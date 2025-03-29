Суббота, 29 марта, 2025
13.2 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Как правильно сказать: сварить кофе или заварить

Утренний ритуал многих украинцев не обходится без чашки ароматного кофе. Способы ее приготовления отличаются, однако речевые ошибки случаются довольно часто, ведь не все знают, когда уместно говорить «заварить кофе», а когда – «сварить». Как же правильно говорить о процессе приготовления этого напитка и где мы чаще всего ошибаемся?

Как сообщает Studway со ссылкой на «РБК-Украина», языковеды объясняют, что слово «варить» означает кипятить что-нибудь в воде или другой жидкости. Мы варим борщ, суп, компот. «Заварить» – это залить что-то кипятком, чтобы оно настоялось. Обычно заваривают чай, липовый цвет или ромашку. А вот что касается кофе, то здесь возможны оба варианта – его можно как «варить», так и «заваривать».

Выбор правильного слова зависит от способа приготовления кофе. Если вы насыпаете молотый кофе в турку (джезву), заливаете кипятком и ставите на плиту, доводя до кипения – вы «варите» кофе. Если же вы просто заливаете кофе кипятком и даете ему настояться – вы его «завариваете». Проще говоря, если кофе кипит – его варят, если же просто настаивается – заваривают.

Кстати, если вы используете для приготовления кофе кофеварку или другой специальный прибор, то уместнее всего будет сказать «приготовить кофе». Это нейтральный и универсальный вариант, который подходит для любого способа приготовления.

Горячее за неделю

Общество

Новые правила выхода на пенсию: в Украине ежегодно будет расти необходимый стаж

0
В Украине с 2025 года повысили требования к страховому...
Экономика

Отдых перед сном и родительский контроль: TikTok ввел обязательный «детокс» для подростков

0
Китайская соцсеть TikTok ввела новые инструменты, позволяющие контролировать потребление...
Статьи

В STALKER 2 нашли «пасху» на известный украинский мем

0
Игроки STALKER 2: Сердце Чернобыля продолжают открывать для...
Культура

Ілон Маск судиться за опіку над 13-ю дитиною

0
Ілон Маск опинився в центрі...
Культура

Когда будем праздновать Пасху 2025: дата, традиции и главные запреты праздника

0
Пасха, или Воскресение Христово, является одним из самых...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Украинцы получат до 50 тыс. грн: кто может рассчитывать на выплату

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа дебютирует в кино

0
Дилан Дуглас, сын легендарных актеров Кэтрин Зеты-Джонс и...

Цены на бензин, дизель и автогаз увеличатся на 9%. Когда ждать удорожания?

0
Внимательно следите за подорожанием и планируйте соответствующие расходы....

Что такое фитнес для ленивых и как поддерживать форму без труда

0
Многие мечтают об идеальной физической форме, но не...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.