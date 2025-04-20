Постель — место, где мы проводим треть жизни, и, казалось бы, именно здесь должно быть безопасно и уютно. Но мало кто догадывается, что даже на вид чистая и свежая подушка может быть настоящим рассадником микроскопических паразитов — в ней могут быть пылевые клещи. Эти невидимые обитатели способны вызывать аллергию, кашель, кожные раздражения и другие проблемы со здоровьем. В этой статье DNEWS расскажет, как распознать клещей в подушке, чем они опасны и как от них избавиться.

Кто такие постельные или пылевые клещи

Пылевые клещи — микроскопические членистоногие (до 0,3 мм), которые не кусают человека, но питаются отмершими частичками кожи, скопившимися в постели, подушках, матрасах и одеялах. Особенно комфортно им в тёплой и влажной среде с ограниченным доступом воздуха — как раз в наполнителях подушек, особенно натуральных (перо, пух, шерсть).

Клещи не видны невооружённым глазом, но их может быть десятки тисяч в одной подушке, особенно если она не стиралась годами.

Признаки наличия клещей в подушке

Несмотря на свои миниатюрные размеры, клещи могут вызывать массу неприятных симптомов. Особенно страдают аллергики, дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Основные симптомы:

Частое чихание и насморк по утрам , даже без признаков простуды

, даже без признаков простуды Заложенность носа ночью , сухость в горле

, сухость в горле Кашель и першение , усиливающиеся в положении лёжа

, усиливающиеся в положении лёжа Покраснение глаз, слезотечение

Зуд, высыпания, шелушение кожи лица и шеи

Чувство усталости и головная боль после сна

Хрипота, одышка, приступы астмы у чувствительных людей

Если эти симптомы проходят в течение дня или исчезают после сна в другом месте — с высокой долей вероятности виноваты клещи.

Как проверить подушку на клещей

Есть несколько простых способов заподозрить наличие пылевых клещей, даже без микроскопа:

Возраст подушки

Если подушке больше 2–3 лет, особенно без регулярной стирки или смены наполнителя, клещи там почти наверняка есть. Наличие пыли, катышков, грязи внутри чехла

Разрежьте старую подушку — если внутри серо-жёлтый или пыльный наполнитель, это признак загрязнения продуктами жизнедеятельности клещей. Запах

Специфический затхлый, «пыльный» запах — часто указывает на скопление органических остатков и клещей. Тест на аллергию

Если у вас или ребёнка возникает аллергическая реакция именно ночью — проверьте реакцию при замене подушки на новую или гипоаллергенную. Исчезновение симптомов — явный сигнал. Специальные тест-наборы

В продаже есть тест-системы на наличие аллергенов пылевых клещей — обычно в виде полосок или наборов с индикаторами.

Чем опасны клещи в подушке

Проблема не в самих клещах, а в их экскрементах и частичках тел, которые попадают в воздух и вдыхаются человеком. Это мощные аллергены, способные вызвать:

Аллергический ринит

Астму

Атопический дерматит

Кожный зуд, покраснение

Расстройства сна и хроническую усталость

Дети и пожилые люди особенно подвержены этим последствиям.

Как избавиться от клещей в подушке

Стирка и сушка

Стирать при температуре от 60 °C — большинство клещей погибают при такой температуре. Подходят только подушки из синтетики или с возможностью стирки.

— большинство клещей погибают при такой температуре. Подходят только подушки из синтетики или с возможностью стирки. Сушить на солнце или в сушилке — ультрафиолет разрушает ДНК паразитов.

— ультрафиолет разрушает ДНК паразитов. Замораживание — альтернатива стирке. Положите подушку в пакет и на 24 часа в морозильник.

Специальные чехлы

Используйте антиклещевые чехлы — они предотвращают контакт с аллергенами.

Замена подушки

Подушку из натурального пуха стоит менять раз в 2–3 года.

Лучше выбирать синтетические или бамбуковые наполнители — в них клещи приживаются гораздо хуже.

Пылесос и чистка

Используйте пылесос с HEPA-фильтром .

. Регулярно очищайте не только подушку, но и матрас, изголовье, мягкую мебель.

Обработка паром и спреями

Существуют антиклещевые спреи и парогенераторы, которыми можно обрабатывать подушки, постель и мебель.

Ранее мы писали о том, как часто нужно менять постельное бельё: мнение врачей, факты и полезные советы.