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Как узнать, есть ли клещи в подушке: симптомы, признаки, опасность и эффективные методы борьбы. Когда пора менять подушку и чем обрабатывать.
Как узнать, есть ли клещи в подушке: симптомы, признаки, опасность и эффективные методы борьбы. Когда пора менять подушку и чем обрабатывать.
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Как узнать, что в подушке клещи: признаки, опасности и методы борьбы

Постель — место, где мы проводим треть жизни, и, казалось бы, именно здесь должно быть безопасно и уютно. Но мало кто догадывается, что даже на вид чистая и свежая подушка может быть настоящим рассадником микроскопических паразитов — в ней могут быть пылевые клещи. Эти невидимые обитатели способны вызывать аллергию, кашель, кожные раздражения и другие проблемы со здоровьем. В этой статье DNEWS расскажет, как распознать клещей в подушке, чем они опасны и как от них избавиться.

Кто такие постельные или пылевые клещи

Пылевые клещи — микроскопические членистоногие (до 0,3 мм), которые не кусают человека, но питаются отмершими частичками кожи, скопившимися в постели, подушках, матрасах и одеялах. Особенно комфортно им в тёплой и влажной среде с ограниченным доступом воздуха — как раз в наполнителях подушек, особенно натуральных (перо, пух, шерсть).

Клещи не видны невооружённым глазом, но их может быть десятки тисяч в одной подушке, особенно если она не стиралась годами.

Признаки наличия клещей в подушке

Несмотря на свои миниатюрные размеры, клещи могут вызывать массу неприятных симптомов. Особенно страдают аллергики, дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Основные симптомы:

  • Частое чихание и насморк по утрам, даже без признаков простуды
  • Заложенность носа ночью, сухость в горле
  • Кашель и першение, усиливающиеся в положении лёжа
  • Покраснение глаз, слезотечение
  • Зуд, высыпания, шелушение кожи лица и шеи
  • Чувство усталости и головная боль после сна
  • Хрипота, одышка, приступы астмы у чувствительных людей

Если эти симптомы проходят в течение дня или исчезают после сна в другом месте — с высокой долей вероятности виноваты клещи.

Как проверить подушку на клещей

Есть несколько простых способов заподозрить наличие пылевых клещей, даже без микроскопа:

  1. Возраст подушки
    Если подушке больше 2–3 лет, особенно без регулярной стирки или смены наполнителя, клещи там почти наверняка есть.
  2. Наличие пыли, катышков, грязи внутри чехла
    Разрежьте старую подушку — если внутри серо-жёлтый или пыльный наполнитель, это признак загрязнения продуктами жизнедеятельности клещей.
  3. Запах
    Специфический затхлый, «пыльный» запах — часто указывает на скопление органических остатков и клещей.
  4. Тест на аллергию
    Если у вас или ребёнка возникает аллергическая реакция именно ночью — проверьте реакцию при замене подушки на новую или гипоаллергенную. Исчезновение симптомов — явный сигнал.
  5. Специальные тест-наборы
    В продаже есть тест-системы на наличие аллергенов пылевых клещей — обычно в виде полосок или наборов с индикаторами.

Чем опасны клещи в подушке

Проблема не в самих клещах, а в их экскрементах и частичках тел, которые попадают в воздух и вдыхаются человеком. Это мощные аллергены, способные вызвать:

  • Аллергический ринит
  • Астму
  • Атопический дерматит
  • Кожный зуд, покраснение
  • Расстройства сна и хроническую усталость

Дети и пожилые люди особенно подвержены этим последствиям.

Как избавиться от клещей в подушке

Стирка и сушка

  • Стирать при температуре от 60 °C — большинство клещей погибают при такой температуре. Подходят только подушки из синтетики или с возможностью стирки.
  • Сушить на солнце или в сушилке — ультрафиолет разрушает ДНК паразитов.
  • Замораживание — альтернатива стирке. Положите подушку в пакет и на 24 часа в морозильник.

Специальные чехлы

  • Используйте антиклещевые чехлы — они предотвращают контакт с аллергенами.

Замена подушки

  • Подушку из натурального пуха стоит менять раз в 2–3 года.
  • Лучше выбирать синтетические или бамбуковые наполнители — в них клещи приживаются гораздо хуже.

Пылесос и чистка

  • Используйте пылесос с HEPA-фильтром.
  • Регулярно очищайте не только подушку, но и матрас, изголовье, мягкую мебель.

Обработка паром и спреями

  • Существуют антиклещевые спреи и парогенераторы, которыми можно обрабатывать подушки, постель и мебель.

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