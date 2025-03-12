Как сделать поездку плацкартом комфортной: советы для путешественников

Многие украинцы выбирают плацкартные вагоны «Укрзализныци» не только из-за экономии, но и для безопасности. Хотя места для каждого пассажира немного, есть несколько способов сделать путешествие гораздо более приятным.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «novyny.live», следуя этим простым советам, ваше путешествие по плацкарту станет значительно более приятным и комфортным.

Удобная одежда – залог комфорта

Чтобы чувствовать себя комфортно, возьмите в дорогу свободный спортивный костюм и удобные тапочки. Лучше выбирать одежду из натуральных тканей, что позволяет коже дышать. Весной и осенью не забудьте о теплых носках и кофтах, ведь температура в вагоне может быть непредсказуемой.

Как избежать шума

В плацкарте вы вряд ли застраховаетесь от храпа соседей или плача детей. Спасти ситуацию помогут беруши, которые можно приобрести в любой аптеке.

Еда для путешествия

Если не хотите полагаться на вагонный буфет, подготовьте себе перекусы заранее. Оптимальный выбор – фрукты, орехи, сухофрукты или домашние сэндвичи. Долгая дорога – не повод оставаться голодным, поэтому следует взять еду на несколько приемов.

Гигиена – прежде всего

Важно иметь с собой влажные и сухие салфетки, антисептик и туалетную бумагу. Хотя эти средства в вагонах, их качество и чистота оставляют желать лучшего.

Зарядные устройства и развлечения

Розетки в вагонах не всегда работают, поэтому лучше иметь при себе павербанк на 2500 мАч или больше. Благодаря полному заряду смартфона или ноутбука поездка пройдет быстрее, а по прибытии вы без проблем закажете такси.