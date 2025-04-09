Как приготовить кулич в мультиварке: 5 подробных рецептов для вкусной Пасхи

Пасхальный кулич — это не просто выпечка, а символ весеннего праздника, возрождения и семейного тепла. Раньше его традиционно готовили в духовке, нередко проводя у плиты весь день. Сегодня на помощь приходит мультиварка, с которой приготовить идеальный кулич — пышный, ароматный, с румяной корочкой — становится проще, чем когда-либо. Особенно ценится этот способ за стабильный результат, отсутствие пригорания и удобство. Ниже DNEWS приводит 5 лучших рецептов куличей в мультиварке, которые подойдут как для опытных хозяек, так и для новичков на кухне. Все рецепты адаптированы для современных моделей мультиварок.

Классический дрожжевой кулич в мультиварке

Ингредиенты:

Мука — 500 г

Молоко — 250 мл

Сахар — 150 г

Яйца — 3 шт. (комнатной температуры)

Сухие дрожжи — 1 столовая ложка

Сливочное масло — 100 г (растопить)

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Соль — 0,5 ч. ложки

Изюм — 100 г

Растительное масло — для смазывания чаши

Пошаговое приготовление:

Подогрейте молоко до температуры 35–40°C, добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте опару на 15–20 минут в тёплом месте. В глубокой миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до пышной пены. Добавьте подошедшую опару, растопленное сливочное масло, соль и постепенно введите просеянную муку. Замесите мягкое, липкое тесто. Вмешайте вымытый и обсушенный изюм. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось в объёме вдвое. Смажьте чашу мультиварки маслом и аккуратно переложите тесто. Установите режим «Подогрев» на 20 минут, чтобы тесто поднялось прямо в чаше. Затем выберите режим «Выпечка» на 60–70 минут. После сигнала проверьте готовность деревянной шпажкой. Если нужно — добавьте ещё 10–15 минут выпечки. Дайте куличу немного остыть, аккуратно достаньте из чаши и остудите на решётке.

Быстрый кулич на кефире без дрожжей

Ингредиенты:

Кефир — 300 мл (тёплый)

Сахар — 120 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. ложки

Мука — 400 г

Масло растительное — 70 мл

Ванилин, изюм, цедра лимона — по вкусу

Соль — щепотка

Приготовление:

Смешайте яйца с сахаром, взбейте венчиком. Добавьте кефир, масло, ванилин, соль и цедру лимона. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Вмешайте изюм или другие сухофрукты. Перелейте массу в смазанную маслом чашу мультиварки. Установите режим «Выпечка» на 60 минут. После сигнала оставьте кулич в мультиварке на 10–15 минут при закрытой крышке. Аккуратно достаньте и дайте остыть.

Этот кулич получится чуть менее воздушным, чем дрожжевой, но очень ароматным, влажным и нежным.

Творожный кулич с цитрусовой цедрой и изюмом

Ингредиенты:

Творог (жирность 5–9%) — 200 г

Мука — 400 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г

Молоко — 120 мл

Сухие дрожжи — 1 ст. ложка

Масло сливочное — 80 г

Изюм, цедра апельсина или лимона — по вкусу

Ванилин, соль

Пошагово:

Подогрейте молоко, добавьте дрожжи и 1 ч. ложку сахара. Дайте настояться 15 минут. Протрите творог через сито. Смешайте его с яйцами, сахаром, ванилином, солью. Влейте дрожжевую смесь, добавьте растопленное масло и порционно — муку. Вмешайте цедру и изюм. Замесите мягкое тесто. Оставьте подниматься на 1–1,5 часа. Переложите тесто в чашу мультиварки, дайте подняться ещё 20 минут на режиме «Подогрев». Готовьте 60–70 минут на режиме «Выпечка». Остудите кулич перед украшением.

Шоколадный кулич с орехами и цукатами

Ингредиенты:

Мука — 400 г

Какао-порошок — 2 ст. ложки

Яйца — 2 шт.

Сахар — 130 г

Молоко — 200 мл

Масло сливочное — 100 г

Дрожжи сухие — 1 ч. ложка

Орехи (грецкие или фундук) — 50 г

Цукаты или шоколадные капли — 50 г

Соль, ванилин

Как готовить:

Смешайте тёплое молоко, дрожжи, немного сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте на 15 минут. Взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, ванилин, какао. Соедините с опарой, постепенно добавляйте муку. Вмешайте орехи и цукаты. Дайте тесту подняться в тёплом месте (около 1,5 часов). Выпекайте в мультиварке 70 минут на «Выпечке». Проверьте шпажкой готовность и остудите кулич.

Постный кулич без яиц и молока

Ингредиенты:

Вода — 250 мл (тёплая)

Сахар — 100 г

Дрожжи сухие — 1 ст. ложка

Мука — 450 г

Масло растительное — 70 мл

Изюм — 80 г

Соль, ваниль, цедра — по вкусу

Инструкция:

В тёплой воде растворите дрожжи, сахар, соль и немного муки. Дайте опаре подняться. Влейте масло, добавьте оставшуюся муку, ваниль и цедру. Замесите тесто, вмешайте изюм и оставьте подниматься на 1–2 часа. Выложите тесто в чашу мультиварки и готовьте 60 минут на «Выпечке». После окончания оставьте на подогреве ещё 10 минут, чтобы не осел.

После остывания каждый кулич можно украсить по своему вкусу: белковой глазурью, посыпкой, сахарной пудрой, глазурью из шоколада или лимонной глазурью с орехами. Хранить такие куличи лучше в герметичных контейнерах или завернув в пищевую плёнку — так они сохранят свежесть и мягкость до 5 дней.

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