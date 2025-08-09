Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда память подводила в самый неподходящий момент: забыл, куда положил ключи, не вспомнил имя нового знакомого или вылетело из головы важное дело. Современный ритм жизни, постоянный стресс и обилие информации существенно влияют на работу мозга. Но хорошая новость в том, что память можно и нужно тренировать и улучшать — вне зависимости от возраста. Главное — выбрать комплексный подход: питание, упражнения, образ жизни и при необходимости — препараты.

В этой статье от DNEWS вы узнаете, как улучшить память в домашних условиях, какие продукты поддерживают когнитивные функции, какие упражнения реально помогают, а также какие препараты и БАДы считаются эффективными и безопасными. Мы собрали только те методы, которые подтверждены исследованиями, врачами и опытом пользователей.

Почему ухудшается память и внимание

Для начала важно понять, почему у некоторых людей наблюдаются трудности с запоминанием информации, и можно ли это повернуть вспять. Нарушения памяти могут быть временными или хроническими. Временные проблемы часто вызваны стрессом, недосыпом, переутомлением, дефицитом витаминов или лекарствами. Хронические — это уже медицинская проблема, например, нейродегенеративные заболевания.

Основные причины ухудшения памяти

Часто встречающиеся факторы:

Хронический стресс (повышает уровень кортизола, нарушает работу нейронов)

Недосып (меньше 6 часов в сутки — риск снижения когнитивных функций)

Дефицит витаминов (B12, B6, фолиевая кислота, D, омега-3)

Малоподвижный образ жизни (ухудшает мозговое кровообращение)

Неправильное питание (избыток сахара, трансжиров, недостаток белка)

Чрезмерная нагрузка от гаджетов и многозадачности

Продукты и питание для улучшения памяти

Правильный рацион — основа здоровья мозга. Питание, богатое антиоксидантами, витаминами, полезными жирами и белками, способствует выработке нейромедиаторов и защите клеток мозга от разрушения.

Продукты, полезные для памяти

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь)

Содержит омега-3 (EPA и DHA), улучшающие нейронную связь. Доза: 2–3 раза в неделю. Грецкие орехи

Источник витамина Е, магния и альфа-линоленовой кислоты. Достаточно 5–7 орехов в день. Ягоды (черника, малина, клюква)

Богаты антоцианами. Стимулируют кровоток в гиппокампе. Яйца

Содержат холин — необходим для выработки ацетилхолина. 1–2 яйца в день — оптимально. Тыквенные семечки

Источник цинка, железа, магния и меди. Поддерживают когнитивную устойчивость. Шпинат и брокколи

Фолиевая кислота и витамин K замедляют возрастное снижение памяти. Зеленый чай

Содержит кофеин, L-теанин и антиоксиданты, улучшающие внимание и настроение.

Чего стоит избегать

Фастфуд (насыщенные жиры снижают нейропластичность)

Газировка и сахар (повышают воспаление мозга)

Алкоголь (нарушает работу гиппокампа при регулярном употреблении)

Физические и умственные упражнения для тренировки памяти

Физическая активность улучшает мозговое кровообращение, а умственные задачи формируют новые нейронные связи. Всё это помогает улучшить память и концентрацию в любом возрасте.

Упражнения для мозга

Рекомендуемые практики:

Мнемотехника — техника «Цепочка слов», «Дом Цицерона» (метод локусов), ассоциативное мышление

— техника «Цепочка слов», «Дом Цицерона» (метод локусов), ассоциативное мышление Активация разных зон мозга — писать левой рукой (для правшей), менять маршруты при прогулках

— писать левой рукой (для правшей), менять маршруты при прогулках Игра в шахматы, судоку, кроссворды — 3–4 раза в неделю по 20 минут

— 3–4 раза в неделю по 20 минут Изучение языков — Duolingo, Drops, Busuu, Memrise

Физические упражнения

Ходьба в быстром темпе — 30 мин в день, минимум 5 дней в неделю

— 30 мин в день, минимум 5 дней в неделю Плавание и велоспорт — поддерживают сосудистый тонус мозга

— поддерживают сосудистый тонус мозга Йога (Хатха-йога, Нидра-йога) — расслабляет, улучшает внимание

Техники концентрации

Метод Помидора (Pomodoro) — 25 мин работы, 5 мин отдыха. Повтор 4 раза — потом перерыв 30 мин

— 25 мин работы, 5 мин отдыха. Повтор 4 раза — потом перерыв 30 мин Метод Mindfulness — наблюдение за дыханием по 10 мин в день

— наблюдение за дыханием по 10 мин в день «Пустой экран» — визуализация белого листа для отключения лишних мыслей

Препараты и витамины для улучшения памяти

При выраженной усталости, депрессии или возрастных изменениях можно использовать проверенные препараты. Но только по назначению специалиста.

Витаминные комплексы

Доппельгерц Актив Омега-3

Содержит DHA+EPA, рекомендуется при умственных нагрузках Компливит Актив 50+

Комплекс витаминов группы B, A, C, E и цинка Солгар B-Complex «Stress Formula»

Витамины B-комплекса с магнием и L-глютамином

Растительные средства

Гинкго билоба (Танакан, Билобил) — улучшает память при хронической ишемии мозга

— улучшает память при хронической ишемии мозга Женьшень, элеутерококк — повышают выносливость и ментальную активность

— повышают выносливость и ментальную активность Браинтон Форте, Мемоплант — комбинация трав и микроэлементов

Ноотропы и стимуляторы

Ноопепт — повышает устойчивость мозга к нагрузке, улучшает память

— повышает устойчивость мозга к нагрузке, улучшает память Пирацетам — улучшает мозговое кровообращение, назначается при нарушениях

— улучшает мозговое кровообращение, назначается при нарушениях Фенотропил — повышает скорость реакции, улучшает память и внимание

Полезные привычки для памяти и концентрации

Маленькие ритуалы в повседневной жизни создают прочную основу для работы мозга. Ниже — поведенческие практики, которые стоит внедрить.

Режим сна

7–8 часов полноценного сна, особенно в фазе БДГ (быстрый сон)

Ложиться до 23:00, исключить экранное время за 1 час до сна

Использовать приложения: Sleep Cycle, Calm, White Noise

Цифровая гигиена

Отказ от экрана за ужином

Отключение уведомлений на время работы

Режим «в самолёте» на 2 часа в день

Фокус на одной задаче

Не более одной задачи за раз

Использовать трекеры задач: Todoist, Notion

Планирование с помощью «Матрицы Эйзенхауэра»

Народные средства и домашние рецепты

Мягкое воздействие трав и привычек из народной медицины может дополнить основной подход. Особенно эффективны они при профилактике.

Травяные сборы

Настой шалфея — 1 ч.л. на 200 мл, настаивать 30 мин, пить утром Чай из гинкго и мелиссы — улучшает внимание, снижает тревожность Отвар розмарина — 1 веточка на 250 мл воды, пить 2 раза в день

Ароматерапия

Масло розмарина — активизирует нейроны (по 3 капли в аромалампу)

Масло лаванды — расслабляет перед сном

Эвкалипт и лимон — улучшают бодрость

Домашние напитки

«Коктейль ясного ума»: 1 банан 1 ч.л. мёда 10 г грецких орехов 50 г шпината 200 мл миндального молока

Взбить в блендере. Отлично подходит на завтрак.



Как укрепить память комплексно и стабильно

Чтобы улучшить память, важно внедрить системный подход. Никакое средство не сработает в одиночку, если вы не поддержите его здоровыми привычками и питанием. Главное — регулярность.

Комплексный план:

2–3 раза в неделю жирная рыба, орехи, ягоды, яйца

Физическая нагрузка 150 мин в неделю

Умственные тренировки: изучение языков, кроссворды, шахматы

Сон не менее 7 часов

Устранение стресса и соблюдение режима

При необходимости — приём БАДов и ноотропов под контролем врача

