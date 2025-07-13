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Украинцы могут легко проверить свой трудовой стаж онлайн — через «Дію», «Приват24» или сайт ПФУ. Рассказываем, как это работает.
Украинцы могут легко проверить свой трудовой стаж онлайн — через «Дію», «Приват24» или сайт ПФУ. Рассказываем, как это работает.
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Как украинцам проверить свой трудовой стаж онлайн

Украинцы могут без труда узнать свой страховой стаж через интернет — без визита в государственные учреждения. Эта информация важна для расчёта пенсии, получения субсидий и других государственных послуг, поэтому доступ к ней стал максимально простым и удоббным, сообщает DNEWS.

Через вебпортал Пенсионного фонда

Наиболее удобный способ — воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. После регистрации на сайте пользователь получает доступ к информации о трудовом стаже, перечисленных страховых взносах и периодах официального трудоустройства.

Через мобильное приложение «Дія»

Ещё один способ — мобильное приложение «Дія». Чтобы проверить стаж, нужно зайти в раздел «Услуги» или «Мои документы» и выбрать нужную опцию. Система автоматически подтянет данные из реестра Пенсионного фонда, что позволит оперативно узнать актуальную информацию.

Через «Приват24»

Пользователи интернет-банкинга могут использовать приложение «Приват24». В разделе «Услуги» есть функция «Запросы к Пенсионному фонду». Нужно ввести идентификационный налоговый номер — система сформирует и отправит запрос, а после обработки пользователь получит отчёт о трудовом стаже и начисленных взносах.

Альтернатива — офлайн

Проверить страховой стаж можно и в обычном режиме — при личном обращении в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали о том, как авторизоваться на портале ПФУ с помощью «Дія.Підпис»: пошаговая инструкция.

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