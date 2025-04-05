Как удалить человека с фото в телефоне и на компьютере: 7 простых способов

Удаление лишних объектов или людей с фотографий — это неотъемлемая часть цифрового редактирования. В некоторых ситуациях нужно избавиться от людей, которые попали в кадр случайно, или убрать объекты, отвлекающие внимание. Современные приложения и программы позволяют сделать это легко и быстро. В этой статье DNEWS рассмотрит 7 простых способов удалить человека с фотографии как на мобильных устройствах, так и на компьютере.

Способы удаления человека с фото на телефоне

Сегодня смартфоны оснащены мощными инструментами для редактирования фото. Программы для мобильных устройств предлагают удобные способы для удаления ненужных людей с изображений.

Snapseed (Android и iOS)

Snapseed — это одно из самых популярных приложений для редактирования фотографий. Оно предоставляет множество инструментов, включая функцию «Штамп», с помощью которой можно удалить лишние объекты. Вот как это работает:

Откройте фотографию в Snapseed. Выберите инструмент «Штамп» (Healing tool). Аккуратно обведите человека или объект, который вы хотите удалить. Приложение автоматически подберёт окружающую текстуру и удалит нежелательные элементы.

Snapseed идеально подходит для удаления небольших объектов и людей с фото. Однако важно помнить, что для сложных фонов приложение может не всегда дать идеальный результат.

TouchRetouch (Android и iOS)

TouchRetouch — это специализированное приложение для удаления объектов с фотографий, включая людей. Этот инструмент обладает продвинутыми функциями, которые позволяют легко удалить элементы без следов:

Откройте фото в TouchRetouch. Выберите инструмент «Удалить» или «Объект». Обведите человека или объект, которого хотите удалить. Нажмите на «Старт», и приложение сделает всё за вас, автоматически удаляя выбранные элементы и заменяя их окружающим фоном.

TouchRetouch — это один из лучших вариантов для удаления сложных объектов с фото, особенно если вы хотите избавиться от людей в пейзаже или на фоне.

PicsArt (Android и iOS)

PicsArt — это универсальный редактор фотографий, который также позволяет удалять людей с фото с помощью встроенного инструмента «Удаление объектов»:

Откройте фотографию в PicsArt. Перейдите в меню «Инструменты» и выберите «Удаление объектов». Обведите человека или объект, который хотите удалить. Приложение автоматически удалит выделенную часть, подбирая текстуру фона.

PicsArt подходит для быстрого редактирования, однако для более сложных изображений результат может потребовать дополнительной коррекции.

Adobe Photoshop Express (Android и iOS)

Мобильная версия Adobe Photoshop Express имеет всё необходимое для удаления людей с фото. Инструмент «Ретуширование» помогает эффективно справляться с этой задачей:

Откройте фотографию в Photoshop Express. Выберите инструмент «Ретуширование». Используйте кисть для закрашивания объекта, которого хотите удалить. Приложение автоматически скроет объект, подбирая текстуру с окружающих участков.

Adobe Photoshop Express — это более продвинутый инструмент с множеством дополнительных функций, подходящий для пользователей, которым нужно больше возможностей.

Способы удаления человека с фото на компьютере

Для более точного и детализированного редактирования фотографий часто используются компьютерные программы. Они позволяют работать с изображениями на профессиональном уровне.

Adobe Photoshop (ПК и Mac)

Adobe Photoshop — это профессиональный инструмент, предоставляющий широкие возможности для удаления людей с фотографий. Для удаления человека с фотографии выполните следующие шаги:

Откройте фото в Photoshop. Выберите инструмент «Лассо» или «Прямоугольное выделение», чтобы обвести человека. После выделения используйте функцию «Заполнение по содержимому» (Content-Aware Fill). Photoshop автоматически удалит объект, подбирая текстуру окружающей области.

Photoshop идеально подходит для работы с фотографиями высокого качества, позволяя не только удалить человека, но и корректировать фон, если это необходимо.

GIMP (ПК и Mac)

GIMP — это бесплатная альтернатива Photoshop, которая также позволяет удалять людей с фото с помощью инструментов для ретуширования и клонирования:

Откройте фотографию в GIMP. Выделите область вокруг человека с помощью инструмента «Выделение». Используйте инструмент «Клонирование» или «Штамп», чтобы замаскировать выбранную область и подогнать текстуру фона. Скорректируйте изображение с помощью других инструментов, чтобы фон выглядел естественно.

GIMP — это мощная бесплатная альтернатива Photoshop, которая подходит для более опытных пользователей и позволяет работать с изображениями высокого качества.

Онлайн-редакторы (Fotor, Pixlr и другие)

Если вам не хочется устанавливать программы, вы можете использовать онлайн-сервисы для удаления людей с фото. Например, Fotor, Pixlr или Inpaint предлагают удобные инструменты для редактирования изображений:

Загрузите фотографию на онлайн-редактор. Выберите инструмент «Удаление объектов» или «Штамп». Обведите человека или нежелательный объект, и сервис автоматически удалит его, подбирая фон.

Онлайн-редакторы удобны для быстрого редактирования, особенно если вам нужно удалить людей с фото без установки программного обеспечения.

Удаление людей с фотографий стало доступным и простым процессом благодаря современным мобильным приложениям и компьютерным программам. Независимо от того, работаете ли вы на телефоне или на компьютере, вы всегда можете выбрать подходящее средство для редактирования фотографий. Важно помнить, что для сложных изображений потребуется больше времени и усилий, чтобы добиться идеального результата.

Ранее мы писали о том, как найти и удалить дубликаты фотографий на Android или iOS.