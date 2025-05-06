Порча и сглаз — одни из самых обсуждаемых понятий народной магии. Одни считают их суеверием, другие — реальной причиной болезней, неудач и упадка сил. В деревнях до сих пор «снимают» порчу яйцом или водой, тогда как священники советуют не обращаться к знахарям. Но факт остаётся фактом: люди чувствуют, что «что-то не так» — и ищут помощь.

В этой статье DNEWS разберётся, в чём разница между сглазом и порчей, какие народные способы применяются для их снятия, как на это смотрит церковь и какие признаки говорят о том, что нужна помощь.

Сглаз и порча: в чём разница

Эти два понятия часто путают, но в народной традиции между ними есть чёткое разграничение. Сглаз считается случайным воздействием, а порча — намеренным.

Что такое сглаз и как он возникает

Сглаз — это сильное энергетическое воздействие, чаще всего — неосознанное. Например, кто-то позавидовал вам, восхитился, но не перекрестил — и в вашей жизни начинается череда странных неудач. Особенно восприимчивы дети и женщины после родов.

Что такое порча и кто её может навести

Порча — это уже сознательное негативное воздействие. Её делают на здоровье, отношения, финансы. Часто с использованием вещей жертвы или через подклад. В народе верят, что порчу могут навести как недоброжелатели, так и наёмные «мастера».

Признаки сглаза и порчи

Понять, что человек подвергся внешнему влиянию, можно по изменениям в его состоянии. Причём речь не всегда о физической болезни — чаще страдает энергетика, настроение, воля к жизни.

Физические и психологические симптомы

У человека могут наблюдаться:

– постоянная усталость

– головная боль без причины

– раздражительность и апатия

– внезапные ссоры в семье

– бессонница, тяжесть в теле

– падение доходов, мелкие поломки, травмы

Если всё это происходит одновременно, без объективных причин — это повод задуматься о внешнем влиянии.

Поведение домашних животных и окружающей среды

Считается, что собаки начинают лаем реагировать на человека с порчей, кошки избегают его. Растения в доме вянут, предметы ломаются без причин. Вода в доме может застаиваться, а свечи — трещать и коптить во время молитвы.

Народные способы снятия сглаза и порчи

Народная мудрость накапливала методы защиты и очищения столетиями. Многие ритуалы передавались по женской линии и были частью повседневной культуры.

Откат яйцом

Один из самых известных методов — катание сырого яйца по телу. Его делают по схеме: лицо, грудь, живот, руки и ноги. После этого яйцо разбивают в стакан с водой и смотрят: если белок «поднимается» вверх — значит, есть сглаз. Если образуются нити — порча. Стакан выливают в землю, руки моют с солью.

Чтение заговоров на воду и соль

Соль — сильный природный очиститель. Заговорённую соль сыпят в углы дома или добавляют в ванну. Воду «наговаривают» молитвами, особенно — «Отче наш» и «Да воскреснет Бог», затем ею умываются или дают пить. Считается, что за 3–9 дней человек возвращается в норму.

Мнение церкви о порче и её снятии

Православная церковь признаёт существование злых сил, но не поощряет народные ритуалы. Вера в магию приравнивается к отступлению от Бога. Вместо заговоров церковь предлагает духовное очищение.

Молитвы, которые помогают от влияний

Наиболее сильными считаются:

– «Псалом 90»

– «Отче наш»

– Акафист святому Николаю Чудотворцу

– Молитва Архангелу Михаилу

Их читают утром и вечером, лучше — с освящённой водой и крестом. Также рекомендуется исповедь и причастие — это укрепляет духовную броню.

Что говорит церковь о целителях

Церковь резко выступает против экстрасенсов, магов и бабок. Священники подчёркивают: любое обращение к ним открывает душу для влияния бесовских сил. Помощь нужно искать в храме, а не у «потомственных ведуний».

Как защититься от сглаза и порчи

Защита — это не только молитвы и ритуалы. Это прежде всего внутреннее состояние: сильный, уравновешенный человек — менее уязвим. Но и внешние действия тоже важны.

Обереги и символы веры

Наиболее эффективны:

– освящённый нательный крест

– иконка в кошельке или в сумке

– молитва перед выходом из дома

– крещёная вода у входа

– домашняя лампада

Также помогает избегание зависти и пустой похвалы: если восхищаетесь — креститесь, чтобы не «сглазить».

Энергетическая гигиена

Не всё — мистика. Если вы слишком часто общаетесь с токсичными людьми, перенапрягаетесь, не высыпаетесь — ваша энергетика ослаблена. Это делает вас уязвимым. Уход за собой, душевный покой, чистота в доме — всё это работает как щит.

Порча и сглаз — понятия, в которых сплелись народные традиции, психология и духовный опыт. Верить в них или нет — личное дело каждого. Но если вы ощущаете, что в жизни происходит что-то «не то», лучше не игнорировать этот сигнал. Важно сохранить внутреннее равновесие, укрепить веру, очистить пространство и при необходимости — обратиться в храм или к человеку, которому доверяете. Главное — не поддаваться страху, а действовать осознанно.

Ранее мы писали о том, как узнать, кто на тебя колдует и наводит порчу или сглаз.