Как правильно пить магний: утром или вечером

Магний — один из важнейших минералов для человеческого организма. Он участвует в сотнях биохимических процессов: от работы мышц и сердца до регуляции нервной системы и обмена веществ. Если вы начали приём магния, вполне логично задаться вопросом: когда лучше пить магний — утром или вечером, натощак или после еды? DNEWS разбирается, что советуют врачи и фармацевты.

Зачем нужен магний организму

Магний выполняет множество функций:

регулирует работу нервной системы

участвует в синтезе белка и АТФ

влияет на мышечную активность и сердечный ритм

поддерживает психоэмоциональное равновесие

снижает чувствительность к стрессу и раздражительность

помогает при судорогах, мигренях и усталости

При его дефиците человек может чувствовать тревожность, спазмы мышц, бессонницу, хроническую усталость, учащённое сердцебиение.

Когда лучше принимать магний: утром или вечером

Специалисты считают, что время приёма магния зависит от цели и особенностей организма.

Утром — если нужен заряд энергии

Магний участвует в выработке клеточной энергии. Приём в первой половине дня может:

помочь справиться с утомляемостью

поддержать концентрацию

снизить уровень тревожности на старте дня

Это особенно полезно при хронической усталости, апатии, синдроме дефицита внимания.

Вечером — для расслабления и сна

Магний обладает мягким успокаивающим эффектом, способствует расслаблению мышц, снижает уровень кортизола (гормона стресса). Приём вечером:

улучшает качество сна

помогает расслабиться после активного дня

уменьшает ночные судороги

полезен при бессоннице

При проблемах со сном или тревожными состояниями вечерний приём предпочтителен.

Можно ли делить дозу на два приёма

Да, это даже рекомендуется при высокой дозировке. Например, если врач назначил 400–600 мг магния в сутки, удобно принимать его два раза в день — утром и вечером по 200–300 мг. Это повышает усвояемость и снижает риск побочных эффектов со стороны ЖКТ (вздутие, послабление стула).

Лучше натощак или после еды

Магний лучше усваивается на пустой желудок, но у чувствительных людей он может вызывать дискомфорт. Поэтому оптимально:

принимать через 30–60 минут после еды

запивать водой, а не чаем или кофе

избегать одновременного приёма с кальцием, железом или цинком (они конкурируют за всасывание)

Если принимаете магний в форме цитрата или лактата — они обычно мягче для желудка, чем оксид или сульфат.

Какую форму магния выбрать

Наиболее биодоступные и мягкие для ЖКТ формы:

Магний цитрат — хорошо усваивается, лёгкий слабительный эффект

— хорошо усваивается, лёгкий слабительный эффект Магний глицинат — успокаивает, помогает при бессоннице

— успокаивает, помогает при бессоннице Магний малат — подходит при утомляемости, фибромиалгии

— подходит при утомляемости, фибромиалгии Магний таурат — полезен для сердца

— полезен для сердца Магний лактат — щадящий для желудка

Менее эффективны: магний оксид (низкая усвояемость), сульфат магния (чаще используется в медицине как слабительное).

Курс приёма и дозировка

Рекомендуемая суточная норма: 300–400 мг для взрослого

для взрослого Курс: от 1 месяца до 3-х , в зависимости от целей и уровня дефицита

, в зависимости от целей и уровня дефицита Назначение желательно после анализа крови (Mg в сыворотке или эритроцитах)

Перед началом приёма проконсультируйтесь с терапевтом или нутрициологом, особенно при хронических заболеваниях.

Когда магний противопоказан

При тяжёлой почечной недостаточности

При гипермагниемии (повышенном уровне магния в крови)

(повышенном уровне магния в крови) При одновременном приёме некоторых антибиотиков и мочегонных — возможны взаимодействия

Также с осторожностью — при беременности и в детском возрасте (только по назначению врача).

Приём магния — эффективный способ поддержать здоровье нервной системы, улучшить сон и снизить стресс. Утром магний даёт бодрость, вечером — расслабление. Лучшее решение — принимать его в два этапа, после еды и в правильной форме.

Главное — слушать свой организм и при необходимости проконсультироваться со специалистом. Тогда магний действительно принесёт пользу — без побочных эффектов.

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