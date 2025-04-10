Постный пирог с вареньем — это вкусная, ароматная и невероятно простая в приготовлении выпечка без яиц, молока и сливочного масла. Он идеально подходит для тех, кто соблюдает пост, придерживается веганской диеты или просто хочет порадовать близких домашним десертом из доступных ингредиентов. Такой пирог отлично подойдёт к чаю, на перекус или даже в дорогу. В этой статье DNEWS расскажет, как приготовить постный пирог с вареньем — классический и шоколадный варианты, а также поделимся советами по начинкам и оформлению.

Ингредиенты для классического постного пирога

Для базового пирога понадобятся:

1 стакан варенья (густое, желательно с ягодами);

1 стакан тёплой воды;

1/2 стакана сахара (можно меньше, если варенье сладкое);

1/2 стакана растительного масла без запаха;

2 стакана просеянной муки;

1 ч. л. соды (гасить не нужно — кислота из варенья справится);

щепотка соли.

Как готовить:

В глубокой миске смешайте варенье, воду, масло и сахар. Хорошо перемешайте венчиком или ложкой. Всыпьте соль и соду, перемешайте. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто — оно должно получиться, как густая сметана. Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. При желании сверху можно добавить горсть орехов или кусочки фруктов. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

После выпечки дайте пирогу остыть прямо в форме — он будет плотнее, но останется влажным и ароматным.

Шоколадный постный пирог с вареньем

Если хочется чего-то более насыщенного, попробуйте вариант с добавлением какао.

Что нужно:

1 стакан варенья (вишнёвое, сливовое — идеально);

1 стакан тёплой воды;

1/3 стакана растительного масла;

2 ст. л. какао-порошка;

1/2 стакана сахара;

1 ч. л. соды;

2 стакана муки;

щепотка соли.

Приготовление:

Варенье, воду, сахар и масло перемешайте до однородности. Добавьте какао, соду, соль и снова перемешайте. Постепенно введите муку, замешивая тесто без комочков. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или покрыть постной глазурью (вода + сахар + какао + немного масла).

Этот вариант особенно нравится детям: насыщенный вкус, лёгкая кислинка от варенья и приятная текстура.

Какие варенья подойдут

Почти любое, главное — не жидкое:

вишнёвое, черничное, смородиновое;

абрикосовое или персиковое — дадут лёгкую кислинку;

клубничное, малиновое — классика сладкого вкуса;

яблочное с корицей — осенний уютный вариант.

Можно даже смешать варенье с орехами, сухофруктами или кокосовой стружкой для интересной текстуры.

Полезные советы

Если варенье слишком густое — разбавьте его тёплой водой до нужной консистенции.

Не открывайте духовку первые 25 минут, иначе пирог осядет.

Остатки можно нарезать и заморозить порционно — удобно брать на работу или в поездку.

Готовый пирог хорошо хранится 2–3 дня при комнатной температуре в контейнере.

Постный пирог с вареньем — это тот случай, когда простые ингредиенты дают по-настоящему домашний результат. Легко, быстро и доступно — а главное, без лишнего жира и тяжести. Попробуйте уже сегодня, и вы будете удивлены, насколько вкусной может быть постная выпечка.

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