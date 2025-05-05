Знание текущей недели года может пригодиться в самых разных ситуациях — от учёбы и работы до планирования отпуска или финансов. Особенно важно это для тех, кто ориентируется на помесячные и понедельные графики, ведёт отчётность или использует международные форматы календарей.
В этой статье DNEWS рассказывает, как узнать номер недели, какие бывают системы подсчёта и как быстро определить нужную неделю вручную, в календаре, на телефоне или в Excel.
Что такое номер недели и зачем он нужен
Номер недели — это порядковый номер семидневного периода с начала года. Всего в году обычно 52 недели, иногда — 53, в зависимости от того, на какой день недели выпадает 1 января.
Где используется нумерация недель
- В международной бухгалтерии и логистике
- При составлении рабочих графиков
- В образовательных учреждениях
- В строительстве и проектном планировании
- В календарях с недельной разбивкой
- В медицинских расчётах (например, срок беременности)
Как узнать, какая сейчас неделя года
Есть несколько способов быстро определить текущую неделю.
Способ 1: Посмотреть на телефоне или компьютере
На смартфонах и ПК можно включить отображение недель в системном календаре.
- На Android: откройте Google Календарь → настройки → отображение недель
- На iPhone: настройка недоступна по умолчанию, но есть сторонние приложения
- На Windows: в календаре Outlook или Windows Calendar
- На macOS: включите отображение недель в системных настройках календаря
Способ 2: Онлайн-калькуляторы
Просто введите в Google:
«Какая сейчас неделя?»
Система моментально выдаст ответ.
Способ 3: Рассчитать вручную
Если вы знаете дату начала года и день недели, то можно подсчитать номер недели вручную.
Пример:
1 января выпал на понедельник → неделя началась с 1 января.
1 февраля — это 32-й день года.
32 ÷ 7 = 4 полные недели и 4 дня → значит, сейчас 5-я неделя года.
Что такое ISO-нумерация недель
Во многих странах используется международный стандарт ISO 8601, по которому:
- Неделя начинается с понедельника
- Первая неделя — та, в которой есть четыре или более дней января
- Может быть 52 или 53 недели в году
Пример: если 1 января — пятница, то первая неделя начинается с понедельника 4 января.
Важно: некоторые системы начинают отсчёт с воскресенья — обращайте внимание на настройки.
Как узнать номер недели в Excel
Excel позволяет легко определить номер недели по дате с помощью встроенной функции.
Формула:
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=НЕДЕЛЯ(А1; 2)
Где A1 — ячейка с датой, а 2 означает, что неделя начинается с понедельника.
Пример:
Если в A1 указано 05.04.2024, формула вернёт номер недели — 14.
Альтернатива (для ISO-стандарта):
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=ISOWEEKNUM(A1)
Работает в более новых версиях Excel и даёт результат по международному стандарту.
Какой сейчас номер недели в 2025 году
На момент 29 апреля 2025 года идёт 18-я календарная неделя года по ISO-стандарту, поскольку первая неделя 2025 началась с понедельника, 30 декабря 2024 (год с 53 неделями).
Чтобы узнать текущую неделю года, можно использовать календарь, онлайн-калькуляторы, Excel или простой ручной расчёт. В международной практике чаще всего применяется ISO-формат с понедельника по воскресенье. В 2025 году неделя отсчитывается с 30 декабря 2024, и на 29 апреля приходится 18-я неделя.
Ранее мы писали о том, сколько недель в году и в каждом месяце.