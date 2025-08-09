Протезы — это не просто способ вернуть улыбку, это ещё и ответственный шаг в сторону полноценной жизни. Однако ношение зубных протезов — это не конец проблем с полостью рта, а начало нового этапа ухода. Гигиена зубных протезов требует особого внимания, ведь неправильное обращение с ними может привести к воспалениям десен, неприятному запаху, налёту, грибку и даже разрушению самой конструкции. Поэтому важно не просто носить, а правильно ухаживать за зубными протезами, независимо от их типа.

В этой статье от DNEWS вы узнаете, как грамотно организовать уход, какие средства стоит использовать, чего категорически нельзя делать, и как обеспечить долговечность конструкции. Мы рассмотрим особенности чистки, хранения, снятия и дезинфекции, а также дадим конкретные рекомендации по ежедневному уходу в домашних условиях. Всё это — с учётом практики, советов стоматологов и реального опыта пользователей.

Почему ежедневный уход за протезами — это важно

Правильная гигиена — основа здоровья полости рта при использовании зубных протезов. Это касается как частичных, так и полных, съемных и несъемных конструкций. Протезы соприкасаются со слизистой, поэтому на них скапливаются бактерии и грибки. Особенно быстро это происходит у курящих или у тех, кто употребляет много сладкого. Без регулярной чистки может развиться протезный стоматит — воспаление десны, которое сопровождается болью и жжением. Кроме того, налёт может окрасить пластик, ухудшить внешний вид и даже нарушить посадку протеза. Профилактика осложнений — это всего 10–15 минут в день. Но эти минуты имеют решающее значение.

Как ухаживать за съемными зубными протезами

Съемные протезы можно вынимать и очищать отдельно от полости рта, что даёт ряд преимуществ. Однако это требует и более строгой дисциплины. Перед тем как перейти к особенностям хранения и дезинфекции, разберем, что делать утром и вечером. Именно эти две точки дня — критические для поддержания чистоты.

Утренние и вечерние процедуры: порядок и частота

Утром протез извлекается из контейнера, промывается под тёплой (не горячей!) водой, очищается от остатков антисептика или раствора. После этого важно тщательно почистить не только саму конструкцию, но и десны, язык и нёбо — это уменьшит риск раздражения. Вечером протез нужно снять, промыть под водой, затем аккуратно прочистить щёткой с мягкой щетиной. Обычная зубная паста не подойдёт — она слишком абразивна. Лучше использовать специализированную пасту для протезов или хозяйственное мыло без ароматизаторов. Чистку важно выполнять над раковиной, застеленной полотенцем, чтобы при случайном падении протез не повредился.

Особенности хранения и чистки в течение дня

Даже в течение дня протезы требуют внимания. После каждого приёма пищи желательно прополоскать рот и сам протез. Это удалит остатки еды и не даст микробам размножаться. На ночь конструкцию обязательно замачивают в специальном растворе — таблетки Corega, Lacalut, Protefix и другие. Они устраняют запах, дезинфицируют, растворяют мягкий налет. Важно не оставлять протез на воздухе без контейнера — он может пересохнуть и деформироваться. Если по рекомендации стоматолога протез нужно хранить в сухом виде, используйте плотно закрывающийся футляр. Не используйте спирт, кипяток и уксус — они разрушают материал.

Как ухаживать за несъемными зубными протезами

Несъемные конструкции (мосты, коронки, имплантаты) требуют ухода так же, как натуральные зубы — но с дополнительными нюансами. Их нельзя снять и промыть отдельно, поэтому важно соблюдать гигиену всей полости рта. Бактерии могут скапливаться под мостовидными протезами или у основания имплантатов — там особенно трудно прочистить.

Чистка и средства для несъемных конструкций

Для ежедневной чистки:

используйте мягкую или среднюю зубную щётку;

применяйте зубную нить (особенно суперфлосс с утолщённым кончиком);

добавляйте ирригатор — он промывает самые труднодоступные места под давлением воды.

Для очистки промежутков под мостами идеально подойдут ершики. Их диаметр должен соответствовать зазору — слишком широкий может травмировать десну. Пасту нужно подбирать без сильных абразивов. Подойдут пасты с низким индексом RDA (до 70). Полоскания с хлоргексидином можно использовать курсом 7–10 дней при воспалении, но не на постоянной основе.

Профилактика воспалений и чувствительности

Частая проблема — воспаления в месте контакта десны с протезом. Это связано с тем, что микрочастицы пищи застревают в труднодоступных участках. Особенно это актуально для мостов из нескольких коронок. Именно поэтому ирригатор и специальные ершики рекомендуются не как дополнительная, а как обязательная мера.

Что нельзя делать с зубными протезами

Нередко пользователи совершают ошибки, которые сокращают срок службы протеза или провоцируют заболевания. Вот список основных запретов:

нельзя кипятить протезы — даже кратковременное воздействие температур выше 60°C приводит к деформации;

нельзя использовать агрессивные бытовые чистящие средства — отбеливатель, спирт, уксус;

нельзя чистить протезы металлическими щетками;

нельзя оставлять их без жидкости (если не указано иное стоматологом);

нельзя надевать грязный протез или хранить его в салфетке — это провоцирует накопление бактерий.

Важно также не забывать чистить саму ротовую полость — даже беззубые десны нуждаются в уходе.

Рекомендации стоматологов по уходу за протезами

Стоматологи рекомендуют:

проходить осмотр каждые 6 месяцев;

обновлять протезы каждые 5–7 лет в зависимости от материала и состояния десны;

не использовать жевательную резинку при съемных протезах — она провоцирует расшатывание;

не жевать на одной стороне — это ускоряет износ.

Для лучшего прилегания рекомендуется использовать специальные кремы (например, Corega, Protefix), но только после консультации с врачом.

Когда обращаться к специалисту

Если протез начал болтаться, натирать, появилась боль или неприятный запах — не тяните. Обратитесь к стоматологу. Даже мелкие трещины могут быть очагом инфекции. Также консультация нужна, если изменились вкусовые ощущения, появилась сухость или усилилась чувствительность.

Питание и образ жизни при ношении протезов

Рацион напрямую влияет на комфорт при ношении и срок службы конструкции. Твёрдая пища (орехи, сухари) может механически повредить протез, особенно если он не идеально зафиксирован. Рекомендуется:

избегать резких перепадов температуры пищи;

не есть липкие продукты (ириски, нуга);

ограничить потребление кофе и чая — они окрашивают акрил;

употреблять больше воды для увлажнения полости рта;

включать в рацион продукты с кальцием и витаминами группы В.

При этом, даже при строгой диете, протез со временем изнашивается — это нормально. Главное — регулярно его проверять.

Как продлить срок службы протеза и избежать проблем

Уход за зубными протезами — это комбинация ежедневной гигиены, грамотного хранения, правильного питания и регулярных визитов к стоматологу. Вот ключевые правила:

чистить дважды в день;

использовать специальные растворы и мягкие щетки;

не допускать пересушивания конструкции;

не применять агрессивные химические вещества;

не игнорировать дискомфорт — при первых признаках обращаться к врачу.

Помните, что даже самый дорогой и качественный протез не будет служить вечно. Но с правильным уходом он прослужит 7–10 лет без проблем и лишних затрат.

Ранее мы писали о том, сколько стоит установить виниры в Украине: описание процедуры, показания, цены.