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Как правильно пользоваться биде: пошаговая инструкция для мужчин и женщин. Советы по гигиене, частые ошибки и особенности использования.
Как правильно пользоваться биде: пошаговая инструкция для мужчин и женщин. Советы по гигиене, частые ошибки и особенности использования.
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Как правильно пользоваться биде: советы мужчинам и женщинам

Биде — это сантехническое устройство, предназначенное для интимной гигиены после посещения туалета. Хотя в странах Европы и Азии биде давно стало привычной частью ванной комнаты, в постсоветском пространстве оно до сих пор вызывает вопросы. Многие не знают, как им пользоваться, а кто-то вовсе считает его излишеством.

На практике биде — это удобный, гигиеничный и экономичный способ поддерживать чистоту, особенно при чувствительной коже, хронических заболеваниях или просто в жаркий сезон. В этой статье DNEWS рассказывает, как правильно пользоваться биде, какие существуют виды, чем отличается мужская и женская гигиена, а также какие ошибки при использовании встречаются чаще всего.

Что такое биде и зачем оно нужно

Биде — это отдельное сантехническое устройство или функция в унитазе, которое подаёт струю воды для омывания анальной и/или интимной зоны. Оно помогает очищать кожу более эффективно, чем туалетная бумага, и особенно полезно:

  • после дефекации;
  • при менструации;
  • после полового акта;
  • в жару;
  • при склонности к раздражениям и воспалениям;
  • во время беременности и после родов.

Использование биде позволяет избежать натирания, уменьшить расход бумаги и предотвратить развитие инфекций.

Виды биде

1. Отдельностоящее биде
Традиционное биде, внешне напоминающее унитаз. Устанавливается рядом и подключается к холодной и горячей воде.

2. Насадка на унитаз
Устанавливается прямо на унитаз, под сиденье. Может иметь форсунку, регуляторы давления и температуры.

3. Унитаз-биде
Комбинированное устройство с электронной панелью, функцией подогрева, сушки, автоочистки.

4. Портативное биде
Мобильное устройство, часто в форме бутылочки с насадкой. Удобно в дороге, особенно для женщин.

Пошаговая инструкция: как правильно пользоваться биде

Завершите использование туалета

Биде — это не альтернатива унитазу. Сначала опорожняют кишечник или мочевой пузырь.

Расположитесь на биде

Вы можете сесть лицом или спиной к крану — как вам удобнее. Мужчины чаще садятся лицом к крану для лучшего контроля напора, женщины — спиной, для комфортного доступа к интимной зоне.

Проверьте температуру воды

Перед началом убедитесь, что вода комфортной температуры — не слишком горячая и не холодная. Оптимум — около 35–37°C.

Регулируйте напор

Включите воду на минимальном напоре, чтобы избежать дискомфорта. Если используется биде с форсункой, настройте угол и давление.

Омывайте зону

Направьте струю воды на нужную область: анальную или наружные половые органы. Можно аккуратно помогать рукой — без применения мыла или только с нейтральными средствами.

Аккуратно обсушите кожу

Используйте индивидуальное полотенце или одноразовые салфетки. Кожа должна быть промокнута, а не растёрта.

Особенности использования биде мужчинами

Для мужчин биде удобно при:

  • гигиене после дефекации;
  • уходе за кожей при геморрое или повышенной потливости;
  • дополнительной свежести в течение дня;
  • гигиене после спорта или физической нагрузки.

Мужчинам не требуется направлять струю на гениталии — достаточно аккуратно промыть анальную зону.

Особенности использования биде женщинами

Женщинам биде особенно полезно:

  • во время менструации;
  • при склонности к воспалениям, молочнице;
  • во время беременности;
  • после родов или хирургических вмешательств.

Важно не направлять струю внутрь влагалища — только на наружные половые органы. Использовать тёплую воду, мягкое средство или просто чистую воду.

Можно ли использовать биде детям

Биде может быть полезным детям, особенно при приучении к горшку и для предотвращения раздражений. Однако:

  • использовать его нужно только под присмотром;
  • не разрешать играть с краном и напором;
  • следить за температурой воды;
  • использовать только мягкую подачу воды.

Детям не рекомендуются биде с форсунками высокого давления.

Распространённые ошибки при использовании биде

1. Попытка использовать биде как унитаз
Это не его функция — биде не предназначено для опорожнения кишечника.

2. Использование общего полотенца
У каждого члена семьи должно быть индивидуальное полотенце или лучше использовать одноразовые салфетки.

3. Слишком сильный напор воды
Может вызвать дискомфорт и даже микротравмы. Особенно вредно при геморрое и воспалениях.

4. Отсутствие регулярной чистки биде
Как и любая сантехника, биде требует ухода. Чистите его не реже одного раза в неделю.

5. Использование агрессивного мыла
Алкалиновые средства сушат кожу и нарушают микрофлору. Используйте мягкие, нейтральные гели без отдушек.

Когда использование биде особенно рекомендуется

  • при геморрое и анальных трещинах;
  • после гинекологических и урологических операций;
  • при частых раздражениях кожи;
  • людям с ограниченной подвижностью;
  • в жаркое время года для поддержания свежести.

Также биде незаменимо для пожилых людей и беременных, которым сложно полноценно провести гигиену с использованием бумаги.

Гигиенические советы при использовании биде

  • Устанавливайте биде с антибактериальной обработкой или регулярно обрабатывайте его средствами.
  • Не забывайте менять насадки, если используете портативную версию.
  • Держите биде в сухости, особенно если в семье несколько пользователей.
  • Следите за состоянием форсунок — они должны быть чистыми и без отложений.

Биде — это не роскошь, а удобное и полезное устройство для повседневной интимной гигиены. Оно подходит как мужчинам, так и женщинам, помогает снизить количество раздражений, улучшить ощущение чистоты и снизить расход бумаги. Главное — использовать биде правильно: не путать его с унитазом, соблюдать температурный режим, не применять агрессивные моющие средства и не забывать о личной гигиене.

Внедрив биде в повседневную жизнь, вы сделаете свой гигиенический уход более комфортным, современным и безопасным.

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