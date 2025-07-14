С выходом iOS 26 Apple наконец-то сделала то, чего ждали годами — добавила возможность установить свой рингтон без iTunes, GarageBand и Mac. Теперь всё, что нужно пользователю — это аудиофайл, телефон с iOS 26 и несколько тапов по экрану. Установка своей мелодии на звонок стала настолько простой, что вы справитесь с этим за минуту. В статье от DNEWS расскажем, как это работает, какие файлы подойдут, какие есть ограничения и как удалить рингтон, если он надоел. Новая функция делает настройку звуков по-настоящему удобной и открывает дорогу персонализации, которой так не хватало пользователям iPhone на протяжении почти двух десятилетий.
Новая функция в iOS 26 изменила подход к рингтонам
С выходом iOS 26 отпала необходимость в сторонних приложениях и сложных инструкциях. Теперь рингтон можно добавить буквально за 5 шагов, не покупая его в iTunes и не скачивая GarageBand.
Это обновление стало заметным шагом к комфорту пользователей. Если раньше установка кастомного рингтона занимала не менее 10–15 минут и требовала технической подготовки, то теперь это буквально дело одной минуты. Всё, что требуется — это загрузить аудиофайл и выбрать нужную опцию в стандартном меню iOS.
Что потребуется для установки своей мелодии
Для начала стоит убедиться, что ваш смартфон обновлён до iOS 26. Именно в этой версии появилась возможность быстрого выбора пользовательского рингтона прямо из файлового менеджера.
Где найти подходящий файл для рингтона
Файл должен быть в формате MP3 или M4A и иметь длительность не более 30 секунд. Такие файлы можно скачать через Safari с любого сайта рингтонов, например:
- Zedge.net
- Audiko.net
- Melofania.club
После загрузки аудиофайл окажется в папке «Загрузки» приложения «Файлы».
Как именно установить свою мелодию
Вот как пошагово выглядит процедура установки собственного рингтона:
- Откройте приложение «Файлы» и перейдите в папку «Загрузки».
- Найдите нужный аудиофайл и удерживайте его пальцем.
- В появившемся меню выберите «Поделиться», затем нажмите «Ещё».
- В расширенном меню найдите пункт «Сделать рингтоном».
- Подтвердите действие, и файл появится в списке доступных мелодий.
Теперь вы можете зайти в «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон» и выбрать созданный рингтон.
Особенности и ограничения новой функции iOS 26
Хотя функция максимально упрощена, есть несколько технических нюансов, которые важно учитывать перед установкой кастомной мелодии.
Перед тем как приступить к установке, убедитесь, что файл не превышает ограничение в 30 секунд. Это требование системы, и более длинные треки не будут отображаться в списке доступных рингтонов. Форматы MP3 и M4A подходят идеально — их можно легко найти и обрезать через онлайн-сервисы.
Где обрезать аудиофайл до 30 секунд
Если вы скачали трек длиной 1–2 минуты, его необходимо сократить. Это можно сделать через бесплатные онлайн-сервисы, например:
- mp3cut.net
- ringtone-maker.com
- clideo.com
Все эти сайты работают в браузере и не требуют установки дополнительного ПО. Просто загрузите файл, выберите нужный отрезок и скачайте его обратно.
Поддерживаются ли другие форматы, кроме MP3 и M4A
На текущий момент Apple официально подтверждает только совместимость с MP3 и M4A. Однако некоторые пользователи сообщают, что также удавалось установить AAC и AIFF. Чтобы избежать ошибок, лучше придерживаться проверенных форматов.
Дополнительные возможности кастомных рингтонов
Собственные мелодии на звонок можно применять более гибко, чем стандартные. Пользователь может выбрать не только стандартный сигнал, но и указать мелодию:
- Для определённой SIM-карты, если используется Dual SIM;
- Для конкретного контакта в записной книжке;
- Для сообщений, писем или будильника — если файл выбран в соответствующем разделе настроек.
Это даёт свободу персонализации, которую ранее предоставляли только сторонние приложения.
Как назначить рингтон на конкретного абонента
Чтобы выделить отдельный контакт своей мелодией:
- Зайдите в приложение «Контакты»;
- Найдите нужного человека и нажмите «Править»;
- Пролистайте до раздела «Рингтон»;
- Выберите кастомный файл и сохраните изменения.
Теперь при звонке именно от этого абонента будет звучать ваша уникальная мелодия.
Настройка мелодии только на одну SIM-карту
Если на вашем iPhone установлены две SIM-карты, вы можете задать отдельную мелодию для каждой:
- Перейдите в «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон»;
- В правом верхнем углу нажмите «Сим-карта» и выберите нужную;
- Установите рингтон для конкретной линии связи.
Удаление пользовательских рингтонов — ещё проще
Если вы захотите удалить установленную мелодию, это также можно сделать без использования компьютера.
Для удаления:
- Перейдите в «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон»;
- Найдите нужный рингтон в списке;
- Проведите по нему влево и нажмите на появившуюся красную кнопку «Удалить».
Этот подход избавляет от необходимости заходить в файловую систему и очищать вручную хранилище.
Что делать, если пункт «Сделать рингтоном» не появился
Иногда меню «Сделать рингтоном» может не появиться. Чаще всего это связано с неподдерживаемым форматом или длиной файла.
Проверьте:
- Длительность — не более 30 секунд;
- Формат — MP3 или M4A;
- Файл не защищён авторскими правами (DRM).
Также может помочь перезагрузка устройства или повторное обновление до iOS 26.
Можно ли установить рингтон из приложения Музыка
Нет, даже в iOS 26 файлы, загруженные через Apple Music, нельзя использовать в качестве рингтонов. Они защищены системой DRM и не подлежат редактированию.
Единственный способ — скачать аудиофайл через браузер и загрузить его в «Файлы».
Плюсы и минусы новой функции
Возможность установки рингтона без дополнительных приложений — огромное преимущество для пользователей, которые ценят простоту. Однако у функции есть и определённые ограничения.
Преимущества:
- Быстрая установка за 1 минуту;
- Не требуется GarageBand, Mac или iTunes;
- Всё делается на самом iPhone;
- Есть возможность тонкой настройки под SIM или контакт.
Недостатки:
- Ограничение по длине;
- Требование конкретных форматов;
- Не поддерживаются файлы из Apple Music.
Стоит ли обновляться до iOS 26 ради рингтонов
Если вы цените персонализацию и устали от «Маримбы» — однозначно да. Новая функция установки кастомных рингтонов — это не просто удобство, а давно ожидаемое возвращение контроля над устройством пользователю.
iOS 26 приносит с собой другие нововведения, но именно это — одно из самых практичных, особенно если вы всегда мечтали поставить любимую песню на звонок.
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