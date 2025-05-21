Современные технологии позволяют управлять компьютером даже без мышки. Но что делать, если она вдруг вышла из строя? Или если вы хотите ускорить свою работу и сократить движения рукой от клавиатуры к мышке и обратно?

Каждый пользователь хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда мышь перестает работать. Это может произойти в самый неподходящий момент: в дороге, на работе, дома. Особенно если вы пользуетесь макбуком или ноутбуком на виндовс и рассчитываете на портативность. Мышь может разрядиться, сломаться, потеряться — и вот вы уже в панике, пытаетесь как-то «дотянуться» до нужной кнопки.

Но есть решение, и оно уже у вас под руками — горячие клавиши. Управление без мышки — это не только про аварийные ситуации. Это способ работать быстрее, эффективнее и с минимальными усилиями. Научившись использовать горячие клавиши для мак или виндовс, вы сможете переключаться между окнами, запускать программы, редактировать документы — и всё это без единого клика мышкой. Особенно полезно это для тех, кто работает в дороге или просто хочет оптимизировать свои задачи.

DNEWS подробно рассматривает, как обойтись без мышки и при этом не терять контроль над ПК и ноутбуком.

Основы управления без мышки

Управлять компьютером без мышки проще, чем кажется. Нужно только выучить несколько горячих клавиш.

На маке и виндовс есть встроенные сочетания, которые позволяют выполнять практически все действия, включая запуск программ, копирование файлов, навигацию между окнами и многое другое.

Горячие клавиши для пользователей Windows

Если вы работаете на виндовс, у вас есть масса возможностей. Система предлагает десятки сочетаний клавиш, которые легко запомнить.

Навигация по рабочему столу

Для начала — перемещение между окнами и задачами. Это основа для быстрой работы без мыши.

Alt + Tab — переключение между открытыми окнами

— переключение между открытыми окнами Ctrl + Esc или Win — открыть меню «Пуск»

или — открыть меню «Пуск» Win + D — свернуть/развернуть все окна

— свернуть/развернуть все окна Win + M — свернуть все окна

— свернуть все окна Win + Shift + M — развернуть все окна

— развернуть все окна Alt + F4 — закрыть активное окно

— закрыть активное окно Win + стрелки — привязка окна к левому/правому/верхнему краю

— привязка окна к левому/правому/верхнему краю Win + Home — свернуть все окна, кроме активного

— свернуть все окна, кроме активного Win + L — заблокировать компьютер

— заблокировать компьютер Win + E — открыть проводник

Работа с файлами и папками

Вы можете легко управлять файлами с помощью клавиатуры, даже без мыши.

Tab и Shift + Tab — переход между элементами

и — переход между элементами Enter — открыть файл или папку

— открыть файл или папку Ctrl + C / Ctrl + V / Ctrl + X — копировать / вставить / вырезать

/ / — копировать / вставить / вырезать Ctrl + A — выделить всё

— выделить всё Delete — удалить выбранный элемент

— удалить выбранный элемент Shift + Delete — удалить без перемещения в корзину

— удалить без перемещения в корзину F2 — переименовать файл

— переименовать файл Alt + Enter — свойства файла

— свойства файла Ctrl + Shift + N — создать новую папку

Навигация в браузере

Если вы часто работаете в интернете, горячие клавиши станут отличным инструментом.

Ctrl + T — открыть новую вкладку

— открыть новую вкладку Ctrl + N — открыть новое окно

— открыть новое окно Ctrl + W — закрыть вкладку

— закрыть вкладку Ctrl + Shift + T — восстановить закрытую вкладку

— восстановить закрытую вкладку Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab — переход между вкладками

/ — переход между вкладками Ctrl + L — перейти в адресную строку

— перейти в адресную строку Ctrl + F — поиск по странице

— поиск по странице Ctrl + R или F5 — обновить страницу

или — обновить страницу Ctrl + J — открыть загрузки

— открыть загрузки Ctrl + H — история посещений

Горячие клавиши для пользователей Mac и MacBook

Если вы работаете на маке или макбуке, у Apple тоже есть свои сочетания клавиш. Они позволяют обойтись без мышки в большинстве случаев.

Навигация по системе macOS

Перемещение по интерфейсу macOS с клавиатуры возможно и очень удобно.

Command + Tab — переключение между приложениями

— переключение между приложениями Command + Space — открыть поиск Spotlight

— открыть поиск Spotlight Command + Option + Esc — принудительное завершение приложений

— принудительное завершение приложений Control + стрелки — переключение рабочих столов

— переключение рабочих столов F3 — показать все окна (Mission Control)

— показать все окна (Mission Control) Control + F3 — доступ к Dock с клавиатуры

— доступ к Dock с клавиатуры Command + H — скрыть активное окно

— скрыть активное окно Command + Q — выйти из приложения

— выйти из приложения Command + Option + M — свернуть все окна

Работа с файлами в Finder

Finder — аналог Проводника на виндовс. Здесь тоже можно обойтись без мыши.

Command + N — новое окно Finder

— новое окно Finder Command + Shift + N — создать новую папку

— создать новую папку Return — открыть файл или папку

— открыть файл или папку Command + Delete — переместить в корзину

— переместить в корзину Command + Shift + Delete — очистить корзину

— очистить корзину Command + Shift + G — перейти к папке

— перейти к папке Command + C / Command + V / Command + X — копировать / вставить / вырезать

/ / — копировать / вставить / вырезать Command + D — дублировать файл

— дублировать файл Command + I — информация о файле

— информация о файле Command + A — выделить всё

Горячие клавиши для браузера Safari

Safari — основной браузер на макбуке. Используйте эти клавиши для удобной работы.

Command + T — новая вкладка

— новая вкладка Command + W — закрыть вкладку

— закрыть вкладку Command + Shift + T — восстановить закрытую вкладку

— восстановить закрытую вкладку Command + L — перейти в адресную строку

— перейти в адресную строку Command + F — найти на странице

— найти на странице Command + R — обновить страницу

— обновить страницу Command + Y — история

— история Command + Option + A — загрузки

— загрузки Command + Shift + [ / ] — переход между вкладками

Дополнительные инструменты управления без мышки

Горячих клавиш достаточно для большинства задач. Но есть ещё инструменты, которые расширяют возможности.

Экранная клавиатура

На виндовс включается через Пуск > Специальные возможности .

На маке — через Системные настройки > Универсальный доступ > Клавиатура .

Экранная клавиатура особенно полезна, если физическая клавиатура повреждена.

Управление голосом

В Windows 11 и macOS есть встроенные системы голосового управления. Их можно включить в настройках специальных возможностей. Это отличное дополнение к горячим клавишам.

Тачпад вместо мыши

На ноутбуках и макбуках удобно использовать тачпад. Он поддерживает множество жестов: прокрутка, масштабирование, переключение между окнами. Это альтернатива мыши, встроенная в устройство.

Почему стоит учиться работать без мыши

Переход на клавиатуру сначала кажется сложным. Но это вложение времени, которое быстро окупается.

Скорость : вы выполняете действия в два раза быстрее

: вы выполняете действия в два раза быстрее Эргономика : меньше движений — меньше усталости

: меньше движений — меньше усталости Независимость : вы не зависите от внешнего устройства

: вы не зависите от внешнего устройства Удобство в поездках: не нужно носить с собой мышь

Кроме того, многие профессионалы уже используют клавиатуру как основной инструмент. Особенно это актуально на маке и макбуке, где клавиатура удобна и функциональна.

Как запомнить горячие клавиши

Начинайте с самых часто используемых. Повесьте шпаргалку рядом с рабочим местом. Повторяйте комбинации каждый день — через неделю они станут привычкой. Полезно использовать специальные приложения:

KeyCue (macOS) — визуальные подсказки всех доступных сочетаний

(macOS) — визуальные подсказки всех доступных сочетаний HotkeyP (Windows) — настройка пользовательских клавиш

(Windows) — настройка пользовательских клавиш CheatSheet (Mac) — показывает список команд для активного приложения

Работайте эффективнее уже сегодня

Горячие клавиши — это мощный инструмент. Они превращают работу с маком или виндовс в быстрый и плавный процесс. Забудьте про зависимость от мыши. Используйте клавиатуру на полную и почувствуйте свободу управления.

Практикуйтесь каждый день, осваивайте новые сочетания. Постепенно вы будете управлять ноутбуком и ПК с закрытыми глазами. Это удобно, быстро и профессионально.

Ранее мы писали о том, как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook.