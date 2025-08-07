Четверг, 7 августа, 2025
18.2 C
Киев
type here...
Как определить, что у вас начинается катаракта: симптомы, тесты, капли и признаки, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.
Как определить, что у вас начинается катаракта: симптомы, тесты, капли и признаки, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Как распознать начало катаракты и не упустить момент

Катаракта — заболевание, которое подкрадывается незаметно, медленно прогрессирует и может привести к полной утрате зрения, если его игнорировать. Но есть хорошие новости: если вовремя заметить первые признаки, восстановление зрения возможно и без операции. Эта статья поможет вам понять, начинается ли катаракта, какие ощущения должны насторожить и на что нужно обращать внимание в повседневной жизни.

По статистике, катаракта диагностируется у 50% людей старше 70 лет. Но возраст — не единственный фактор. Болезнь может появиться у молодых из-за диабета, травм, гормональных препаратов, курения, облучения и даже длительного воздействия солнца. Многие списывают начальные проявления на усталость или возрастные изменения. Это опасная ошибка.

В этом материале от DNEWS мы подробно разберем, как определить, что у вас начинается катаракта, какие виды заболевания существуют, какие обследования действительно важны, когда стоит идти к офтальмологу, и можно ли затормозить развитие болезни. Вы узнаете о симптомах, которых нельзя игнорировать, способах самодиагностики, а также о современных методах коррекции и профилактики.

Содержание

Что такое катаракта и чем она опасна

Понять природу катаракты важно для точного распознавания начальных симптомов. Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, прозрачной линзы, которая отвечает за фокусировку изображения на сетчатке. В норме хрусталик пропускает свет и помогает видеть чётко. При катаракте он становится мутным, свет рассеивается, изображение теряет резкость. Это можно сравнить с мутным стеклом: чем сильнее помутнение, тем хуже зрение. Катаракта может развиваться медленно, и многие годы человек даже не подозревает о наличии проблемы. Но уже на ранних стадиях она снижает качество жизни: мешает читать, водить машину, различать лица и цвета.

Причины появления катаракты

Заболевание может развиться по множеству причин. Вот самые распространённые:

  • Возрастные изменения (более 70% случаев)
  • Травмы глаз
  • Хронические заболевания (например, диабет)
  • Приём кортикостероидов
  • Радиация, УФ-излучение
  • Курение и алкоголь

Кому особенно важно быть начеку

Наибольший риск у следующих групп:

  • Люди старше 55 лет
  • Диабетики
  • Те, кто работает на солнце или в радиационных условиях
  • Пациенты с глазными воспалениями и травмами
  • Курящие и злоупотребляющие алкоголем

Если вы входите хотя бы в одну из этих групп, понимание, что начинается катаракта, может стать критичным для здоровья глаз.

Основные симптомы начальной катаракты

В начальной стадии симптомы могут быть едва заметны, но уже достаточно характерны. Главное — научиться их распознавать и не игнорировать. Ниже описаны признаки, при которых стоит насторожиться.

Зрение стало мутным или расфокусированным

Многие описывают это как «туман в глазах». Чтение становится менее комфортным, глаза устают быстрее, трудно различать мелкий шрифт даже при хорошем освещении.

Появление ореолов вокруг источников света

Это особенно заметно при вождении в тёмное время суток. Фары машин, уличные фонари как будто окружены сияющими кругами. Это признак того, что свет рассеивается мутным хрусталиком.

Повышенная чувствительность к свету

Обычное дневное освещение начинает вызывать дискомфорт, появляется слезотечение и желание прикрыть глаза даже без солнца. Это частый симптом начальной катаракты.

Потребность в ярком освещении при чтении

Если вы стали чаще включать настольную лампу или подносить книгу ближе к глазам, это может указывать на снижение прозрачности хрусталика.

Меняется цветовое восприятие

Катаракта искажает передачу цветов. Всё кажется тусклым, с желтоватым оттенком. Люди часто жалуются, что «всё стало серым», или замечают, что белые предметы стали жёлтоватыми.

Затуманенность одного глаза

Часто катаракта развивается в одном глазу быстрее, чем в другом. Важно сравнивать зрение поочерёдно — если один глаз «хуже видит», это веский повод пройти обследование.

Частая смена очков

Если за год вы уже дважды меняли линзы и зрение снова ухудшается — вероятно, дело не в близорукости или дальнозоркости, а в катаракте.

Виды катаракты и как их распознать

Катаракта не всегда одинаковая. Существует несколько видов, каждый из которых проявляется по-разному.

Ядерная катаракта

Развивается в центре хрусталика. Характерна для пожилых людей. Главный симптом — постепенное снижение дальнего зрения. Чтение может не страдать до последнего.

Кортикальная катаракта

Поражает периферию хрусталика. Пациенты часто жалуются на блики и ореолы, особенно ночью. Свет может слепить даже в пасмурную погоду.

Заднекапсульная катаракта

Чаще всего наблюдается у диабетиков и молодых людей. Быстро снижает зрение, особенно в ярком свете. Нередко сопровождается двоением и быстрой утомляемостью глаз.

Самодиагностика: можно ли понять самому

Иногда человек может заподозрить катаракту сам — особенно если симптомы становятся регулярными. Вот несколько простых способов проверить зрение:

Сравните зрение каждого глаза по отдельности

Закройте один глаз и прочитайте текст на экране или на бумаге. Потом поменяйте глаз. Если один глаз видит заметно хуже — пора к офтальмологу.

Проверьте восприятие цвета

Найдите чистый белый предмет (например, лист бумаги) и посмотрите на него поочерёдно каждым глазом. Если в одном случае он кажется более жёлтым — это тревожный сигнал.

Тест на ореолы

Посмотрите на лампу или фару ночью — видны ли вокруг неё радужные круги? Если да — это может быть началом катаракты.

Когда обращаться к врачу и какие анализы сдавать

Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов остановить или замедлить болезнь. Особенно это важно, если вы обнаружили несколько из вышеуказанных симптомов.

Необходимые обследования

  • Визометрия — проверка остроты зрения
  • Биомикроскопия — оценка состояния хрусталика под микроскопом
  • Офтальмоскопия — исследование глазного дна
  • Тонометрия — измерение внутриглазного давления

Эти обследования можно пройти за 30–40 хвилин в любой офтальмологической клинике.

Что скажет врач

Если диагноз подтвердится, врач определит степень зрелости катаракты и подберёт подходящий метод коррекции. На ранней стадии возможно медикаментозное лечение или отсрочка операции.

Можно ли остановить катаракту без операции

На сегодняшний день операция — единственный способ полностью устранить катаракту. Но если болезнь только началась, можно затормозить её развитие с помощью профилактики и медикаментозных капель.

Глазные капли

Некоторые капли, например, с пиреноксином, таурином или витаминами, могут замедлить прогресс катаракты. Их назначает врач. Самолечение здесь недопустимо.

Защита от ультрафиолета

Обязательно носите солнцезащитные очки с UV-фильтром. УФ-лучи ускоряют старение хрусталика.

Контроль хронических заболеваний

Стабилизация уровня сахара при диабете и артериального давления снижает риск прогрессирования катаракты. Диета, активность и отказ от вредных привычек — основа профилактики.

Современные методы лечения катаракты

Когда болезнь мешает жить — назначается операция по замене хрусталика. Это быстрая и безболезненная процедура.

Факоэмульсификация

Самый распространённый метод. Через микропрокол мутный хрусталик удаляется ультразвуком и заменяется на искусственный. Вся процедура длится около 15 хвилин.

Лазерная катарактальная хирургия

Точнее и безопаснее традиционной. Используется фемтосекундный лазер, что снижает риск осложнений. Операция проводится амбулаторно.

Реабилитация и прогноз

Зрение восстанавливается уже через несколько дней. Более 95% пациентов полностью возвращают зрение. Главное — соблюдать рекомендации врача и регулярно проходить осмотр.

Как не упустить момент

Понять, что начинается катаракта — значит сохранить зрение. Не игнорируйте первые признаки: затуманенность, ореолы, чувствительность к свету, изменения цвета. Даже лёгкие симптомы требуют внимания.

Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще будет остановить болезнь. Обследование займёт меньше часа, а результат может сохранить вам годы полноценной жизни. Будьте внимательны к глазам — и они прослужат вам дольше.

Ранее мы писали о том, как улучшить зрение без очков: 5 простых решений.

Горячее за неделю

Статьи

Почему у учителей отпуск 56 дней

0
Почему учителя получают 56 дней отпуска. Разбираемся, что стоит за этой нормой, и какие факторы влияют на продолжительность отдыха педагогов.
Общество

Магнитная буря 8 августа 2025 года: точный прогноз и влияние по часам

0
8 августа 2025 года магнитная буря не ожидается. Прогноз показывает утреннее повышение до N2, дальше — стабильный фон. Вся картина по часам.
Культура

Как провести обряд очищения квартиры от негатива и плохой энергии

0
Как провести обряд очищения квартиры от негатива — сильные ритуалы с солью, свечами, молитвами, с точным временем и полным описанием действий.
Статьи

Как утилизировать органический мусор и отходы на дачном участке

0
Практичные способы утилизации органического мусора на даче: компост, мульча, биогумус, ферментация, биогаз. Как использовать отходы с пользой.
Общество

Лунная мудрость 6 августа 2025 года: день знаний, интуиции и точных решений

0
Лунный день 6 августа 2025 — день обучения, интуиции и внутренней концентрации. Как использовать энергетику Козерога с максимальной пользой?

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как убрать жирный блеск в Т-зоне быстро и надолго: лучшие методы
Следующая статья
Как правильно ухаживать за брекетами: советы для чистоты и здоровья

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как повысить либидо и вернуть сексуальное желание

0
Реальные советы, как повысить либидо, питание, спорт, витамины, причины снижения и шаги для возвращения сексуального желания.

Лунная сила 7 августа 2025: день действий, решений и уверенности

0
7 августа 2025 года — идеальный день для решительных действий. Луна в Козероге и 14-й лунный день создают мощный энергетический поток.

Правила макияжа для чувствительных глаз: секреты красоты и комфорта

0
Узнайте, как выбрать безопасный макияж для чувствительных глаз, избегать раздражений и создавать красивый, комфортный образ.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.