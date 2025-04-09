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5 лучших рецептов куличей в мультиварке: классический, творожный, постный, шоколадный и на кефире. Пошаговое приготовление и советы по выпечке.
5 лучших рецептов куличей в мультиварке: классический, творожный, постный, шоколадный и на кефире. Пошаговое приготовление и советы по выпечке.
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Как приготовить кулич в мультиварке: 5 подробных рецептов для вкусной Пасхи

Пасхальный кулич — это не просто выпечка, а символ весеннего праздника, возрождения и семейного тепла. Раньше его традиционно готовили в духовке, нередко проводя у плиты весь день. Сегодня на помощь приходит мультиварка, с которой приготовить идеальный кулич — пышный, ароматный, с румяной корочкой — становится проще, чем когда-либо. Особенно ценится этот способ за стабильный результат, отсутствие пригорания и удобство. Ниже DNEWS приводит 5 лучших рецептов куличей в мультиварке, которые подойдут как для опытных хозяек, так и для новичков на кухне. Все рецепты адаптированы для современных моделей мультиварок.

Классический дрожжевой кулич в мультиварке

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г
  • Молоко — 250 мл
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 3 шт. (комнатной температуры)
  • Сухие дрожжи — 1 столовая ложка
  • Сливочное масло — 100 г (растопить)
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • Соль — 0,5 ч. ложки
  • Изюм — 100 г
  • Растительное масло — для смазывания чаши

Пошаговое приготовление:

  1. Подогрейте молоко до температуры 35–40°C, добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте опару на 15–20 минут в тёплом месте.
  2. В глубокой миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до пышной пены.
  3. Добавьте подошедшую опару, растопленное сливочное масло, соль и постепенно введите просеянную муку.
  4. Замесите мягкое, липкое тесто. Вмешайте вымытый и обсушенный изюм.
  5. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось в объёме вдвое.
  6. Смажьте чашу мультиварки маслом и аккуратно переложите тесто.
  7. Установите режим «Подогрев» на 20 минут, чтобы тесто поднялось прямо в чаше.
  8. Затем выберите режим «Выпечка» на 60–70 минут.
  9. После сигнала проверьте готовность деревянной шпажкой. Если нужно — добавьте ещё 10–15 минут выпечки.
  10. Дайте куличу немного остыть, аккуратно достаньте из чаши и остудите на решётке.

Быстрый кулич на кефире без дрожжей

Ингредиенты:

  • Кефир — 300 мл (тёплый)
  • Сахар — 120 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 2 ч. ложки
  • Мука — 400 г
  • Масло растительное — 70 мл
  • Ванилин, изюм, цедра лимона — по вкусу
  • Соль — щепотка

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с сахаром, взбейте венчиком.
  2. Добавьте кефир, масло, ванилин, соль и цедру лимона.
  3. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
  4. Вмешайте изюм или другие сухофрукты.
  5. Перелейте массу в смазанную маслом чашу мультиварки.
  6. Установите режим «Выпечка» на 60 минут.
  7. После сигнала оставьте кулич в мультиварке на 10–15 минут при закрытой крышке.
  8. Аккуратно достаньте и дайте остыть.

Этот кулич получится чуть менее воздушным, чем дрожжевой, но очень ароматным, влажным и нежным.

Творожный кулич с цитрусовой цедрой и изюмом

Ингредиенты:

  • Творог (жирность 5–9%) — 200 г
  • Мука — 400 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Молоко — 120 мл
  • Сухие дрожжи — 1 ст. ложка
  • Масло сливочное — 80 г
  • Изюм, цедра апельсина или лимона — по вкусу
  • Ванилин, соль

Пошагово:

  1. Подогрейте молоко, добавьте дрожжи и 1 ч. ложку сахара. Дайте настояться 15 минут.
  2. Протрите творог через сито. Смешайте его с яйцами, сахаром, ванилином, солью.
  3. Влейте дрожжевую смесь, добавьте растопленное масло и порционно — муку.
  4. Вмешайте цедру и изюм. Замесите мягкое тесто.
  5. Оставьте подниматься на 1–1,5 часа.
  6. Переложите тесто в чашу мультиварки, дайте подняться ещё 20 минут на режиме «Подогрев».
  7. Готовьте 60–70 минут на режиме «Выпечка».
  8. Остудите кулич перед украшением.

Шоколадный кулич с орехами и цукатами

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г
  • Какао-порошок — 2 ст. ложки
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 130 г
  • Молоко — 200 мл
  • Масло сливочное — 100 г
  • Дрожжи сухие — 1 ч. ложка
  • Орехи (грецкие или фундук) — 50 г
  • Цукаты или шоколадные капли — 50 г
  • Соль, ванилин

Как готовить:

  1. Смешайте тёплое молоко, дрожжи, немного сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте на 15 минут.
  2. Взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, ванилин, какао.
  3. Соедините с опарой, постепенно добавляйте муку. Вмешайте орехи и цукаты.
  4. Дайте тесту подняться в тёплом месте (около 1,5 часов).
  5. Выпекайте в мультиварке 70 минут на «Выпечке».
  6. Проверьте шпажкой готовность и остудите кулич.

Постный кулич без яиц и молока

Ингредиенты:

  • Вода — 250 мл (тёплая)
  • Сахар — 100 г
  • Дрожжи сухие — 1 ст. ложка
  • Мука — 450 г
  • Масло растительное — 70 мл
  • Изюм — 80 г
  • Соль, ваниль, цедра — по вкусу

Инструкция:

  1. В тёплой воде растворите дрожжи, сахар, соль и немного муки. Дайте опаре подняться.
  2. Влейте масло, добавьте оставшуюся муку, ваниль и цедру.
  3. Замесите тесто, вмешайте изюм и оставьте подниматься на 1–2 часа.
  4. Выложите тесто в чашу мультиварки и готовьте 60 минут на «Выпечке».
  5. После окончания оставьте на подогреве ещё 10 минут, чтобы не осел.

После остывания каждый кулич можно украсить по своему вкусу: белковой глазурью, посыпкой, сахарной пудрой, глазурью из шоколада или лимонной глазурью с орехами. Хранить такие куличи лучше в герметичных контейнерах или завернув в пищевую плёнку — так они сохранят свежесть и мягкость до 5 дней.

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