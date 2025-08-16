Потеря данных — один из самых стрессовых моментов, с которым может столкнуться пользователь компьютера. Независимо от того, идет ли речь о ценных семейных фотографиях, важных рабочих документах или видеоархиве, восстановление данных с жёсткого диска (HDD) или твердотельного накопителя (SSD) возможно, если действовать грамотно и без паники. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим, как работают разные типы накопителей, что делать при потере информации, как выбрать способ восстановления и как избежать полной потери данных в будущем.

Причины потери данных и особенности HDD и SSD

Прежде чем приступать к восстановлению, важно понимать, как именно могли быть утеряны данные. Это поможет выбрать правильную тактику и минимизировать риски дальнейших потерь.

Наиболее частые причины потери данных

Повреждение файловой системы: происходит из-за внезапного отключения питания, ошибок программного обеспечения или сбоев при обновлении системы.

Сбой аппаратной части: жёсткий диск может выйти из строя из-за физического повреждения, старения, перегрева, вибраций.

Удаление данных: случайное или намеренное удаление, форматирование раздела, сброс до заводских настроек.

Атака вредоносных программ: вирусы и трояны могут зашифровать, удалить или повредить файлы.

Ошибки при разделении дисков: неправильные действия при разметке или установке ОС.

Различия между HDD и SSD в контексте восстановления

Жёсткие диски (HDD) имеют магнитную структуру записи. Если диск не поврежден физически, файлы часто подлежат восстановлению даже после форматирования.

SSD используют флеш-память и контроллеры TRIM, которые могут полностью удалять информацию без возможности восстановления. Особенно это касается накопителей с активированным TRIM в операционных системах, начиная с Windows 7.

Важно: чем быстрее вы прекратите использование диска после потери информации, тем выше шанс восстановления.

Что делать сразу после потери данных

Правильные действия в первые минуты — залог успеха. Ниже — список рекомендаций.

Не продолжайте использовать диск

Любое новое записанное действие может перезаписать утерянную информацию. Особенно это критично для SSD с TRIM. Извлеките диск или прекратите работу с ним.

Оцените важность информации

Если данные имеют высокую ценность (финансовые отчеты, уникальные фотографии, контракты), лучше сразу обратиться к специалистам по восстановлению.

Проверьте корзину и резервные копии

Бывает, что файлы просто удалены в корзину. Также проверьте облачные хранилища и внешние резервные копии.

Способы восстановления данных: от простого к сложному

Существует несколько вариантов — от использования бесплатных программ до обращения в лабораторию.

Восстановление через встроенные инструменты системы

Windows имеет функцию восстановления предыдущих версий файлов. Нажмите правой кнопкой мыши на папку, выберите «Свойства» → «Предыдущие версии».

Также можно использовать «Историю файлов» (если включена) или восстановление через точку восстановления системы.

Программы для восстановления данных

Recuva: бесплатный и понятный инструмент. Подходит для восстановления случайно удаленных файлов на HDD.

R-Studio: платная профессиональная программа с поддержкой RAID, подробным анализом структуры дисков и поддержкой поврежденных файловых систем.

Disk Drill: совместим с Windows и macOS, умеет восстанавливать фото, документы, видео. Поддерживает FAT, NTFS, HFS+, EXT4.

EaseUS Data Recovery Wizard: позволяет восстановить до 2 ГБ бесплатно, подходит для начинающих.

Важно: устанавливайте программу на другой диск, чтобы не перезаписать данные.

Аппаратное восстановление в сервисном центре

Если диск щёлкает, не определяется в BIOS, перегревается или пахнет гарью — это аппаратный сбой. В таких случаях программы не помогут.

Профессиональные лаборатории используют технологии безразборного и чистового доступа (например, через терминал), а также донорские платы.

Стоимость таких услуг может начинаться от 3000 грн и достигать 15000 грн, в зависимости от сложности поломки и объёма данных.

Особенности восстановления данных с SSD

SSD восстанавливаются значительно сложнее.

Влияние TRIM и GC

TRIM — это команда, которая говорит SSD удалить данные в ячейках после удаления файла. Если TRIM включён, то восстановление невозможно: данные физически удаляются.

GC (Garbage Collection) — сбор мусора, который также может удалять данные фоново.

Как проверить активность TRIM

В Windows: откройте командную строку и введите:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Результат DisableDeleteNotify = 0 означает, что TRIM включён.

Когда восстановление возможно

TRIM отключён, диск не использовался после удаления

Прошивка не поддерживает TRIM

Используется файловая система exFAT, где TRIM не всегда работает корректно

Восстановление после форматирования или повреждения разделов

Сложнее всего восстанавливаются файлы после форматирования. Особенно на SSD.

Полное форматирование vs быстрое

Полное форматирование затирает сектора. Быстрое форматирование просто удаляет метаданные — шансы выше.

Как восстановить раздел

Программы: AOMEI Partition Assistant, MiniTool Partition Wizard, TestDisk

TestDisk — бесплатный и мощный инструмент, поддерживает восстановление MBR, GPT, FAT32, exFAT, NTFS.

Как обезопасить себя от потери данных в будущем

Надёжная защита информации — лучший способ избежать сложного восстановления.

Создавайте резервные копии

Настройте автоматическое резервное копирование в облако (Google Drive, Dropbox, OneDrive) и на внешний диск.

Используйте стратегию 3-2-1: 3 копии, 2 разных носителя, 1 вне дома (например, облако).

Мониторинг состояния диска

CrystalDiskInfo: покажет температуру, количество ошибок, переназначенных секторов

SSD-Z: утилита для анализа состояния SSD и степени износа

Отключите TRIM, если вы не готовы к полной потере

Можно отключить TRIM вручную через командную строку, если SSD используется для хранения уникальных данных и есть резервное копирование.

Часто задаваемые вопросы и заблуждения

Ниже — короткие ответы на типовые вопросы пользователей.

Можно ли восстановить данные с полностью сгоревшего диска

Иногда — да, если не повреждены пластины. Требуется замена платы и работа в чистовой лаборатории.

Восстановит ли программа удалённые файлы после очистки корзины

Да, если файлы не были перезаписаны и TRIM не активен.

Можно ли восстановить фото с карты памяти

Да, с помощью Recuva, PhotoRec, Disk Drill — особенно, если не производилась повторная запись.

Дорогие ли услуги профессионалов

Средняя цена восстановления — 5000–8000 грн, срочное восстановление — дороже.

Когда можно действовать самому, а когда — нет

Если вы случайно удалили файл или отформатировали диск, но он работает — используйте проверенные программы. При механических или контроллерных неисправностях, перегреве, нехарактерных звуках — обращайтесь в сервис.

В любом случае прекращайте использовать диск сразу после потери. Это ваш главный шанс спасти информацию.

