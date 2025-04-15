Как правильно делать макияж: поэтапная инструкция

Макияж — это не просто средство самовыражения, а настоящее искусство, которое при правильном подходе способно подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки и создать идеальный образ. Но чтобы результат действительно радовал, важно знать, как правильно делать макияж — поэтапно, грамотно и с учётом особенностей кожи и внешности.

Многие совершают ошибки, не понимая логики последовательности или подбирая неподходящие средства. В итоге — макияж «течёт», лицо выглядит уставшим или перегруженным. Чтобы этого избежать, DNEWS подготовил подробную инструкцию с профессиональными советами, пошаговым разбором и полезными лайфхаками, которые пригодятся как новичкам, так и тем, кто хочет усовершенствовать технику.

Подготовка кожи перед макияжем

Почему основа важнее самого макияжа

Красивый макияж невозможен без правильно подготовленной кожи. Даже самый дорогой тональный крем не скроет сухость, шелушения и усталость, если кожа не увлажнена.

Что нужно сделать:

Очищение

Мягкое средство (гель, пенка или мицеллярная вода) очищает лицо от жира и пыли. Тонизирование

Тоник или термальная вода восстанавливают pH-баланс и подготавливают кожу к следующему этапу. Увлажнение

Крем или сыворотка под тип кожи. Наносите за 5–10 минут до макияжа, чтобы средство успело впитаться. Праймер

Создаёт идеальную основу, сглаживает поры и продлевает стойкость макияжа.

Выравнивание тона лица

Тон, консилер и коррекция

Идеальный тон — это не маска, а вторая кожа. Чтобы добиться естественного результата, действуйте поэтапно.

Тональный крем

Выбирайте по оттенку и текстуре: жидкий — для сухой кожи, матовый — для жирной. Наносите кистью, спонжем или пальцами от центра к краям. Консилер

Используется для маскировки синяков, покраснений, высыпаний. Светлый — под глаза, телесный — на прыщики. Коррекция (скульптурирование)

Свето-теневая техника, подчёркивающая черты лица: затемняем скулы, виски, под подбородком; высветляем лоб, под глаза, спинку носа. Пудра

Фиксирует макияж и убирает жирный блеск. Для сухой кожи подойдёт рассыпчатая, для жирной — компактная матирующая.

Румяна, хайлайтер, бронзер

Объём и свежесть лицу

Румяна — добавляют жизни и натурального румянца. Наносятся на «яблочки» щёк.

— добавляют жизни и натурального румянца. Наносятся на «яблочки» щёк. Хайлайтер — придаёт сияние. Наносится на верх скул, под бровь, над верхней губой, на спинку носа.

— придаёт сияние. Наносится на верх скул, под бровь, над верхней губой, на спинку носа. Бронзер — имитирует лёгкий загар. Легко растушёвывается по периметру лица.

Макияж бровей

Рамка для лица

Оформленные брови делают лицо выразительным. Главное — соблюсти форму и не переборщить с цветом.

Этапы:

Расчешите щёточкой. Заполните пробелы карандашом, тенями или фломастером. Закрепите гелем (прозрачным или оттеночным). При необходимости — подчистите контур консилером.

Макияж глаз

От нюда до вечернего образа

База под тени

Продлевает стойкость и делает цвета ярче. Тени

Для дневного макияжа — светлые, матовые или сатиновые. Для вечернего — тёмные, с шиммером. Распределяйте цвета: светлый — на всё веко, тёмный — в складку и уголок глаза. Подводка или карандаш

Линия у ресниц делает взгляд выразительным. Для новичков подойдёт мягкий карандаш. Тушь

Наносите от корней к кончикам, зигзагообразными движениями. Один или два слоя. Ресницы (по желанию)

Пучки или лента — для торжественных случаев.

Макияж губ

Завершающий акцент

Скраб и бальзам

Для гладкости и увлажнения. Карандаш

Помогает чётко очертить контур и предотвратить растекание помады. Помада или блеск

Матовые — для стойкости, глянцевые — для объёма.

Пошаговая инструкция макияжа: итоговый порядок

Очищение, тоник, увлажнение, праймер. Тональный крем. Консилер. Коррекция (скульптор, хайлайтер). Пудра. Румяна, бронзер. Брови. Макияж глаз (тени, подводка, тушь). Губы (скраб, бальзам, контур, помада). Фиксирующий спрей — для стойкости.

Частые ошибки при нанесении макияжа

Слишком плотный тон — «маска».

Неправильный цвет тонального средства.

Нечёткие брови или слишком тёмные.

Резкий контур губ без растушёвки.

Несовпадение текстур (например, кремовый хайлайтер на пудру).

Лайфхаки от визажистов

Используйте спонж, смоченный водой — он делает покрытие лёгким.

Холодный тон консилера освежает взгляд.

Капля масла в тональную основу — для сияющего эффекта.

Хайлайтер во внутренний угол глаза — мгновенное «пробуждение» взгляда.

Как правильно делать макияж — это не про шаблон, а про осознанный уход, аккуратность и понимание своей внешности. Следуя поэтапной инструкции, можно легко создавать макияж, который подчеркнёт вашу индивидуальность и станет настоящим украшением дня. Главное — практика, терпение и любовь к себе.

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