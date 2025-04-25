Каждая фигура — уникальна, и не существует «правильных» форм. Тем не менее, многим женщинам хочется визуально скорректировать выпирающий живот — особенно если он немного выделяется под одеждой. Причины могут быть разными: особенности телосложения, после родов, возрастные изменения или просто особенности осанки. Важно помнить: цель — не спрятать себя, а подчеркнуть достоинства и чувствовать себя комфортно.

В этой статье DNEWS стилисты делятся практичными и стильными советами, как визуально скрыть выпирающий живот с помощью одежды, не жертвуя удобством и уверенностью.

Носите вещи с завышенной талией

Юбки, брюки и джинсы с завышенной посадкой помогают мягко утянуть зону живота и сформировать более чёткий силуэт. Такая посадка делает акцент на самой тонкой части тела — чуть выше пупка, визуально вытягивает фигуру и создаёт эффект стройности.

Идеально: юбка-карандаш с высокой талией, брюки-палаццо или джинсы-мом.

Выбирайте одежду из плотных тканей

Мягкие, тонкие материалы могут подчёркивать даже незначительные неровности. А вот трикотаж средней плотности, костюмные ткани, деним или хлопок с добавлением эластана хорошо держат форму и визуально сглаживают живот.

Избегайте сильно облегающих вещей из тонкой ткани — они подчеркивают то, что вы хотите скрыть.

Скажите «да» вертикалям

Вертикальные линии, швы, молнии, планки, складки и принты вытягивают силуэт и отвлекают внимание от проблемной зоны. Даже обычная рубашка, носимая расстёгнутой поверх майки, уже работает как визуальный корректор.

Хорошо работают кардиганы, жилеты, жакеты — носите их расстёгнутыми, чтобы создать «вертикальный просвет».

Используйте свободный, но структурированный крой

Одежда «в облипку» — не ваш союзник, но и мешковатые вещи добавят объёма. Лучший выбор — полуприлегающий силуэт: не обтягивает, но и не висит. Особенно выигрышны фасоны «А-силуэта», платья-рубашки, блузы с мягкими драпировками под грудью.

Пример: платье-трапеция, свободная блуза на запАх, туника с поясом под грудью.

Делайте ставку на тёмный верх

Тёмные цвета визуально «собирают» фигуру. Особенно хорошо работает монохромный образ в тёмных оттенках: чёрный, тёмно-синий, бордовый, изумрудный. Но важно помнить: тёмный цвет не обязательно должен быть скучным — выбирайте интересную текстуру, фурнитуру, аксессуары.

Также можно использовать цветовой акцент на верхней части — например, яркие серьги или платок отвлекают внимание от живота.

Правильное нижнее бельё — половина успеха

Даже идеально подобранный наряд не будет смотреться хорошо, если бельё создаёт складки или перетягивает кожу. Обратите внимание на:

корректирующее бельё (утягивающие шорты, боди);

(утягивающие шорты, боди); трусы с завышенной талией;

бесшовные модели, которые не видно под одеждой.

Бельё должно не передавливать, а мягко поддерживать и формировать линию талии.

Пояс — выше линии живота

Если вы любите акцентировать талию, старайтесь располагать пояса не на животе, а чуть выше — под грудью. Это приём отрезной талии помогает «перенаправить» внимание и создать изящный силуэт.

Отличный выбор — платье-империя, рубашка с поясом чуть выше талии или сарафан с завышенной линией кроя.

Не заправляйте одежду в пояс, если она подчёркивает живот

Заправленные топы и рубашки часто подчеркивают живот, особенно если ткань тонкая или образует складки в талии. Вместо этого:

носите вещи нав untuck (навыпуск), если они достаточно длинные и плотные;

выбирайте укороченные модели, заканчивающиеся на уровне бёдер;

делайте «французскую заправку» — лёгкий напуск только спереди, если ткань позволяет.

Работайте с аксессуарами

Сумка на длинном ремне, крупное ожерелье, серёжки, аккуратный шарф — всё это помогает сместить акцент и визуально сбалансировать образ. Главное — не перегружать образ, а направить взгляд в нужную сторону.

Например, если вы надеваете тёмный топ и светлый низ — добавьте украшение на шею, и внимание автоматически уйдёт вверх.

Стройнит обувь на каблуке и удлинённые брюки

Небольшой каблук или танкетка вытягивает силуэт, а значит, фигура выглядит более пропорционально. Особенно эффектно смотрятся длинные прямые брюки, немного прикрывающие обувь. Такой приём помогает выровнять визуальный баланс и отвлечь внимание от середины тела.

Если вы не носите каблуки — выбирайте обувь с узким носком или с вертикальными деталями.

Скрыть выпирающий живот — задача не про маскировку, а про грамотный подбор одежды, акцентов и уверенность в себе. Современная мода — за комфорт и естественность, и сегодня можно выглядеть стильно вне зависимости от размеров и форм.

Главное — не бояться экспериментировать, выбирать то, что вам действительно нравится, и помнить: любая фигура достойна красивой одежды.

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