Порча и сглаз — одни из самых обсуждаемых понятий народной магии. Одни считают их суеверием, другие — реальной причиной болезней, неудач и упадка сил. В деревнях до сих пор «снимают» порчу яйцом или водой, тогда как священники советуют не обращаться к знахарям. Но факт остаётся фактом: люди чувствуют, что «что-то не так» — и ищут помощь.
В этой статье DNEWS разберётся, в чём разница между сглазом и порчей, какие народные способы применяются для их снятия, как на это смотрит церковь и какие признаки говорят о том, что нужна помощь.
Сглаз и порча: в чём разница
Эти два понятия часто путают, но в народной традиции между ними есть чёткое разграничение. Сглаз считается случайным воздействием, а порча — намеренным.
Что такое сглаз и как он возникает
Сглаз — это сильное энергетическое воздействие, чаще всего — неосознанное. Например, кто-то позавидовал вам, восхитился, но не перекрестил — и в вашей жизни начинается череда странных неудач. Особенно восприимчивы дети и женщины после родов.
Что такое порча и кто её может навести
Порча — это уже сознательное негативное воздействие. Её делают на здоровье, отношения, финансы. Часто с использованием вещей жертвы или через подклад. В народе верят, что порчу могут навести как недоброжелатели, так и наёмные «мастера».
Признаки сглаза и порчи
Понять, что человек подвергся внешнему влиянию, можно по изменениям в его состоянии. Причём речь не всегда о физической болезни — чаще страдает энергетика, настроение, воля к жизни.
Физические и психологические симптомы
У человека могут наблюдаться:
– постоянная усталость
– головная боль без причины
– раздражительность и апатия
– внезапные ссоры в семье
– бессонница, тяжесть в теле
– падение доходов, мелкие поломки, травмы
Если всё это происходит одновременно, без объективных причин — это повод задуматься о внешнем влиянии.
Поведение домашних животных и окружающей среды
Считается, что собаки начинают лаем реагировать на человека с порчей, кошки избегают его. Растения в доме вянут, предметы ломаются без причин. Вода в доме может застаиваться, а свечи — трещать и коптить во время молитвы.
Народные способы снятия сглаза и порчи
Народная мудрость накапливала методы защиты и очищения столетиями. Многие ритуалы передавались по женской линии и были частью повседневной культуры.
Откат яйцом
Один из самых известных методов — катание сырого яйца по телу. Его делают по схеме: лицо, грудь, живот, руки и ноги. После этого яйцо разбивают в стакан с водой и смотрят: если белок «поднимается» вверх — значит, есть сглаз. Если образуются нити — порча. Стакан выливают в землю, руки моют с солью.
Чтение заговоров на воду и соль
Соль — сильный природный очиститель. Заговорённую соль сыпят в углы дома или добавляют в ванну. Воду «наговаривают» молитвами, особенно — «Отче наш» и «Да воскреснет Бог», затем ею умываются или дают пить. Считается, что за 3–9 дней человек возвращается в норму.
Мнение церкви о порче и её снятии
Православная церковь признаёт существование злых сил, но не поощряет народные ритуалы. Вера в магию приравнивается к отступлению от Бога. Вместо заговоров церковь предлагает духовное очищение.
Молитвы, которые помогают от влияний
Наиболее сильными считаются:
– «Псалом 90»
– «Отче наш»
– Акафист святому Николаю Чудотворцу
– Молитва Архангелу Михаилу
Их читают утром и вечером, лучше — с освящённой водой и крестом. Также рекомендуется исповедь и причастие — это укрепляет духовную броню.
Что говорит церковь о целителях
Церковь резко выступает против экстрасенсов, магов и бабок. Священники подчёркивают: любое обращение к ним открывает душу для влияния бесовских сил. Помощь нужно искать в храме, а не у «потомственных ведуний».
Как защититься от сглаза и порчи
Защита — это не только молитвы и ритуалы. Это прежде всего внутреннее состояние: сильный, уравновешенный человек — менее уязвим. Но и внешние действия тоже важны.
Обереги и символы веры
Наиболее эффективны:
– освящённый нательный крест
– иконка в кошельке или в сумке
– молитва перед выходом из дома
– крещёная вода у входа
– домашняя лампада
Также помогает избегание зависти и пустой похвалы: если восхищаетесь — креститесь, чтобы не «сглазить».
Энергетическая гигиена
Не всё — мистика. Если вы слишком часто общаетесь с токсичными людьми, перенапрягаетесь, не высыпаетесь — ваша энергетика ослаблена. Это делает вас уязвимым. Уход за собой, душевный покой, чистота в доме — всё это работает как щит.
Порча и сглаз — понятия, в которых сплелись народные традиции, психология и духовный опыт. Верить в них или нет — личное дело каждого. Но если вы ощущаете, что в жизни происходит что-то «не то», лучше не игнорировать этот сигнал. Важно сохранить внутреннее равновесие, укрепить веру, очистить пространство и при необходимости — обратиться в храм или к человеку, которому доверяете. Главное — не поддаваться страху, а действовать осознанно.
Ранее мы писали о том, как узнать, кто на тебя колдует и наводит порчу или сглаз.