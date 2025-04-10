Постный пирог с вареньем — это вкусная, ароматная и невероятно простая в приготовлении выпечка без яиц, молока и сливочного масла. Он идеально подходит для тех, кто соблюдает пост, придерживается веганской диеты или просто хочет порадовать близких домашним десертом из доступных ингредиентов. Такой пирог отлично подойдёт к чаю, на перекус или даже в дорогу. В этой статье DNEWS расскажет, как приготовить постный пирог с вареньем — классический и шоколадный варианты, а также поделимся советами по начинкам и оформлению.
Ингредиенты для классического постного пирога
Для базового пирога понадобятся:
- 1 стакан варенья (густое, желательно с ягодами);
- 1 стакан тёплой воды;
- 1/2 стакана сахара (можно меньше, если варенье сладкое);
- 1/2 стакана растительного масла без запаха;
- 2 стакана просеянной муки;
- 1 ч. л. соды (гасить не нужно — кислота из варенья справится);
- щепотка соли.
Как готовить:
- В глубокой миске смешайте варенье, воду, масло и сахар. Хорошо перемешайте венчиком или ложкой.
- Всыпьте соль и соду, перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто — оно должно получиться, как густая сметана.
- Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом.
- Вылейте тесто в форму. При желании сверху можно добавить горсть орехов или кусочки фруктов.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
После выпечки дайте пирогу остыть прямо в форме — он будет плотнее, но останется влажным и ароматным.
Шоколадный постный пирог с вареньем
Если хочется чего-то более насыщенного, попробуйте вариант с добавлением какао.
Что нужно:
- 1 стакан варенья (вишнёвое, сливовое — идеально);
- 1 стакан тёплой воды;
- 1/3 стакана растительного масла;
- 2 ст. л. какао-порошка;
- 1/2 стакана сахара;
- 1 ч. л. соды;
- 2 стакана муки;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Варенье, воду, сахар и масло перемешайте до однородности.
- Добавьте какао, соду, соль и снова перемешайте.
- Постепенно введите муку, замешивая тесто без комочков.
- Выпекайте 40 минут при 180 °C.
- Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или покрыть постной глазурью (вода + сахар + какао + немного масла).
Этот вариант особенно нравится детям: насыщенный вкус, лёгкая кислинка от варенья и приятная текстура.
Какие варенья подойдут
Почти любое, главное — не жидкое:
- вишнёвое, черничное, смородиновое;
- абрикосовое или персиковое — дадут лёгкую кислинку;
- клубничное, малиновое — классика сладкого вкуса;
- яблочное с корицей — осенний уютный вариант.
Можно даже смешать варенье с орехами, сухофруктами или кокосовой стружкой для интересной текстуры.
Полезные советы
- Если варенье слишком густое — разбавьте его тёплой водой до нужной консистенции.
- Не открывайте духовку первые 25 минут, иначе пирог осядет.
- Остатки можно нарезать и заморозить порционно — удобно брать на работу или в поездку.
- Готовый пирог хорошо хранится 2–3 дня при комнатной температуре в контейнере.
Постный пирог с вареньем — это тот случай, когда простые ингредиенты дают по-настоящему домашний результат. Легко, быстро и доступно — а главное, без лишнего жира и тяжести. Попробуйте уже сегодня, и вы будете удивлены, насколько вкусной может быть постная выпечка.
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