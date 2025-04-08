Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это состояние, которое всё чаще диагностируют не только у детей, но и у взрослых. Его проявления могут мешать учёбе, работе, отношениям, а главное — снижать впевненість у собі. Именно поэтому становится актуальным вопрос: как провести тест на СДВГ и что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых и детей. Правильное понимание симптомов и ранняя диагностика — ключ к улучшению качества жизни.

В Украине диагноз СДВГ часто воспринимается скептически, особенно когда речь идёт о взрослых. Но международные исследования подтверждают: до 70% симптомов, наблюдаемых в детстве, могут сохраняться и после 18 лет. Игнорирование расстройства ведёт к тревожности, депрессии, выгоранию и социальным проблемам. Поэтому DNEWS рассказывает, как проявляется СДВГ на разных этапах жизни, где пройти диагностику и какие есть пути коррекции.

Что такое СДВГ: общая картина

Определение и причины

СДВГ — это нейропсихиатрическое расстройство, которое сопровождается нарушением внимания, импульсивностью и, в ряде случаев, двигательной гиперактивностью. Оно формируется в раннем возрасте и связано с особенностями работы мозга, особенно лобных долей, отвечающих за самоконтроль и регуляцию.

Факторы риска:

Генетическая предрасположенность

Нарушения внутриутробного развития

Психосоціальний стрес в детстве

Черепно-мозговые травмы

СДВГ — не «ленивый характер» и не каприз. Это реальное состояние, требующее комплексного подхода.

Как проявляется СДВГ у детей

Поведенческие признаки

Постоянная подвижность, даже когда надо сидеть спокойно

Проблемы с усидчивостью на уроках

Лёгкая отвлекаемость

Импульсивные действия без обдумывания

Частые конфликты с ровесниками

Забывчивость, теряют вещи

Влияние на учёбу и социализацию

Дети с СДВГ часто сталкиваются с непониманием со стороны учителей и родителей. Их воспринимают как «непослушных» или «неорганизованных», тогда как причина кроется в особенностях восприятия и переработки информации.

Как проявляется СДВГ у взрослых

Основные симптомы

Трудности с концентрацией, особенно при рутинных задачах

Прокрастинация

Импульсивные решения, которые потом вызывают сожаление

Хроническая нехватка времени

Частое переключение с задачи на задачу без завершения

Раздражительность и быстрая утомляемость

Последствия без лечения

У взрослых СДВГ может привести к:

Постоянной тревоге

Депрессии

Проблемам в браке и семье

Финансовым трудностям

Нарушениям сна и зависимости

Знание диагноза позволяет не только объяснить себе происходящее, но и начать путь к восстановлению.

Как провести тест на СДВГ

Онлайн-опросники для первичной оценки

Существуют базовые опросники, которые помогают заподозрить наличие расстройства. Один из самых известных — шкала Вандербильта (для детей) и тест ASRS (для взрослых).

Пример вопросов для взрослых (по шкале ASRS):

Часто ли вы испытываете трудности с завершением начатых задач?

Легко ли вы отвлекаетесь на посторонние стимулы?

Часто ли вы забываете договорённости, встречи или поручения?

Если хотя бы половина ответов положительна — стоит обратиться к специалисту.

Куда обращаться

Диагноз СДВГ должен ставить врач — детский психиатр, невролог, психотерапевт. Диагностика может включать:

Интервью с пациентом и родителями (если речь о ребёнке)

Шкалы наблюдений

Нейропсихологическое тестирование

Исключение других расстройств (аутизм, тревожность, депрессия)

Методы лечения и коррекции

Немедикаментозная помощь

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — помогает контролировать импульсы, формировать полезные привычки

— помогает контролировать импульсы, формировать полезные привычки Организационная помощь — расписания, напоминания, визуальные чек-листы

— расписания, напоминания, визуальные чек-листы Психообразование — понимание, как работает мозг при СДВГ

— понимание, как работает мозг при СДВГ Поддержка семьи — ключевой элемент успешной коррекции

Медикаментозная терапия

Назначается только специалистом. Препараты помогают регулировать уровни дофамина и норадреналина, улучшая концентрацию и самоконтроль.

Упражнения и диета

Физическая активность (особенно аэробные нагрузки) снижает тревожность

Диета с достаточным количеством омега-3, витаминов группы В, магния

Ограничение сахара, кофеина и полуфабрикатов

Cравнение СДВГ у детей и взрослых

Симптомы У детей У взрослых Невнимательность Неусидчивость на уроках, ошибки Отвлечение на работе, забывчивость Импульсивность Перебивает, не ждёт очереди Резкие решения, вспыльчивость Гиперактивность Постоянное движение Внутреннее напряжение Эмоциональные реакции Плаксивость, капризы Раздражение, тревожность

Что делать при подозрении на СДВГ

Пройти онлайн-тест (ASRS или Vanderbilt)

По возможности — записаться к психиатру или неврологу

Начать вести дневник поведения и самонаблюдений

Снизить уровень стресса и перегрузки

Искать поддержку у близких и в психотерапии

Если вы замечаете у себя или у ребёнка постоянную забывчивость, сложности с концентрацией, проблемы в учёбе или работе, не игнорируйте эти сигналы. Понять, как провести тест на СДВГ и что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых и детей, — значит сделать первый шаг к решению.

СДВГ — это не приговор, а состояние, с которым можно жить, работать, быть успешным и счастливым. Главное — знать, что вы не один, и помощь существует. Современные подходы и осведомлённость делают путь к улучшению намного доступнее.

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