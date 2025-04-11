Биде — это сантехническое устройство, предназначенное для интимной гигиены после посещения туалета. Хотя в странах Европы и Азии биде давно стало привычной частью ванной комнаты, в постсоветском пространстве оно до сих пор вызывает вопросы. Многие не знают, как им пользоваться, а кто-то вовсе считает его излишеством.
На практике биде — это удобный, гигиеничный и экономичный способ поддерживать чистоту, особенно при чувствительной коже, хронических заболеваниях или просто в жаркий сезон. В этой статье DNEWS рассказывает, как правильно пользоваться биде, какие существуют виды, чем отличается мужская и женская гигиена, а также какие ошибки при использовании встречаются чаще всего.
Что такое биде и зачем оно нужно
Биде — это отдельное сантехническое устройство или функция в унитазе, которое подаёт струю воды для омывания анальной и/или интимной зоны. Оно помогает очищать кожу более эффективно, чем туалетная бумага, и особенно полезно:
- после дефекации;
- при менструации;
- после полового акта;
- в жару;
- при склонности к раздражениям и воспалениям;
- во время беременности и после родов.
Использование биде позволяет избежать натирания, уменьшить расход бумаги и предотвратить развитие инфекций.
Виды биде
1. Отдельностоящее биде
Традиционное биде, внешне напоминающее унитаз. Устанавливается рядом и подключается к холодной и горячей воде.
2. Насадка на унитаз
Устанавливается прямо на унитаз, под сиденье. Может иметь форсунку, регуляторы давления и температуры.
3. Унитаз-биде
Комбинированное устройство с электронной панелью, функцией подогрева, сушки, автоочистки.
4. Портативное биде
Мобильное устройство, часто в форме бутылочки с насадкой. Удобно в дороге, особенно для женщин.
Пошаговая инструкция: как правильно пользоваться биде
Завершите использование туалета
Биде — это не альтернатива унитазу. Сначала опорожняют кишечник или мочевой пузырь.
Расположитесь на биде
Вы можете сесть лицом или спиной к крану — как вам удобнее. Мужчины чаще садятся лицом к крану для лучшего контроля напора, женщины — спиной, для комфортного доступа к интимной зоне.
Проверьте температуру воды
Перед началом убедитесь, что вода комфортной температуры — не слишком горячая и не холодная. Оптимум — около 35–37°C.
Регулируйте напор
Включите воду на минимальном напоре, чтобы избежать дискомфорта. Если используется биде с форсункой, настройте угол и давление.
Омывайте зону
Направьте струю воды на нужную область: анальную или наружные половые органы. Можно аккуратно помогать рукой — без применения мыла или только с нейтральными средствами.
Аккуратно обсушите кожу
Используйте индивидуальное полотенце или одноразовые салфетки. Кожа должна быть промокнута, а не растёрта.
Особенности использования биде мужчинами
Для мужчин биде удобно при:
- гигиене после дефекации;
- уходе за кожей при геморрое или повышенной потливости;
- дополнительной свежести в течение дня;
- гигиене после спорта или физической нагрузки.
Мужчинам не требуется направлять струю на гениталии — достаточно аккуратно промыть анальную зону.
Особенности использования биде женщинами
Женщинам биде особенно полезно:
- во время менструации;
- при склонности к воспалениям, молочнице;
- во время беременности;
- после родов или хирургических вмешательств.
Важно не направлять струю внутрь влагалища — только на наружные половые органы. Использовать тёплую воду, мягкое средство или просто чистую воду.
Можно ли использовать биде детям
Биде может быть полезным детям, особенно при приучении к горшку и для предотвращения раздражений. Однако:
- использовать его нужно только под присмотром;
- не разрешать играть с краном и напором;
- следить за температурой воды;
- использовать только мягкую подачу воды.
Детям не рекомендуются биде с форсунками высокого давления.
Распространённые ошибки при использовании биде
1. Попытка использовать биде как унитаз
Это не его функция — биде не предназначено для опорожнения кишечника.
2. Использование общего полотенца
У каждого члена семьи должно быть индивидуальное полотенце или лучше использовать одноразовые салфетки.
3. Слишком сильный напор воды
Может вызвать дискомфорт и даже микротравмы. Особенно вредно при геморрое и воспалениях.
4. Отсутствие регулярной чистки биде
Как и любая сантехника, биде требует ухода. Чистите его не реже одного раза в неделю.
5. Использование агрессивного мыла
Алкалиновые средства сушат кожу и нарушают микрофлору. Используйте мягкие, нейтральные гели без отдушек.
Когда использование биде особенно рекомендуется
- при геморрое и анальных трещинах;
- после гинекологических и урологических операций;
- при частых раздражениях кожи;
- людям с ограниченной подвижностью;
- в жаркое время года для поддержания свежести.
Также биде незаменимо для пожилых людей и беременных, которым сложно полноценно провести гигиену с использованием бумаги.
Гигиенические советы при использовании биде
- Устанавливайте биде с антибактериальной обработкой или регулярно обрабатывайте его средствами.
- Не забывайте менять насадки, если используете портативную версию.
- Держите биде в сухости, особенно если в семье несколько пользователей.
- Следите за состоянием форсунок — они должны быть чистыми и без отложений.
Биде — это не роскошь, а удобное и полезное устройство для повседневной интимной гигиены. Оно подходит как мужчинам, так и женщинам, помогает снизить количество раздражений, улучшить ощущение чистоты и снизить расход бумаги. Главное — использовать биде правильно: не путать его с унитазом, соблюдать температурный режим, не применять агрессивные моющие средства и не забывать о личной гигиене.
Внедрив биде в повседневную жизнь, вы сделаете свой гигиенический уход более комфортным, современным и безопасным.
Ранее мы писали о том, как правильно подмываться женщинам: секреты интимной гигиены.