хайлайтер).
  5. Пудра.
  6. Румяна, бронзер.
  7. Брови.
  8. Макияж глаз (тени, подводка, тушь).
  9. Губы (скраб, бальзам, контур, помада).
  10. Фиксирующий спрей — для стойкости.

Частые ошибки при нанесении макияжа

  • Слишком плотный тон — «маска».
  • Неправильный цвет тонального средства.
  • Нечёткие брови или слишком тёмные.
  • Резкий контур губ без растушёвки.
  • Несовпадение текстур (например, кремовый хайлайтер на пудру).

Лайфхаки от визажистов

  • Используйте спонж, смоченный водой — он делает покрытие лёгким.
  • Холодный тон консилера освежает взгляд.
  • Капля масла в тональную основу — для сияющего эффекта.
  • Хайлайтер во внутренний угол глаза — мгновенное «пробуждение» взгляда.

Как правильно делать макияж — это не про шаблон, а про осознанный уход, аккуратность и понимание своей внешности. Следуя поэтапной инструкции, можно легко создавать макияж, который подчеркнёт вашу индивидуальность и станет настоящим украшением дня. Главное — практика, терпение и любовь к себе.

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