Катаракта — заболевание, которое подкрадывается незаметно, медленно прогрессирует и может привести к полной утрате зрения, если его игнорировать. Но есть хорошие новости: если вовремя заметить первые признаки, восстановление зрения возможно и без операции. Эта статья поможет вам понять, начинается ли катаракта, какие ощущения должны насторожить и на что нужно обращать внимание в повседневной жизни.
По статистике, катаракта диагностируется у 50% людей старше 70 лет. Но возраст — не единственный фактор. Болезнь может появиться у молодых из-за диабета, травм, гормональных препаратов, курения, облучения и даже длительного воздействия солнца. Многие списывают начальные проявления на усталость или возрастные изменения. Это опасная ошибка.
В этом материале от DNEWS мы подробно разберем, как определить, что у вас начинается катаракта, какие виды заболевания существуют, какие обследования действительно важны, когда стоит идти к офтальмологу, и можно ли затормозить развитие болезни. Вы узнаете о симптомах, которых нельзя игнорировать, способах самодиагностики, а также о современных методах коррекции и профилактики.
Что такое катаракта и чем она опасна
Понять природу катаракты важно для точного распознавания начальных симптомов. Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, прозрачной линзы, которая отвечает за фокусировку изображения на сетчатке. В норме хрусталик пропускает свет и помогает видеть чётко. При катаракте он становится мутным, свет рассеивается, изображение теряет резкость. Это можно сравнить с мутным стеклом: чем сильнее помутнение, тем хуже зрение. Катаракта может развиваться медленно, и многие годы человек даже не подозревает о наличии проблемы. Но уже на ранних стадиях она снижает качество жизни: мешает читать, водить машину, различать лица и цвета.
Причины появления катаракты
Заболевание может развиться по множеству причин. Вот самые распространённые:
- Возрастные изменения (более 70% случаев)
- Травмы глаз
- Хронические заболевания (например, диабет)
- Приём кортикостероидов
- Радиация, УФ-излучение
- Курение и алкоголь
Кому особенно важно быть начеку
Наибольший риск у следующих групп:
- Люди старше 55 лет
- Диабетики
- Те, кто работает на солнце или в радиационных условиях
- Пациенты с глазными воспалениями и травмами
- Курящие и злоупотребляющие алкоголем
Если вы входите хотя бы в одну из этих групп, понимание, что начинается катаракта, может стать критичным для здоровья глаз.
Основные симптомы начальной катаракты
В начальной стадии симптомы могут быть едва заметны, но уже достаточно характерны. Главное — научиться их распознавать и не игнорировать. Ниже описаны признаки, при которых стоит насторожиться.
Зрение стало мутным или расфокусированным
Многие описывают это как «туман в глазах». Чтение становится менее комфортным, глаза устают быстрее, трудно различать мелкий шрифт даже при хорошем освещении.
Появление ореолов вокруг источников света
Это особенно заметно при вождении в тёмное время суток. Фары машин, уличные фонари как будто окружены сияющими кругами. Это признак того, что свет рассеивается мутным хрусталиком.
Повышенная чувствительность к свету
Обычное дневное освещение начинает вызывать дискомфорт, появляется слезотечение и желание прикрыть глаза даже без солнца. Это частый симптом начальной катаракты.
Потребность в ярком освещении при чтении
Если вы стали чаще включать настольную лампу или подносить книгу ближе к глазам, это может указывать на снижение прозрачности хрусталика.
Меняется цветовое восприятие
Катаракта искажает передачу цветов. Всё кажется тусклым, с желтоватым оттенком. Люди часто жалуются, что «всё стало серым», или замечают, что белые предметы стали жёлтоватыми.
Затуманенность одного глаза
Часто катаракта развивается в одном глазу быстрее, чем в другом. Важно сравнивать зрение поочерёдно — если один глаз «хуже видит», это веский повод пройти обследование.
Частая смена очков
Если за год вы уже дважды меняли линзы и зрение снова ухудшается — вероятно, дело не в близорукости или дальнозоркости, а в катаракте.
Виды катаракты и как их распознать
Катаракта не всегда одинаковая. Существует несколько видов, каждый из которых проявляется по-разному.
Ядерная катаракта
Развивается в центре хрусталика. Характерна для пожилых людей. Главный симптом — постепенное снижение дальнего зрения. Чтение может не страдать до последнего.
Кортикальная катаракта
Поражает периферию хрусталика. Пациенты часто жалуются на блики и ореолы, особенно ночью. Свет может слепить даже в пасмурную погоду.
Заднекапсульная катаракта
Чаще всего наблюдается у диабетиков и молодых людей. Быстро снижает зрение, особенно в ярком свете. Нередко сопровождается двоением и быстрой утомляемостью глаз.
Самодиагностика: можно ли понять самому
Иногда человек может заподозрить катаракту сам — особенно если симптомы становятся регулярными. Вот несколько простых способов проверить зрение:
Сравните зрение каждого глаза по отдельности
Закройте один глаз и прочитайте текст на экране или на бумаге. Потом поменяйте глаз. Если один глаз видит заметно хуже — пора к офтальмологу.
Проверьте восприятие цвета
Найдите чистый белый предмет (например, лист бумаги) и посмотрите на него поочерёдно каждым глазом. Если в одном случае он кажется более жёлтым — это тревожный сигнал.
Тест на ореолы
Посмотрите на лампу или фару ночью — видны ли вокруг неё радужные круги? Если да — это может быть началом катаракты.
Когда обращаться к врачу и какие анализы сдавать
Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов остановить или замедлить болезнь. Особенно это важно, если вы обнаружили несколько из вышеуказанных симптомов.
Необходимые обследования
- Визометрия — проверка остроты зрения
- Биомикроскопия — оценка состояния хрусталика под микроскопом
- Офтальмоскопия — исследование глазного дна
- Тонометрия — измерение внутриглазного давления
Эти обследования можно пройти за 30–40 хвилин в любой офтальмологической клинике.
Что скажет врач
Если диагноз подтвердится, врач определит степень зрелости катаракты и подберёт подходящий метод коррекции. На ранней стадии возможно медикаментозное лечение или отсрочка операции.
Можно ли остановить катаракту без операции
На сегодняшний день операция — единственный способ полностью устранить катаракту. Но если болезнь только началась, можно затормозить её развитие с помощью профилактики и медикаментозных капель.
Глазные капли
Некоторые капли, например, с пиреноксином, таурином или витаминами, могут замедлить прогресс катаракты. Их назначает врач. Самолечение здесь недопустимо.
Защита от ультрафиолета
Обязательно носите солнцезащитные очки с UV-фильтром. УФ-лучи ускоряют старение хрусталика.
Контроль хронических заболеваний
Стабилизация уровня сахара при диабете и артериального давления снижает риск прогрессирования катаракты. Диета, активность и отказ от вредных привычек — основа профилактики.
Современные методы лечения катаракты
Когда болезнь мешает жить — назначается операция по замене хрусталика. Это быстрая и безболезненная процедура.
Факоэмульсификация
Самый распространённый метод. Через микропрокол мутный хрусталик удаляется ультразвуком и заменяется на искусственный. Вся процедура длится около 15 хвилин.
Лазерная катарактальная хирургия
Точнее и безопаснее традиционной. Используется фемтосекундный лазер, что снижает риск осложнений. Операция проводится амбулаторно.
Реабилитация и прогноз
Зрение восстанавливается уже через несколько дней. Более 95% пациентов полностью возвращают зрение. Главное — соблюдать рекомендации врача и регулярно проходить осмотр.
Как не упустить момент
Понять, что начинается катаракта — значит сохранить зрение. Не игнорируйте первые признаки: затуманенность, ореолы, чувствительность к свету, изменения цвета. Даже лёгкие симптомы требуют внимания.
Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще будет остановить болезнь. Обследование займёт меньше часа, а результат может сохранить вам годы полноценной жизни. Будьте внимательны к глазам — и они прослужат вам дольше.
Ранее мы писали о том, как улучшить зрение без очков: 5 простых решений.