Как правильно сказать: сварить кофе или заварить

Утренний ритуал многих украинцев не обходится без чашки ароматного кофе. Способы ее приготовления отличаются, однако речевые ошибки случаются довольно часто, ведь не все знают, когда уместно говорить «заварить кофе», а когда – «сварить». Как же правильно говорить о процессе приготовления этого напитка и где мы чаще всего ошибаемся?

Как сообщает Studway со ссылкой на «РБК-Украина», языковеды объясняют, что слово «варить» означает кипятить что-нибудь в воде или другой жидкости. Мы варим борщ, суп, компот. «Заварить» – это залить что-то кипятком, чтобы оно настоялось. Обычно заваривают чай, липовый цвет или ромашку. А вот что касается кофе, то здесь возможны оба варианта – его можно как «варить», так и «заваривать».

Выбор правильного слова зависит от способа приготовления кофе. Если вы насыпаете молотый кофе в турку (джезву), заливаете кипятком и ставите на плиту, доводя до кипения – вы «варите» кофе. Если же вы просто заливаете кофе кипятком и даете ему настояться – вы его «завариваете». Проще говоря, если кофе кипит – его варят, если же просто настаивается – заваривают.

Кстати, если вы используете для приготовления кофе кофеварку или другой специальный прибор, то уместнее всего будет сказать «приготовить кофе». Это нейтральный и универсальный вариант, который подходит для любого способа приготовления.