С выходом iOS 26 Apple наконец-то сделала то, чего ждали годами — добавила возможность установить свой рингтон без iTunes, GarageBand и Mac. Теперь всё, что нужно пользователю — это аудиофайл, телефон с iOS 26 и несколько тапов по экрану. Установка своей мелодии на звонок стала настолько простой, что вы справитесь с этим за минуту. В статье от DNEWS расскажем, как это работает, какие файлы подойдут, какие есть ограничения и как удалить рингтон, если он надоел. Новая функция делает настройку звуков по-настоящему удобной и открывает дорогу персонализации, которой так не хватало пользователям iPhone на протяжении почти двух десятилетий.

Новая функция в iOS 26 изменила подход к рингтонам

С выходом iOS 26 отпала необходимость в сторонних приложениях и сложных инструкциях. Теперь рингтон можно добавить буквально за 5 шагов, не покупая его в iTunes и не скачивая GarageBand.

Это обновление стало заметным шагом к комфорту пользователей. Если раньше установка кастомного рингтона занимала не менее 10–15 минут и требовала технической подготовки, то теперь это буквально дело одной минуты. Всё, что требуется — это загрузить аудиофайл и выбрать нужную опцию в стандартном меню iOS.

Что потребуется для установки своей мелодии

Для начала стоит убедиться, что ваш смартфон обновлён до iOS 26. Именно в этой версии появилась возможность быстрого выбора пользовательского рингтона прямо из файлового менеджера.

Где найти подходящий файл для рингтона

Файл должен быть в формате MP3 или M4A и иметь длительность не более 30 секунд. Такие файлы можно скачать через Safari с любого сайта рингтонов, например:

Zedge.net

Audiko.net

Melofania.club

После загрузки аудиофайл окажется в папке «Загрузки» приложения «Файлы».

Как именно установить свою мелодию

Вот как пошагово выглядит процедура установки собственного рингтона:

Откройте приложение «Файлы» и перейдите в папку «Загрузки».

Найдите нужный аудиофайл и удерживайте его пальцем.

В появившемся меню выберите «Поделиться», затем нажмите «Ещё».

В расширенном меню найдите пункт «Сделать рингтоном».

Подтвердите действие, и файл появится в списке доступных мелодий.

Теперь вы можете зайти в «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон» и выбрать созданный рингтон.

Особенности и ограничения новой функции iOS 26

Хотя функция максимально упрощена, есть несколько технических нюансов, которые важно учитывать перед установкой кастомной мелодии.

Перед тем как приступить к установке, убедитесь, что файл не превышает ограничение в 30 секунд. Это требование системы, и более длинные треки не будут отображаться в списке доступных рингтонов. Форматы MP3 и M4A подходят идеально — их можно легко найти и обрезать через онлайн-сервисы.

Где обрезать аудиофайл до 30 секунд

Если вы скачали трек длиной 1–2 минуты, его необходимо сократить. Это можно сделать через бесплатные онлайн-сервисы, например:

mp3cut.net

ringtone-maker.com

clideo.com

Все эти сайты работают в браузере и не требуют установки дополнительного ПО. Просто загрузите файл, выберите нужный отрезок и скачайте его обратно.

Поддерживаются ли другие форматы, кроме MP3 и M4A

На текущий момент Apple официально подтверждает только совместимость с MP3 и M4A. Однако некоторые пользователи сообщают, что также удавалось установить AAC и AIFF. Чтобы избежать ошибок, лучше придерживаться проверенных форматов.

Дополнительные возможности кастомных рингтонов

Собственные мелодии на звонок можно применять более гибко, чем стандартные. Пользователь может выбрать не только стандартный сигнал, но и указать мелодию:

Для определённой SIM-карты, если используется Dual SIM;

Для конкретного контакта в записной книжке;

Для сообщений, писем или будильника — если файл выбран в соответствующем разделе настроек.

Это даёт свободу персонализации, которую ранее предоставляли только сторонние приложения.

Как назначить рингтон на конкретного абонента

Чтобы выделить отдельный контакт своей мелодией:

Зайдите в приложение «Контакты»;

Найдите нужного человека и нажмите «Править»;

Пролистайте до раздела «Рингтон»;

Выберите кастомный файл и сохраните изменения.

Теперь при звонке именно от этого абонента будет звучать ваша уникальная мелодия.

Настройка мелодии только на одну SIM-карту

Если на вашем iPhone установлены две SIM-карты, вы можете задать отдельную мелодию для каждой:

Перейдите в «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон»;

В правом верхнем углу нажмите «Сим-карта» и выберите нужную;

Установите рингтон для конкретной линии связи.

Удаление пользовательских рингтонов — ещё проще

Если вы захотите удалить установленную мелодию, это также можно сделать без использования компьютера.

Для удаления:

Перейдите в «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон»;

Найдите нужный рингтон в списке;

Проведите по нему влево и нажмите на появившуюся красную кнопку «Удалить».

Этот подход избавляет от необходимости заходить в файловую систему и очищать вручную хранилище.

Что делать, если пункт «Сделать рингтоном» не появился

Иногда меню «Сделать рингтоном» может не появиться. Чаще всего это связано с неподдерживаемым форматом или длиной файла.

Проверьте:

Длительность — не более 30 секунд;

Формат — MP3 или M4A;

Файл не защищён авторскими правами (DRM).

Также может помочь перезагрузка устройства или повторное обновление до iOS 26.

Можно ли установить рингтон из приложения Музыка

Нет, даже в iOS 26 файлы, загруженные через Apple Music, нельзя использовать в качестве рингтонов. Они защищены системой DRM и не подлежат редактированию.

Единственный способ — скачать аудиофайл через браузер и загрузить его в «Файлы».

Плюсы и минусы новой функции

Возможность установки рингтона без дополнительных приложений — огромное преимущество для пользователей, которые ценят простоту. Однако у функции есть и определённые ограничения.

Преимущества:

Быстрая установка за 1 минуту;

Не требуется GarageBand, Mac или iTunes;

Всё делается на самом iPhone;

Есть возможность тонкой настройки под SIM или контакт.

Недостатки:

Ограничение по длине;

Требование конкретных форматов;

Не поддерживаются файлы из Apple Music.

Стоит ли обновляться до iOS 26 ради рингтонов

Если вы цените персонализацию и устали от «Маримбы» — однозначно да. Новая функция установки кастомных рингтонов — это не просто удобство, а давно ожидаемое возвращение контроля над устройством пользователю.

iOS 26 приносит с собой другие нововведения, но именно это — одно из самых практичных, особенно если вы всегда мечтали поставить любимую песню на звонок.

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