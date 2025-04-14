Кешью — это не просто вкусный перекус, а один из самых питательных и универсальных орехов. Его используют в десертах, соусах, салатах и даже веганских блюдах. Однако далеко не все знают, как правильно есть кешью, в каких количествах, кому он особенно полезен, а в каких случаях может нанести вред. В этой статье DNEWS разберётся, как кешью влияет на организм женщин и мужчин, когда он полезен, а когда — стоит быть осторожным.
Что такое кешью
Кешью — это орехи, растущие на вечнозелёных деревьях, родом из Бразилии. Они являются семенами псевдофрукта — яблока кешью. В природе орех покрыт токсичной оболочкой, поэтому сырой кешью не употребляется в пищу. Все орехи, которые продаются в магазинах, проходят термическую обработку.
Основной экспортёр орехов — Вьетнам, а также Индия, Бразилия, Танзания. В Украине и Европе кешью доступен круглый год, чаще всего в обжаренном или слегка подсоленном виде.
Пищевая ценность и состав этих орехов
Они содержат:
- растительный белок (18–20 г на 100 г)
- полезные жиры (моно- и полиненасыщенные)
- витамины группы B, E, K
- магний, фосфор, медь, цинк, железо
- триптофан — аминокислота, способствующая выработке серотонина
Калорийность — около 550–600 ккал на 100 грамм, поэтому он считается энергетически насыщенным продуктом.
Польза кешью для женщин
Кожа, волосы и ногти
Благодаря витамину E и полезным жирам, эти орехи улучшает состояние кожи, предотвращает сухость и старение, укрепляет волосы и ногти.
Баланс гормонов
Магний и цинк помогают регулировать гормональный фон, особенно во время ПМС и климакса.
Поддержка при диетах
Кешью — источник белка и полезных жиров, что делает его идеальным перекусом при похудении. Главное — соблюдать норму.
Профилактика анемии
Высокое содержание железа помогает предотвратить дефицит, особенно в периоды менструации или после родов.
Польза кешью для мужчин
Повышение либидо
Цинк и аргинин в составе кешью способствуют улучшению половой функции и выработке тестостерона.
Здоровье сердца
Ненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние сосудов и снижают риск инфаркта и инсульта.
Рост мышечной массы
Белок и магний важны для восстановления после тренировок и поддержания мышечного тонуса.
Укрепление костей
Кальций и фосфор помогают сохранить плотность костей, что особенно важно после 40 лет.
Сколько орехов можно есть в день
Рекомендуемая безопасная норма — 20–30 граммов в день, то есть около 15–20 орешков. Этого достаточно, чтобы получить пользу без риска переедания и набора лишнего веса.
Полезные советы:
- лучше есть несолёный и необжаренный кешью
- сочетайте с овощами, кашами или йогуртом
- можно добавлять в салаты, смузи, пасту
- избегайте сладких глазурей и сахарной карамели
Вред и противопоказания
Несмотря на все плюсы, этот орех подходит не всем. Вот возможные риски:
- аллергия: особенно у тех, кто чувствителен к орехам или латексу
- высокая калорийность: при переедании способствует набору веса
- камни в почках: из-за наличия оксалатов может усугубить проблемы с почками
- солёный кешью: избыток соли вреден для сосудов и давления
Также стоит избегать орехов с плесенью или прогорклым запахом — в них могут быть токсины.
Как правильно выбирать орехи
- цвет светло-бежевый, без пятен
- целые, без трещин и повреждений
- нет запаха затхлости или масла
- на упаковке — без добавленного сахара, соли, усилителей вкуса
Лучше покупать в вакуумной упаковке или в специализированных магазинах с быстрой оборачиваемостью товара.
Как хранить
- в стеклянной банке с крышкой
- в тёмном и прохладном месте
- не рядом с влажными продуктами
- в холодильнике кешью может храниться до 3–4 месяцев
Не храните орехи долго в открытом виде — орехи легко впитывают запахи и окисляются.
Кешью — это не только вкусный, но и полезный орех, богатый белком, жирами и микроэлементами. Он полезен и женщинам, и мужчинам, помогает поддерживать здоровье, улучшает кожу, сосуды, гормональный фон и настроение. Главное — соблюдать умеренность и выбирать качественный продукт. Тогда кешью станет отличной частью вашего рациона — вкусной, полезной и безопасной.
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