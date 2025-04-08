Как сочетать вино с сырами, оливками, арахисом и колбасками: гайд от профессиональных сомелье

Идеальное сочетание вина и закусок способно превратить обычный вечер в гастрономическое удовольствие. Но если вино выбрано неудачно, даже качественные продукты могут потерять вкус, а аромат благородного напитка — быть искажённым. Особенно важно понимать, как именно сочетать вино с сырами, оливками, арахисом и колбасками, ведь это четыре самых популярных закуски в домашнем винном сеттинге. DNEWS разбирается в тонкостях и даёт рекомендации, которые помогут вам создать идеально сбалансированную винную доску.

Сыры и вино: правила идеального тандема

Сыр и вино — это как два музыкальных инструмента, которые могут играть в унисон или вступать в диссонанс. Секрет в том, чтобы грамотно соединить жирность, текстуру и соль сыра с кислотностью, танинами и сладостью вина.

Мягкие сыры: бри, камамбер, рикотта, фета

Рекомендуемые вина:

Sauvignon Blanc (Франция, Луара) — обладает освежающей кислотностью, ароматами крыжовника, лимонной цедры и зелени. Идеально «очищает» небо после жирного бри или камамбера.

(Франция, Луара) — обладает освежающей кислотностью, ароматами крыжовника, лимонной цедры и зелени. Идеально «очищает» небо после жирного бри или камамбера. Riesling Kabinett (Германия, Мозель) — слегка сладковатый, с нотами персика, яблока и белых цветов. Хорошо сбалансирует солоноватую фету.

(Германия, Мозель) — слегка сладковатый, с нотами персика, яблока и белых цветов. Хорошо сбалансирует солоноватую фету. Chardonnay без выдержки в дубе (например, Chablis) — с минеральным фоном и кислинкой лайма.

Секрет: чем мягче сыр — тем свежее должно быть вино.

Твёрдые сыры: чеддер, гауда, пармезан, грюйер

Рекомендуемые вина:

Cabernet Sauvignon (Калифорния) — глубокий вкус чёрной смородины, кофе, иногда кожи. Хорошо контрастирует с солёным пармезаном.

(Калифорния) — глубокий вкус чёрной смородины, кофе, иногда кожи. Хорошо контрастирует с солёным пармезаном. Tempranillo Crianza (Испания, Риоха) — вино средней плотности с нотами клубники, ванили и кожи. Отлично сочетается с выдержанным чеддером.

(Испания, Риоха) — вино средней плотности с нотами клубники, ванили и кожи. Отлично сочетается с выдержанным чеддером. Barolo DOCG (Италия, Пьемонт) — мощное, таниное вино с ароматами вишни, табака и специй. Идеально к зрелым сырам.

Голубые сыры: рокфор, дорблю, стилтон

Рекомендуемые вина:

Porto Tawny (Португалия) — сладкое вино с нотами карамели, инжира и орехов. Балансирует соль и резкость сыра.

(Португалия) — сладкое вино с нотами карамели, инжира и орехов. Балансирует соль и резкость сыра. Sauternes (Франция, Бордо) — изысканное десертное вино с оттенками мёда, абрикоса и белых цветов.

(Франция, Бордо) — изысканное десертное вино с оттенками мёда, абрикоса и белых цветов. Tokaji Aszú (Венгрия) — сладкое, яркое, с кислинкой, апельсиновой цедрой и медовыми нотами.

Козьи сыры

Рекомендуемые вина:

Sancerre Blanc (Луара, Франция) — один из эталонов совиньон блана, яркий, хрустящий, с нотой зелёного яблока и мела.

(Луара, Франция) — один из эталонов совиньон блана, яркий, хрустящий, с нотой зелёного яблока и мела. Verdejo (Испания) — фруктовое и травяное, идеально подчеркивает легкую кислинку козьих сыров.

Оливки и вино: сложная, но вкусная пара

Оливки обладают горечью, кислотой и насыщенным ароматом, который может спорить с вином. Главное — правильно подобрать структуру и аромат напитка.

Зелёные оливки

Лучшие пары:

Manzanilla Sherry — сухой, солоноватый херес с нотами миндаля и солёной карамели.

— сухой, солоноватый херес с нотами миндаля и солёной карамели. Txakoli (Страна Басков) — лёгкое, слегка игристое, с лимонной кислотностью.

(Страна Басков) — лёгкое, слегка игристое, с лимонной кислотностью. Vinho Verde (Португалия) — простое, цитрусовое, освежающее.

Чёрные оливки

Лучшие пары:

Syrah / Shiraz (Австралия или Рона) — пряное, с нотами чёрного перца и ежевики.

(Австралия или Рона) — пряное, с нотами чёрного перца и ежевики. Zinfandel (Калифорния) — насыщенное, с вареньем, черносливом и пряностями.

(Калифорния) — насыщенное, с вареньем, черносливом и пряностями. Garnacha (Испания) — фруктовое, сочное, с мягкими танинами.

Маринованные с чесноком и перцем

Рекомендуемое вино:

Tempranillo Roble — молодое, сочное, с лёгкой пряностью.

— молодое, сочное, с лёгкой пряностью. Côtes du Rhône — французский бленд с нотами лаванды, тимьяна и чёрного перца.

Арахис и вино: неожиданная, но рабочая комбинация

Орехи, особенно арахис, часто недооценивают в винной гастрономии. Однако с правильным подходом это вкусное и доступное сочетание.

Жареный солёный арахис

Лучшее сочетание:

Champagne Brut — игристое с высокой кислотностью, идеально очищает вкус.

— игристое с высокой кислотностью, идеально очищает вкус. Cava Brut Nature — сухая испанская альтернатива шампанскому, с нотами зелёного яблока и тоста.

— сухая испанская альтернатива шампанскому, с нотами зелёного яблока и тоста. Prosecco DOC — фруктовое и лёгкое, работает на контрасте.

Сладкий арахис (в мёде, карамели)

Рекомендуемые вина:

Moscato d’Asti — полусладкое, ароматное, с низким алкоголем.

— полусладкое, ароматное, с низким алкоголем. Demi-Sec Crémant — слегка сладкое игристое.

— слегка сладкое игристое. Gewürztraminer — с нотами личи, розы и пряностей.

Острый арахис

Хороший выбор:

Rosé d’Anjou — полусухое, фруктовое розовое.

— полусухое, фруктовое розовое. Riesling Feinherb — чуть сладковатый, освежающий.

— чуть сладковатый, освежающий. Zibibbo — ароматное, средне-сухое, хорошо снимает остроту.

Колбаски и вино: классика аперитива

С колбасками всё кажется просто, но и тут свои тонкости: соль, жир, специи требуют от вина крепкого характера и структуры.

Сыровяленые и копчёные (чоризо, салями, сальчичон)

Лучшие пары:

Shiraz Barossa Valley — мощный, с нотами смородины, перца и шоколада.

— мощный, с нотами смородины, перца и шоколада. Primitivo di Manduria — фруктовое, с бархатной текстурой и пряностями.

— фруктовое, с бархатной текстурой и пряностями. Chianti Classico Riserva — структурированное, с яркой кислотностью и специями.

Колбасы с чесноком и перцем

Идеальные вина:

Monastrell / Mourvèdre — пряное, тёмное, мясистое.

— пряное, тёмное, мясистое. Malbec Reserva — с бархатными танинами, сливой и кофе.

— с бархатными танинами, сливой и кофе. Syrah Northern Rhône — с дымностью и чёрным перцем.

Ветчина и прошутто

Сочетания:

Rosé de Provence — лёгкое, ягодное, освежающее.

— лёгкое, ягодное, освежающее. Lambrusco Secco — игристое красное, идеальное для фатия.

— игристое красное, идеальное для фатия. Albariño — минеральное, с солёной нотой и цитрусами.

Полезные советы от сомелье

Играйте на контрасте : солёное — к сладкому, жирное — к кислотному.

: солёное — к сладкому, жирное — к кислотному. Пробуйте региональные пары : сыр камамбер — с сидром из Нормандии, чоризо — с риохой.

: сыр камамбер — с сидром из Нормандии, чоризо — с риохой. Не бойтесь текстур : игристое хорошо «очищает» язык.

: игристое хорошо «очищает» язык. Вино должно быть не слабее по вкусу, чем закуска.

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