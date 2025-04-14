Кешью — это не просто вкусный перекус, а один из самых питательных и универсальных орехов. Его используют в десертах, соусах, салатах и даже веганских блюдах. Однако далеко не все знают, как правильно есть кешью, в каких количествах, кому он особенно полезен, а в каких случаях может нанести вред. В этой статье DNEWS разберётся, как кешью влияет на организм женщин и мужчин, когда он полезен, а когда — стоит быть осторожным.

Что такое кешью

Кешью — это орехи, растущие на вечнозелёных деревьях, родом из Бразилии. Они являются семенами псевдофрукта — яблока кешью. В природе орех покрыт токсичной оболочкой, поэтому сырой кешью не употребляется в пищу. Все орехи, которые продаются в магазинах, проходят термическую обработку.

Основной экспортёр орехов — Вьетнам, а также Индия, Бразилия, Танзания. В Украине и Европе кешью доступен круглый год, чаще всего в обжаренном или слегка подсоленном виде.

Пищевая ценность и состав этих орехов

Они содержат:

растительный белок (18–20 г на 100 г)

полезные жиры (моно- и полиненасыщенные)

витамины группы B, E, K

магний, фосфор, медь, цинк, железо

триптофан — аминокислота, способствующая выработке серотонина

Калорийность — около 550–600 ккал на 100 грамм, поэтому он считается энергетически насыщенным продуктом.

Польза кешью для женщин

Кожа, волосы и ногти

Благодаря витамину E и полезным жирам, эти орехи улучшает состояние кожи, предотвращает сухость и старение, укрепляет волосы и ногти.

Баланс гормонов

Магний и цинк помогают регулировать гормональный фон, особенно во время ПМС и климакса.

Поддержка при диетах

Кешью — источник белка и полезных жиров, что делает его идеальным перекусом при похудении. Главное — соблюдать норму.

Профилактика анемии

Высокое содержание железа помогает предотвратить дефицит, особенно в периоды менструации или после родов.

Польза кешью для мужчин

Повышение либидо

Цинк и аргинин в составе кешью способствуют улучшению половой функции и выработке тестостерона.

Здоровье сердца

Ненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние сосудов и снижают риск инфаркта и инсульта.

Рост мышечной массы

Белок и магний важны для восстановления после тренировок и поддержания мышечного тонуса.

Укрепление костей

Кальций и фосфор помогают сохранить плотность костей, что особенно важно после 40 лет.

Сколько орехов можно есть в день

Рекомендуемая безопасная норма — 20–30 граммов в день, то есть около 15–20 орешков. Этого достаточно, чтобы получить пользу без риска переедания и набора лишнего веса.

Полезные советы:

лучше есть несолёный и необжаренный кешью

сочетайте с овощами, кашами или йогуртом

можно добавлять в салаты, смузи, пасту

избегайте сладких глазурей и сахарной карамели

Вред и противопоказания

Несмотря на все плюсы, этот орех подходит не всем. Вот возможные риски:

аллергия : особенно у тех, кто чувствителен к орехам или латексу

: особенно у тех, кто чувствителен к орехам или латексу высокая калорийность : при переедании способствует набору веса

: при переедании способствует набору веса камни в почках : из-за наличия оксалатов может усугубить проблемы с почками

: из-за наличия оксалатов может усугубить проблемы с почками солёный кешью: избыток соли вреден для сосудов и давления

Также стоит избегать орехов с плесенью или прогорклым запахом — в них могут быть токсины.

Как правильно выбирать орехи

цвет светло-бежевый, без пятен

целые, без трещин и повреждений

нет запаха затхлости или масла

на упаковке — без добавленного сахара, соли, усилителей вкуса

Лучше покупать в вакуумной упаковке или в специализированных магазинах с быстрой оборачиваемостью товара.

Как хранить

в стеклянной банке с крышкой

в тёмном и прохладном месте

не рядом с влажными продуктами

в холодильнике кешью может храниться до 3–4 месяцев

Не храните орехи долго в открытом виде — орехи легко впитывают запахи и окисляются.

Кешью — это не только вкусный, но и полезный орех, богатый белком, жирами и микроэлементами. Он полезен и женщинам, и мужчинам, помогает поддерживать здоровье, улучшает кожу, сосуды, гормональный фон и настроение. Главное — соблюдать умеренность и выбирать качественный продукт. Тогда кешью станет отличной частью вашего рациона — вкусной, полезной и безопасной.

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