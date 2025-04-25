Витамин D — один из важнейших элементов, необходимых для здоровья костей, иммунной системы, гормонального фона и даже настроения. Его дефицит приводит к ломкости костей, хронической усталости, снижению концентрации и риску заболеваний. Однако не все знают, как правильно принимать витамин D, чтобы он действительно усваивался, а не просто «проходил мимо». В этой статье DNEWS разберётся, когда и с чем лучше его принимать, в какой дозировке и какие факторы влияют на его эффективность.

Почему важно правильно принимать витамин D

Витамин D — это жирорастворимый витамин, а значит, его усвоение зависит от ряда условий: наличия жиров в пище, времени приёма, формы препарата и даже состояния кишечника. Неправильный приём может снизить его эффективность и привести к тому, что даже при регулярном использовании уровень витамина в крови останется низким.

Какую форму витамина D выбрать

Существует несколько форм:

D2 (эргокальциферол) — растительного происхождения

— растительного происхождения D3 (холекальциферол) — животного происхождения, усваивается лучше

— животного происхождения, Масляные капли или капсулы — предпочтительнее, так как содержат жир, необходимый для всасывания

— предпочтительнее, так как содержат жир, необходимый для всасывания Водные растворы и таблетки — могут быть менее эффективными, особенно при заболеваниях ЖКТ

Вывод:

Наиболее эффективной считается форма витамина D3 в масляной основе.

С чем лучше принимать витамин D

Чтобы витамин D хорошо усвоился, необходимо соблюдать несколько условий.

С едой, содержащей жиры

Так как витамин D жирорастворим, его важно принимать во время или сразу после приёма пищи, особенно если в ней есть:

растительное масло

орехи

рыба или мясо

яйца

авокадо

Без жиров витамин усваивается хуже — вы просто потеряете часть дозы.

Совместимость с другими витаминами

Витамин K2 — помогает «направить» кальций в кости, а не в сосуды, усиливает действие D

— помогает «направить» кальций в кости, а не в сосуды, усиливает действие D Магний — необходим для активации витамина D в организме

— необходим для активации витамина D в организме Кальций — может назначаться параллельно, если есть показания, но не обязателен всегда

— может назначаться параллельно, если есть показания, но не обязателен всегда Железо и витамин C — лучше принимать отдельно, так как они могут мешать всасыванию

Когда лучше принимать витамин D: утром или вечером

Витамин D влияет на гормоны и нервную систему, поэтому:

Лучше принимать утром или днём , особенно если у вас повышенная чувствительность к добавкам

, особенно если у вас повышенная чувствительность к добавкам Приём вечером может нарушить сон у некоторых людей

у некоторых людей Главное — соблюдать одинаковое время приёма ежедневно, чтобы поддерживать стабильный уровень в крови

Какой должна быть дозировка

Без анализа крови назначать дозу наугад — нежелательно. Однако есть общие рекомендации:

Категория Рекомендуемая дозировка (в сутки) Дети до 1 года 400–1000 МЕ Дети от 1 до 10 лет 600–1000 МЕ Подростки и взрослые 1000–2000 МЕ Люди с дефицитом До 5000 МЕ по назначению врача Пожилые 2000–4000 МЕ

Для точной коррекции уровня необходимо сдать анализ на 25(OH)D и проконсультироваться с врачом.

Как долго принимать витамин D

Профилактически — в осенне-зимний период (с октября по март)

— в осенне-зимний период (с октября по март) При дефиците — курс 1–3 месяца с контролем уровня в крови

— курс 1–3 месяца с контролем уровня в крови После нормализации — переход на поддерживающую дозу

Важно не злоупотреблять: переизбыток витамина D может быть токсичен и вызывать кальциноз, тошноту, боль в суставах и другие проблемы.

Кто особенно нуждается в витамине D

Люди, живущие в регионах с дефицитом солнца

Те, кто мало бывает на улице

Люди с лишним весом (у них снижается биодоступность)

Пожилые

Люди с заболеваниями кишечника, печени, почек

Беременные и кормящие женщины

Что мешает усвоению витамина D

Заболевания ЖКТ (целиакия, панкреатит, дисбактериоз)

Недостаток желчи и ферментов

Диеты с низким содержанием жиров

Хронический стресс и нарушения сна

Некоторые лекарства (антибиотики, противосудорожные, гормоны)

Как понять, что витамин D работает

Через 2–3 недели приёма можно заметить:

улучшение настроения

повышение энергии

снижение утомляемости

укрепление ногтей и волос

улучшение состояния кожи

улучшение иммунитета

Для контроля уровня важно сдать анализ 25(OH)D в крови и повторить его через 2–3 месяца после начала приёма.

Чтобы витамин D действительно приносил пользу, важно принимать его в правильной форме (лучше D3), с едой, содержащей жиры, в первой половине дня, и по индивидуальной дозировке. Поддержание нормального уровня витамина D — это не только вопрос здоровья костей, но и иммунитета, психоэмоционального состояния и общего самочувствия. Делайте это с умом — и организм обязательно скажет спасибо.

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