Дезодорант и антиперспирант — два незаменимых средства личной гигиены, без которых сложно представить повседневную жизнь. Однако не все знают, как правильно пользоваться дезодорантом, в чём разница между ним и антиперспирантом и почему некоторые дерматологи советуют наносить средство не утром, а вечером. DNEWS рассказывает, как использовать средства от пота эффективно и безопасно, чтобы сохранить свежесть и здоровье кожи.

В чём разница между дезодорантом и антиперспирантом

Дезодорант

Не блокирует потоотделение.

Маскирует запах или подавляет размножение бактерий, вызывающих неприятный запах.

В составе часто есть спирт, антисептики, ароматизаторы.

Антиперспирант

Подавляет потоотделение, сужая потовые протоки.

Содержит соли алюминия, которые временно блокируют железы.

Устраняет влажность и запах, но может вызывать раздражение при неправильном применении.

Дезодорант можно использовать хоть несколько раз в день, тогда как антиперспирант работает длительно, и его эффективность зависит от времени нанесения.

Как правильно пользоваться дезодорантом

Утром на чистую кожу

Дезодорант лучше всего наносить на сухую и чистую кожу утром, после душа. Если кожа влажная — средство хуже впитается, а бактерии уже начнут размножаться, снижая эффективность.

Не использовать после бритья

Если вы только что побрили подмышки, дайте коже восстановиться хотя бы 20–30 минут. Особенно это важно, если дезодорант содержит спирт — он может вызвать жжение и раздражение.

Не перебарщивать с количеством

Чрезмерное нанесение дезодоранта не усилит защиту, а только создаст липкую плёнку на коже и одежде. Одного-двух движений спреем или шариком достаточно.

Дать средству высохнуть

Не надевайте одежду сразу после нанесения — дайте дезодоранту или антиперспиранту подсохнуть. Это продлит эффект и предотвратит пятна на ткани.

Когда и как наносить антиперспирант

На ночь — это не ошибка, а рекомендация

Многие удивляются, но лучшее время для нанесения антиперспиранта — вечер, перед сном. Объясняется это просто: днём потовые железы активно работают, и антиперспирант смывается потом. А ночью кожа сухая, спокойная, и средство лучше проникает в протоки, блокируя их на следующий день.

Даже если вы примете душ утром — эффект антиперспиранта сохранится, поскольку он уже «запечатал» протоки.

Наносите только на сухую кожу

Нельзя наносить антиперспирант на влажную кожу — это не только снижает эффективность, но и может вызвать раздражение или образование комков.

Не используйте ежедневно

Антиперспирант не нужно применять каждый день. Если вы не сильно потеете, достаточно 2–3 раз в неделю. Это поможет избежать закупорки, пересушивания кожи и привыкания.

Можно ли использовать оба средства одновременно

Да, если у вас комбинированная проблема — например, повышенное потоотделение и чувствительность к запаху. В этом случае:

на ночь — антиперспирант (для контроля влаги),

утром — дезодорант (для свежести и аромата).

Важно не накладывать их друг на друга сразу — дайте первому средству впитаться.

Что ещё важно знать

Подходит ли дезодорант для чувствительной кожи

Для чувствительной кожи выбирайте средства без спирта, алюминия, отдушек и красителей. Подходят:

натуральные дезодоранты на основе соды, магния;

кремовые или стики с добавлением масел (кокос, ши, календула);

аптечные дезодоранты с пометкой «sensitive».

Что делать, если дезодорант не помогает

Попробуйте сменить средство — кожа привыкает к одному составу.

Проверьте, не наносите ли его на влажную или неочищенную кожу.

При гипергидрозе (патологической потливости) дезодорант не справится — требуется консультация дерматолога и специальные средства (например, Dry Dry, Etiaxil).

Почему появляются пятна на одежде

Жёлтые пятна — результат реакции пота с солями алюминия. Чтобы избежать этого:

наносите антиперспирант на ночь;

используйте минимальное количество;

надевайте одежду только после полного высыхания средства.

Натуральные альтернативы

Если вы сторонник натурального ухода, можно использовать:

соду (припудривание подмышек);

раствор уксуса или лимонного сока (при условии, что кожа не повреждена);

квасцы (минеральный дезодорант в виде кристалла);

эфирные масла (лаванда, чайное дерево) — в составе домашних спреев.

Натуральные дезодоранты не блокируют пот, но уменьшают запах.

Чтобы дезодорант или антиперспирант работали эффективно и не вредили коже, важно учитывать тип средства, время и способ его нанесения. Антиперспирант лучше использовать на ночь, а дезодорант — утром, после душа. Выбирайте средства, подходящие по типу кожи, не переусердствуйте с количеством и не забывайте: пот — это естественная функция организма. Грамотный подход к уходу за телом поможет сохранить комфорт, свежесть и уверенность в любой сезон.

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