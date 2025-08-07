Катаракта — заболевание, которое подкрадывается незаметно, медленно прогрессирует и может привести к полной утрате зрения, если его игнорировать. Но есть хорошие новости: если вовремя заметить первые признаки, восстановление зрения возможно и без операции. Эта статья поможет вам понять, начинается ли катаракта, какие ощущения должны насторожить и на что нужно обращать внимание в повседневной жизни.

По статистике, катаракта диагностируется у 50% людей старше 70 лет. Но возраст — не единственный фактор. Болезнь может появиться у молодых из-за диабета, травм, гормональных препаратов, курения, облучения и даже длительного воздействия солнца. Многие списывают начальные проявления на усталость или возрастные изменения. Это опасная ошибка.

В этом материале от DNEWS мы подробно разберем, как определить, что у вас начинается катаракта, какие виды заболевания существуют, какие обследования действительно важны, когда стоит идти к офтальмологу, и можно ли затормозить развитие болезни. Вы узнаете о симптомах, которых нельзя игнорировать, способах самодиагностики, а также о современных методах коррекции и профилактики.

Что такое катаракта и чем она опасна

Понять природу катаракты важно для точного распознавания начальных симптомов. Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, прозрачной линзы, которая отвечает за фокусировку изображения на сетчатке. В норме хрусталик пропускает свет и помогает видеть чётко. При катаракте он становится мутным, свет рассеивается, изображение теряет резкость. Это можно сравнить с мутным стеклом: чем сильнее помутнение, тем хуже зрение. Катаракта может развиваться медленно, и многие годы человек даже не подозревает о наличии проблемы. Но уже на ранних стадиях она снижает качество жизни: мешает читать, водить машину, различать лица и цвета.

Причины появления катаракты

Заболевание может развиться по множеству причин. Вот самые распространённые:

Возрастные изменения (более 70% случаев)

Травмы глаз

Хронические заболевания (например, диабет)

Приём кортикостероидов

Радиация, УФ-излучение

Курение и алкоголь

Кому особенно важно быть начеку

Наибольший риск у следующих групп:

Люди старше 55 лет

Диабетики

Те, кто работает на солнце или в радиационных условиях

Пациенты с глазными воспалениями и травмами

Курящие и злоупотребляющие алкоголем

Если вы входите хотя бы в одну из этих групп, понимание, что начинается катаракта, может стать критичным для здоровья глаз.

Основные симптомы начальной катаракты

В начальной стадии симптомы могут быть едва заметны, но уже достаточно характерны. Главное — научиться их распознавать и не игнорировать. Ниже описаны признаки, при которых стоит насторожиться.

Зрение стало мутным или расфокусированным

Многие описывают это как «туман в глазах». Чтение становится менее комфортным, глаза устают быстрее, трудно различать мелкий шрифт даже при хорошем освещении.

Появление ореолов вокруг источников света

Это особенно заметно при вождении в тёмное время суток. Фары машин, уличные фонари как будто окружены сияющими кругами. Это признак того, что свет рассеивается мутным хрусталиком.

Повышенная чувствительность к свету

Обычное дневное освещение начинает вызывать дискомфорт, появляется слезотечение и желание прикрыть глаза даже без солнца. Это частый симптом начальной катаракты.

Потребность в ярком освещении при чтении

Если вы стали чаще включать настольную лампу или подносить книгу ближе к глазам, это может указывать на снижение прозрачности хрусталика.

Меняется цветовое восприятие

Катаракта искажает передачу цветов. Всё кажется тусклым, с желтоватым оттенком. Люди часто жалуются, что «всё стало серым», или замечают, что белые предметы стали жёлтоватыми.

Затуманенность одного глаза

Часто катаракта развивается в одном глазу быстрее, чем в другом. Важно сравнивать зрение поочерёдно — если один глаз «хуже видит», это веский повод пройти обследование.

Частая смена очков

Если за год вы уже дважды меняли линзы и зрение снова ухудшается — вероятно, дело не в близорукости или дальнозоркости, а в катаракте.

Виды катаракты и как их распознать

Катаракта не всегда одинаковая. Существует несколько видов, каждый из которых проявляется по-разному.

Ядерная катаракта

Развивается в центре хрусталика. Характерна для пожилых людей. Главный симптом — постепенное снижение дальнего зрения. Чтение может не страдать до последнего.

Кортикальная катаракта

Поражает периферию хрусталика. Пациенты часто жалуются на блики и ореолы, особенно ночью. Свет может слепить даже в пасмурную погоду.

Заднекапсульная катаракта

Чаще всего наблюдается у диабетиков и молодых людей. Быстро снижает зрение, особенно в ярком свете. Нередко сопровождается двоением и быстрой утомляемостью глаз.

Самодиагностика: можно ли понять самому

Иногда человек может заподозрить катаракту сам — особенно если симптомы становятся регулярными. Вот несколько простых способов проверить зрение:

Сравните зрение каждого глаза по отдельности

Закройте один глаз и прочитайте текст на экране или на бумаге. Потом поменяйте глаз. Если один глаз видит заметно хуже — пора к офтальмологу.

Проверьте восприятие цвета

Найдите чистый белый предмет (например, лист бумаги) и посмотрите на него поочерёдно каждым глазом. Если в одном случае он кажется более жёлтым — это тревожный сигнал.

Тест на ореолы

Посмотрите на лампу или фару ночью — видны ли вокруг неё радужные круги? Если да — это может быть началом катаракты.

Когда обращаться к врачу и какие анализы сдавать

Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов остановить или замедлить болезнь. Особенно это важно, если вы обнаружили несколько из вышеуказанных симптомов.

Необходимые обследования

Визометрия — проверка остроты зрения

Биомикроскопия — оценка состояния хрусталика под микроскопом

Офтальмоскопия — исследование глазного дна

Тонометрия — измерение внутриглазного давления

Эти обследования можно пройти за 30–40 хвилин в любой офтальмологической клинике.

Что скажет врач

Если диагноз подтвердится, врач определит степень зрелости катаракты и подберёт подходящий метод коррекции. На ранней стадии возможно медикаментозное лечение или отсрочка операции.

Можно ли остановить катаракту без операции

На сегодняшний день операция — единственный способ полностью устранить катаракту. Но если болезнь только началась, можно затормозить её развитие с помощью профилактики и медикаментозных капель.

Глазные капли

Некоторые капли, например, с пиреноксином, таурином или витаминами, могут замедлить прогресс катаракты. Их назначает врач. Самолечение здесь недопустимо.

Защита от ультрафиолета

Обязательно носите солнцезащитные очки с UV-фильтром. УФ-лучи ускоряют старение хрусталика.

Контроль хронических заболеваний

Стабилизация уровня сахара при диабете и артериального давления снижает риск прогрессирования катаракты. Диета, активность и отказ от вредных привычек — основа профилактики.

Современные методы лечения катаракты

Когда болезнь мешает жить — назначается операция по замене хрусталика. Это быстрая и безболезненная процедура.

Факоэмульсификация

Самый распространённый метод. Через микропрокол мутный хрусталик удаляется ультразвуком и заменяется на искусственный. Вся процедура длится около 15 хвилин.

Лазерная катарактальная хирургия

Точнее и безопаснее традиционной. Используется фемтосекундный лазер, что снижает риск осложнений. Операция проводится амбулаторно.

Реабилитация и прогноз

Зрение восстанавливается уже через несколько дней. Более 95% пациентов полностью возвращают зрение. Главное — соблюдать рекомендации врача и регулярно проходить осмотр.

Как не упустить момент

Понять, что начинается катаракта — значит сохранить зрение. Не игнорируйте первые признаки: затуманенность, ореолы, чувствительность к свету, изменения цвета. Даже лёгкие симптомы требуют внимания.

Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще будет остановить болезнь. Обследование займёт меньше часа, а результат может сохранить вам годы полноценной жизни. Будьте внимательны к глазам — и они прослужат вам дольше.

