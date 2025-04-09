Как приготовить кулич в мультиварке: 5 подробных рецептов для вкусной Пасхи

Пасхальный кулич — это не просто выпечка, а символ весеннего праздника, возрождения и семейного тепла. Раньше его традиционно готовили в духовке, нередко проводя у плиты весь день. Сегодня на помощь приходит мультиварка, с которой приготовить идеальный кулич — пышный, ароматный, с румяной корочкой — становится проще, чем когда-либо. Особенно ценится этот способ за стабильный результат, отсутствие пригорания и удобство. Ниже DNEWS приводит 5 лучших рецептов куличей в мультиварке, которые подойдут как для опытных хозяек, так и для новичков на кухне. Все рецепты адаптированы для современных моделей мультиварок.
Классический дрожжевой кулич в мультиварке
Ингредиенты:
- Мука — 500 г
- Молоко — 250 мл
- Сахар — 150 г
- Яйца — 3 шт. (комнатной температуры)
- Сухие дрожжи — 1 столовая ложка
- Сливочное масло — 100 г (растопить)
- Ванильный сахар — 1 ч. ложка
- Соль — 0,5 ч. ложки
- Изюм — 100 г
- Растительное масло — для смазывания чаши
Пошаговое приготовление:
- Подогрейте молоко до температуры 35–40°C, добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте опару на 15–20 минут в тёплом месте.
- В глубокой миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до пышной пены.
- Добавьте подошедшую опару, растопленное сливочное масло, соль и постепенно введите просеянную муку.
- Замесите мягкое, липкое тесто. Вмешайте вымытый и обсушенный изюм.
- Накройте миску полотенцем и оставьте тесто на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось в объёме вдвое.
- Смажьте чашу мультиварки маслом и аккуратно переложите тесто.
- Установите режим «Подогрев» на 20 минут, чтобы тесто поднялось прямо в чаше.
- Затем выберите режим «Выпечка» на 60–70 минут.
- После сигнала проверьте готовность деревянной шпажкой. Если нужно — добавьте ещё 10–15 минут выпечки.
- Дайте куличу немного остыть, аккуратно достаньте из чаши и остудите на решётке.
Быстрый кулич на кефире без дрожжей
Ингредиенты:
- Кефир — 300 мл (тёплый)
- Сахар — 120 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 2 ч. ложки
- Мука — 400 г
- Масло растительное — 70 мл
- Ванилин, изюм, цедра лимона — по вкусу
- Соль — щепотка
Приготовление:
- Смешайте яйца с сахаром, взбейте венчиком.
- Добавьте кефир, масло, ванилин, соль и цедру лимона.
- Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
- Вмешайте изюм или другие сухофрукты.
- Перелейте массу в смазанную маслом чашу мультиварки.
- Установите режим «Выпечка» на 60 минут.
- После сигнала оставьте кулич в мультиварке на 10–15 минут при закрытой крышке.
- Аккуратно достаньте и дайте остыть.
Этот кулич получится чуть менее воздушным, чем дрожжевой, но очень ароматным, влажным и нежным.
Творожный кулич с цитрусовой цедрой и изюмом
Ингредиенты:
- Творог (жирность 5–9%) — 200 г
- Мука — 400 г
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Молоко — 120 мл
- Сухие дрожжи — 1 ст. ложка
- Масло сливочное — 80 г
- Изюм, цедра апельсина или лимона — по вкусу
- Ванилин, соль
Пошагово:
- Подогрейте молоко, добавьте дрожжи и 1 ч. ложку сахара. Дайте настояться 15 минут.
- Протрите творог через сито. Смешайте его с яйцами, сахаром, ванилином, солью.
- Влейте дрожжевую смесь, добавьте растопленное масло и порционно — муку.
- Вмешайте цедру и изюм. Замесите мягкое тесто.
- Оставьте подниматься на 1–1,5 часа.
- Переложите тесто в чашу мультиварки, дайте подняться ещё 20 минут на режиме «Подогрев».
- Готовьте 60–70 минут на режиме «Выпечка».
- Остудите кулич перед украшением.
Шоколадный кулич с орехами и цукатами
Ингредиенты:
- Мука — 400 г
- Какао-порошок — 2 ст. ложки
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 130 г
- Молоко — 200 мл
- Масло сливочное — 100 г
- Дрожжи сухие — 1 ч. ложка
- Орехи (грецкие или фундук) — 50 г
- Цукаты или шоколадные капли — 50 г
- Соль, ванилин
Как готовить:
- Смешайте тёплое молоко, дрожжи, немного сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте на 15 минут.
- Взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, ванилин, какао.
- Соедините с опарой, постепенно добавляйте муку. Вмешайте орехи и цукаты.
- Дайте тесту подняться в тёплом месте (около 1,5 часов).
- Выпекайте в мультиварке 70 минут на «Выпечке».
- Проверьте шпажкой готовность и остудите кулич.
Постный кулич без яиц и молока
Ингредиенты:
- Вода — 250 мл (тёплая)
- Сахар — 100 г
- Дрожжи сухие — 1 ст. ложка
- Мука — 450 г
- Масло растительное — 70 мл
- Изюм — 80 г
- Соль, ваниль, цедра — по вкусу
Инструкция:
- В тёплой воде растворите дрожжи, сахар, соль и немного муки. Дайте опаре подняться.
- Влейте масло, добавьте оставшуюся муку, ваниль и цедру.
- Замесите тесто, вмешайте изюм и оставьте подниматься на 1–2 часа.
- Выложите тесто в чашу мультиварки и готовьте 60 минут на «Выпечке».
- После окончания оставьте на подогреве ещё 10 минут, чтобы не осел.
После остывания каждый кулич можно украсить по своему вкусу: белковой глазурью, посыпкой, сахарной пудрой, глазурью из шоколада или лимонной глазурью с орехами. Хранить такие куличи лучше в герметичных контейнерах или завернув в пищевую плёнку — так они сохранят свежесть и мягкость до 5 дней.
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