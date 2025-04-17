Как растут фисташки и правда ли их собирают ночью

Фисташки давно завоевали любовь гурманов во всём мире. Их добавляют в десерты, мороженое, салаты, используют в кулинарии и диетическом питании. Но мало кто знает, как растут фисташки в природе, где и в каких условиях они культивируются, и правда ли, что фисташки собирают исключительно ночью. За этой неприметной на вид ореховой закуской стоит удивительный процесс — от цветения деревьев до механизированного сбора. В этой статье DNEWS раскроет все секреты фисташек: как они растут, зреют, когда и зачем их собирают в тёмное время суток.

Где и как растут фисташки

Природная среда и особенности выращивания

Фисташки растут на деревьях, которые принадлежат к роду Pistacia, семейства сумаховых. Самый известный и культивируемый вид — фисташка настоящая (Pistacia vera). Это листопадное дерево, которое может достигать 5–10 метров в высоту и доживать до 300 лет.

Фисташковое дерево любит:

сухой, жаркий климат

бедную, хорошо дренированную почву

большое количество солнечного света

Именно поэтому фисташковые плантации распространены в таких странах, как Иран, США (особенно Калифорния), Турция, Сирия, Греция, Испания. Также небольшие посадки есть в Италии и Израиле.

Фисташка отличается высокой засухоустойчивостью и легко переносит экстремальные температуры — от +50°C днём до лёгких заморозков ночью.

Как фисташки растут на дереве

От цветка до ореха

Фисташка — двудомное растение. Это означает, что мужские и женские цветки растут на отдельных деревьях. Для опыления требуется ветер, поэтому на каждые 7–8 женских деревьев сажают одно мужское.

Весной деревья зацветают, и после опыления на женских особях начинают формироваться гроздья с плодами. Спелые фисташки — это не орехи в классическом понимании, а семена костянки. Когда они созревают, их оболочка трескается, а внутри появляется тот самый «орешек» с характерной формой.

Созревание длится 6–7 месяцев. Визуально зрелая фисташка открывается сама — это и есть сигнал к сбору.

Когда собирают фисташки

Период сбора урожая

Сбор урожая начинается в конце августа и длится до середины октября — в зависимости от региона и климатических условий. За это время плантации должны быть полностью очищены от плодов, иначе они могут начать плесневеть прямо на деревьях.

Плоды снимают за один раз с каждого дерева, потому что созревают они одновременно. Чем быстрее фисташки окажутся вне оболочки и будут просушены, тем выше будет их качество и вкус.

Правда ли, что фисташки собирают ночью

Откуда пошёл миф

Существует популярное мнение, что фисташки собирают исключительно ночью, потому что под влиянием дневного солнца скорлупа якобы громко «хлопает» и раскрывается, а днём урожай теряется. Однако это не совсем так.

Правда: скорлупа действительно может «щелкать» при резком раскрытии из-за перепада температур. В очень жарком климате, особенно в Иране или Турции, фисташка может раскрываться с характерным хлопком.

Но: массовый сбор урожая производится не ночью, а преимущественно днём или ранним утром, когда температура воздуха не так высока. Никакой зависимости между ночью и раскрытием скорлупы нет.

Миф о ночной сборке пошёл, скорее всего, из-за поэтических образов и восточного фольклора, где фисташки называли «поющими орехами». Но на практике сельхозтехника работает при свете дня, и сбор происходит с применением автоматических встряхивателей.

Как собирают фисташки на плантациях

Механизированный и ручной труд

Современные фермы используют технику — специальные встряхивающие машины, которые обхватывают ствол дерева и за несколько секунд сбрасывают плоды на расстеленные под деревьями полотна или специальные сборочные платформы.

Затем плоды:

отделяют от оболочки

промывают

быстро сушат на солнце или в сушильных камерах

сортируют по качеству и размеру

В более традиционных хозяйствах, например в Иране или Афганистане, фисташки могут собирать вручную — палками сбивая плоды на простыни или вручную обдирая грозди. Это трудоёмкий, но бережный процесс.

Сколько фисташек даёт одно дерево

Урожайность и возраст

Фисташковое дерево начинает плодоносить через 7–10 лет после посадки. Максимальный урожай достигается к 15–20 годам.

С одного взрослого дерева можно собрать до 20–25 кг фисташек в год, в зависимости от сорта, условий и ухода. Интересно, что урожайность носит цикличный характер: один год — обильный, следующий — скромный. Это естественный биологический ритм дерева.

Почему фисташки такие дорогие

Причины высокой цены

Фисташки — одни из самых дорогих орехов в мире. Причины:

долгий период до начала плодоношения

ограниченные климатические зоны выращивания

трудоёмкий сбор и обработка

потери урожая из-за вредителей, жары и плесени

спрос значительно превышает предложение

К тому же, фисташка требует тщательной сушки и хранения. Малейшая ошибка может привести к появлению опасной плесени — афлатоксина.

Как выбрать качественные фисташки

скорлупа слегка раскрыта, без пятен и налёта

ядро внутри зелёное, плотное, без горечи

запах — свежий, ореховый, без затхлости

упаковка герметичная, срок годности не превышен

Фисташка — это не просто вкусный орешек, а результат многолетнего труда, уникального климата и точного сбора. Хотя миф о ночной сборке звучит красиво, в реальности фисташки собирают в светлое время суток, быстро обрабатывают и сушат. Каждый раз, когда вы берёте горсть этих зелёных «семечек», вы держите в руках продукт, путь которого начался задолго до вас — под жарким солнцем, в пыли и ветре пустынных плантаций.

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