Знание текущей недели года может пригодиться в самых разных ситуациях — от учёбы и работы до планирования отпуска или финансов. Особенно важно это для тех, кто ориентируется на помесячные и понедельные графики, ведёт отчётность или использует международные форматы календарей.

В этой статье DNEWS рассказывает, как узнать номер недели, какие бывают системы подсчёта и как быстро определить нужную неделю вручную, в календаре, на телефоне или в Excel.

Что такое номер недели и зачем он нужен

Номер недели — это порядковый номер семидневного периода с начала года. Всего в году обычно 52 недели, иногда — 53, в зависимости от того, на какой день недели выпадает 1 января.

Где используется нумерация недель

В международной бухгалтерии и логистике

При составлении рабочих графиков

В образовательных учреждениях

В строительстве и проектном планировании

В календарях с недельной разбивкой

В медицинских расчётах (например, срок беременности)

Как узнать, какая сейчас неделя года

Есть несколько способов быстро определить текущую неделю.

Способ 1: Посмотреть на телефоне или компьютере

На смартфонах и ПК можно включить отображение недель в системном календаре.

На Android: откройте Google Календарь → настройки → отображение недель

откройте Google Календарь → настройки → отображение недель На iPhone: настройка недоступна по умолчанию, но есть сторонние приложения

настройка недоступна по умолчанию, но есть сторонние приложения На Windows: в календаре Outlook или Windows Calendar

в календаре Outlook или Windows Calendar На macOS: включите отображение недель в системных настройках календаря

Способ 2: Онлайн-калькуляторы

Просто введите в Google:

«Какая сейчас неделя?»

Система моментально выдаст ответ.

Способ 3: Рассчитать вручную

Если вы знаете дату начала года и день недели, то можно подсчитать номер недели вручную.

Пример:

1 января выпал на понедельник → неделя началась с 1 января.

1 февраля — это 32-й день года.

32 ÷ 7 = 4 полные недели и 4 дня → значит, сейчас 5-я неделя года.

Что такое ISO-нумерация недель

Во многих странах используется международный стандарт ISO 8601, по которому:

Неделя начинается с понедельника

Первая неделя — та, в которой есть четыре или более дней января

Может быть 52 или 53 недели в году

Пример: если 1 января — пятница, то первая неделя начинается с понедельника 4 января.

Важно: некоторые системы начинают отсчёт с воскресенья — обращайте внимание на настройки.

Как узнать номер недели в Excel

Excel позволяет легко определить номер недели по дате с помощью встроенной функции.

Формула:

excelКопироватьРедактировать =НЕДЕЛЯ(А1; 2)

Где A1 — ячейка с датой, а 2 означает, что неделя начинается с понедельника.

Пример:

Если в A1 указано 05.04.2024, формула вернёт номер недели — 14.

Альтернатива (для ISO-стандарта):

excelКопироватьРедактировать =ISOWEEKNUM(A1)

Работает в более новых версиях Excel и даёт результат по международному стандарту.

Какой сейчас номер недели в 2025 году

На момент 29 апреля 2025 года идёт 18-я календарная неделя года по ISO-стандарту, поскольку первая неделя 2025 началась с понедельника, 30 декабря 2024 (год с 53 неделями).

Чтобы узнать текущую неделю года, можно использовать календарь, онлайн-калькуляторы, Excel или простой ручной расчёт. В международной практике чаще всего применяется ISO-формат с понедельника по воскресенье. В 2025 году неделя отсчитывается с 30 декабря 2024, и на 29 апреля приходится 18-я неделя.

Ранее мы писали о том, сколько недель в году и в каждом месяце.